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Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

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Очень часто на Новый год запас заранее отваренных картошки, яиц и моркови уже лежит в холодильнике. И если гости вдруг заявились неожиданно, быстрые закуски мы сделаем за минуты - пока друзья и родственники поднимаются по лестнице или идут через двор.

Для первой закуски нам понадобятся яйца, чуть икры, рыбные консервы и горчица с майонезом. Чистим яйца, отделяем желток от белка и добавляем майонез с горчицей к яйцам. Для пикантности можно добавить немного паприки и перца. Быстро смешиваем желтки в массу - они станут намазкой.

Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

Выдавливаем или накладываем ложкой желтки-намазку в исходное углубление в белках.

Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

Последние штрихи: кладем шпроты, немного икринок и украшаем свежей зеленью. На все про все у нас ушло 2-3 минуты.

Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

Второй закуской будет мимоза. Эту версию салата можно сделать ровно за 4 минуты. 

Для мимозы берем рыбные консервы, отварные картофель, яйца и морковь, немного сыра и зелень. 

Открываем консервы и разминаем вилкой, создавая однородную массу. Важно, чтобы исходные консервы были без костей, либо придется потратить время на их вытаскивание.

Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

Все остальное трем на терке. Это гораздо быстрее, чем возиться с ножом. Желтки от яиц натираем в отдельную тарелку, ими мы обваляем мимозу снаружи.

 

Смешиваем все натертые ингредиенты и консервы в большой миске. Сюда же добавляем немного свежей зелени, майонез и соевый соус. 

Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

Быстро формируем треугольники из мимозы, после чего обваливаем их в измельченных желтках. На этом салат готов!

Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

Следующая закуска отдаленно похожа на мимозу, но делается еще проще. Трем яйца целиком в миску, а затем добавляем майонез и немного чесночного сока (просто выдавливаем пару долек).

Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

Формируем лепешки, в центр которых кладем маслину без косточки.

Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

Скатываем из лепешек "снежки". Закуска почти готова, осталось обвалять ее в натертых крабовых палочках. Как альтернативный вариант, можно использовать натертый на самой мелкой терке сыр.

Минутные закуски на новогодний стол. Готовим, пока гости понимаются по лестнице

Самое приятное, что на любую из этих закусок почти не тратится время. А продукты использованы самые простые!

 

 

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