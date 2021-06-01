Солянка сборная

Приветствую! :) Предлагаю вашему вниманию рецепт солянки, которая готовится в нашей семье :)) Тут есть два ингредиента, которые обычно никто не добавляет..Но с ними вкуснее :))

Нам понадобится:

- Кусочек свежего мяса (у меня свиные ребрышки).

-Пара копченый сарделек.

-Кусочек копченой свиной шеи.

-3-4 острых копченых колбаски.

-1 копченый куриный окорочек.

-3 картофелины.

-Немного квашеной капусты с яблоком.

-2-3 соленых огурца.

-2 красных луковицы.

-Немного натуральной томатной пасты или помидор в собственном соку,которые мелко нарезаны.

-Укроп-петрушка для украшения.

-Оливки и каперсы по вкусу.

-Соль-перец по вкусу.

-По желанию, долька лимона для украшения и вкуса.

Приготовление:

отвариваем свежее мясо, когда до готовности останется минут 20-30, к нему добавляем куриную копченую ножку, варим до готовности сырого мяса.

Пока варится бульон, режем картофель на маленькие кубики, обжариваем до золотистого цвета на сильном огне, откладываем в сторону.

Далее, тушим квашеную капусту, чтобы она стала мягкой на средней или малой мощности плиты. Откладываем.

Нарезаем очень мелко лук. Огурцы режем крупно. Обжариваем на сковороде лук до золотистого цвета, добавляем томатную пасту или помидоры в собственном соку, тушим пару минут, добавляем соленый огурец, снова тушим 1-2 минуты.

Отставляем в сторону.

Когда бульон готов, если в нем много осадка, пропускаем его через салфетку или тканное полотенце. ( в видео показываю как я это делаю). После такой процедуры, бульон абсолютно чистый и прозрачный.

Все мясо-колбасы нарезаем на порционные кусочки. Ставим очищенный бульон на плиту и доводим до кипения. Добавляем всю мясную нарезку. Даем провариться при слабом кипении несколько минут. Затем, добавляем обжаренный картофель и потушенную капусту. Оливки и каперсы. Варим еще минуты 3.

Если не хватает кислинки, можно добавить огуречный рассол или лимонный сок.

Сытный, вкусный суп готов! :))