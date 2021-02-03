Как сделать домашний йогурт: 3 простых способа

В последнее время мы стали намного чаще есть молочные продукты, в том числе йогурт. Его я уже давно не покупаю, а готовлю сама. Получается вкуснее и полезнее магазинного. Как сделать домашний йогурт, мне подсказала мамина соседка. У нее своя корова, так что молока хватает. Вот она и балует внуков натуральными десертами.

Мы тоже иногда у нее покупаем парное молоко. Часть выпиваем сразу, а остальное я беру для закваски. Недавно я обзавелась йогуртницей. Но до этого обходилась старыми проверенными хитростями. Сейчас я расскажу вам целых 3 способа, которые помогут приготовить вкусный домашний йогурт без йогуртницы.

Как сделать домашний йогурт без йогуртницы

Если вы используете домашнее молоко, обязательно его вскипятите. Затем остудите до температуры 38–42 градуса. Магазинное ультрапастеризованное молоко просто нагрейте до нужной температуры.

Для приготовления йогурта я покупаю сухую закваску. Обратите внимание, что ее нельзя добавлять в горячее молоко. Проверьте температуру пальцем, а еще лучше термометром.

Предварительно обработайте кипятком всю посуду, которая будет задействована. Смешайте закваску с небольшим количеством молока, после чего соедините с основной частью. Как правило, один пакетик рассчитан на 1–3 л молока.

Йогурт в мультиварке

Этот способ подойдет для владельцев мультиварки. Если в ней есть функция «йогурт», тогда вам нужно разлить заготовку в специальные емкости и выставить правильный режим.

Формочки можно заменить обычными стеклянными баночками. Налейте в чашу мультиварки воду до нижнего деления (примерно 2 л) и поставьте в нее емкости.

Вы также можете налить молоко прямо в чашу. Затем вручную выставить температуру 40 градусов и время 8 часов.

Йогурт в духовке

Чтобы приготовить йогурт, используйте обычную духовку, конвекционную печь или аэрогриль. Правда, подойдут только те, в которых можно установить температуру в 40 градусов. Еще один вариант — сушилка для овощей. Разлейте молоко по маленьким баночкам, накройте крышкой и держите 8 часов.

Йогурт под пледом

Для тех, у кого всё вышеперечисленное отсутствует, тоже есть подходящий способ. Оставьте молоко с закваской в кастрюле, накройте крышкой и хорошо укутайте теплым пледом или полотенцем. Дайте постоять при комнатной температуре 8 часов. Чтобы йогурт был еще гуще, уберите его на 1 час в холодильник.

Я ем домашний йогурт в чистом виде, делаю из него разные десерты и заправки к салату. Его можно использовать в приготовлении пирогов. Продукт универсальный и очень полезный. Совет: отложите несколько ложек готового йогурта, добавьте к нему молоко, и у вас получится еще одна порция.