Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

Очень часто на Новый год запас заранее отваренных картошки, яиц и моркови уже лежит в холодильнике. И если гости вдруг заявились неожиданно, быстрые закуски мы сделаем за минуты - пока друзья и родственники поднимаются по лестнице или идут через двор.

Для первой закуски нам понадобятся яйца, чуть икры, рыбные консервы и горчица с майонезом. Чистим яйца, отделяем желток от белка и добавляем майонез с горчицей к яйцам. Для пикантности можно добавить немного паприки и перца. Быстро смешиваем желтки в массу - они станут намазкой.

Выдавливаем или накладываем ложкой желтки-намазку в исходное углубление в белках.

Последние штрихи: кладем шпроты, немного икринок и украшаем свежей зеленью. На все про все у нас ушло 2-3 минуты.

Второй закуской будет мимоза. Эту версию салата можно сделать ровно за 4 минуты.

Для мимозы берем рыбные консервы, отварные картофель, яйца и морковь, немного сыра и зелень.

Открываем консервы и разминаем вилкой, создавая однородную массу. Важно, чтобы исходные консервы были без костей, либо придется потратить время на их вытаскивание.

Все остальное трем на терке. Это гораздо быстрее, чем возиться с ножом. Желтки от яиц натираем в отдельную тарелку, ими мы обваляем мимозу снаружи.

Смешиваем все натертые ингредиенты и консервы в большой миске. Сюда же добавляем немного свежей зелени, майонез и соевый соус.

Быстро формируем треугольники из мимозы, после чего обваливаем их в измельченных желтках. На этом салат готов!

Следующая закуска отдаленно похожа на мимозу, но делается еще проще. Трем яйца целиком в миску, а затем добавляем майонез и немного чесночного сока (просто выдавливаем пару долек).

Формируем лепешки, в центр которых кладем маслину без косточки.

Скатываем из лепешек "снежки". Закуска почти готова, осталось обвалять ее в натертых крабовых палочках. Как альтернативный вариант, можно использовать натертый на самой мелкой терке сыр.

Самое приятное, что на любую из этих закусок почти не тратится время. А продукты использованы самые простые!