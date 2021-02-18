Наконец-то я поняла, зачем в этом мире существует айва! Есть ее просто так, с моей точки зрения, практически невозможно. Играться с бубнами и плясками, чтобы сварить варенье, которое мои домочадцы признают только в компании с пирожками, и то далеко не всегда, казалось мне сомнительной затеей. И вот так получалось, что фрукт существует, но цель его жизни мне была не понятна. Абсолютная бессмысленность существования айвы заставляла меня грустить, а грустить я не люблю, поэтому, внешне смирившись, все равно искала варианты, которые позволили бы мне понять тайный замысел Вселенной, которая пустила в наш мир этот странный продукт. В общем, наконец-то мне открылась истина! Курица с айвой в духовке оказалась ответом на мой запрос, и ответ это меня более, чем удовлетворил. Блюдо простое до безобразия, но до такого же безобразия и вкусное: остановиться очень сложно. Запеченные кусочки фрукта, пропитанного мясным соком, получаются восхитительными, а куриное мясо, напитавшееся фруктовых ароматов, превращается в шедевр. В итоге за пять минут активной работы и минут 40 отдыха вы получаете крутейший ужин, который можно поставить на стол как своему семейству в будний день, так и гостям. Рецепт удобный и проверенный.

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По ошибке вместо груш купили айву. Сижу старательно её грызу и размышляю о том, что вот, где-то на юге наверное есть народность, чьи представители поржали бы с меня, потому что айву на самом деле надо ГОТОВИТЬ. Примерно как мы бы поржали с того, кто грызёт сырую картоху.

Курица с айвой в духовке отлично сочетается с рисом, картофельным пюре, гречкой, но я последнее время предпочитаю брать больше фруктов и обходиться без гарнира вовсе. Очень простое, но элегантное решение - советую попробовать: уверена, вам тоже понравится.

Как готовить курицу с айвой

Ингредиенты для курицы с айвой

1 кг курицы (бедра, голени, грудка);

2 крупные айвы;

2 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. горчицы в зернах;

1 ст. л. меда;

соль, перец по вкусу.

Инструкция

Куриное мясо моем, просушиваем, выкладываем в миску.



Туда же кладем нарезанную на 4-8 частей айву - вымытую и освобожденную от плолоножки.



Солим, всыпаем перец. Добавляем мед, горчицу и очень хорошо перемешиваем.



Оставляем так промариноваться 2-5 часов, после чего содержимое миски перекладываем в форму, дно и бока которой смазаны растительным маслом.



Запекаем в духовке при температуре 180 градусов около 45 минут.

Подаем в горячем виде.