Пернатые нежности: лучшие деликатесы из птицы

Вкусные блюда из мяса птицы

Мясо птицы — продукт универсальный и благодатный, из которого легко создавать десятки различных блюд. И когда любимая курочка порядком приелась, можно побаловать себя чем-то исключительным. Например, приготовить птичьи деликатесы.

Благоухающая перепелка

Деликатесами из птицы во всем мире принято считать жареную дичь. Впрочем, готовить ее можно любыми другими способами. Блюда из перепелов, рецепты которых весьма просты в приготовлении, как раз входят в их число. Мясо перепелки сочное и нежное, а по вкусовым и полезным свойствам в несколько раз превосходит куриное. Такую птичку лучше всего запекать в духовке. Но для начала ее нужно замариновать. Смешиваем в глубокой посуде 150 мл оливкового масла, сок одного лимона, 1 ст. л. паприки, 1 ст. л. корицы, 2 ст. л. кардамона, 2 шт. бадьяна, 1 ч. л. черного перца, 2 ст. л. меда и 6–8 зубчиков пропущенного через пресс чеснока. В этом маринаде нужно выдержать 6–8 перепелок в течение нескольких часов, периодически перемешивая тушки, чтобы они полностью пропитались. Затем выкладываем их на противень грудками вверх, поливаем маринадом и отправляем в духовку на 25–30 минут при температуре 200 °C.

Фазан на грибной поляне

Еще один благородный представитель птичьих деликатесов — это фазан, которого легко узнать по богатому оперенью и красивому длинному хвосту.

Рябчик в белом

Как правило, разводят эту птицу на специальных фермах. Грудка фазана очень сочная и мягкая, поэтому ответ на вопрос, как правильно приготовить мясо птицы, не предполагает особых тонкостей. Испортить его вряд ли получится. Однако большинство гурманов предпочитает жареного фазана. Для начала нужно разделать тушку на порционные куски и обжарить их в масле. Отдельно обжариваем 150 г шампиньонов и 120 г любых других грибов по вкусу с луком и добавляем их к фазану, как только он подрумянится. Затем выливаем в сковороду 50 мл мадеры или любого красного вина, 1 стакан крепкого бульона и доводим смесь до кипения, после чего накрываем готовое блюдо крышкой и даем настояться некоторое время.

Рецепты блюд из рябчиков по праву считаются деликатесными, ведь мясо этой птички обладает нежным розовым оттенком, сочной мякотью и утонченным ароматом. Чтобы сохранить и приумножить эти прекрасные качества, профессиональные повара рекомендуют запекать рябчиков в духовке. Первым делом заливаем 4 рябчика 1,5 л молока и плавно доводим до кипения, затем извлекаем птиц и промокаем их бумажными полотенцами. Тушки разделываем, смазываем сметаной и помещаем в форму для запекания. Ставим ее в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут. Готовое блюдо накрываем фольгой и даем настояться 10 минут. Подавать можно с брусничным соусом.

Куропатка в зарослях

Куропатка может похвастаться отличными диетическими свойствами, ведь ее нежная мякоть содержит крайне мало жиров. Это именно то, что нужно, чтобы приготовить полезные и вкусные блюда из мяса птицы. Рецепты из куропаток отличаются богатым разнообразием. Для начала разделываем тушку птицы, обжариваем ее на сковороде в сливочном масле и перекладываем в кастрюлю с толстыми стенками, заливаем соком, оставшимся после жарки. Закрываем кастрюлю крышкой и ставим в разогретую до 200 °C духовку на 5–7 минут. Подаем с отваренной в подсоленной воде в течение 2–3 минут цветной капустой и брокколи.

Утиные страсти в томате

Дикую утку тоже можно причислить к деликатесам. Правда, у нее есть один существенный недостаток — специфический запах. Как вкусно приготовить мясо птицы и придать ему нужный аромат? Утку нужно очистить, разделать на куски и довести до кипения в подсоленной воде с целой луковицей и пучком петрушки, перевязанным ниткой. Этот нехитрый прием поможет избавиться от неприятного запаха, а когда птица будет готова, лук и зелень можно выловить и убрать в сторону. Далее заливаем птицу небольшим количеством чистой воды и варим 30 минут на среднем огне, а за 5 минут до окончания кладем в кастрюлю 5–6 свежих томатов. Одновременно обжариваем в сливочном масле головку репчатого лука. Извлекаем помидоры из кастрюли, снимаем кожицу, пропускаем через сито и возвращаем к утке. Вместе с ними вводим в кастрюлю обжаренный лук, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. муки, щепотку красного перца и соль по вкусу. Тушим готовое блюдо еще 5–10 минут, после чего накрываем крышкой и даем настояться.

Надеемся, наши рецепты помогут вам разнообразить привычное меню и удивить близких и гостей чем-то необычным.