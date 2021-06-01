14 очень вкусных блюд из кабачков

Печёные и жареные, с фаршем и творогом, хрустящие и маринованные — выбирайте, как удивить домашних обычными кабачками.

Кабачки, тушенные с помидорами и перцем

youtube.com

Это самостоятельное блюдо и гарнир одновременно. При этом тушёные кабачки одинаково вкусны как в горячем, так и холодном виде.

Ингредиенты

2 средних кабачка;

1 морковь;

2 помидора;

1 болгарский перец;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

2 столовые ложки томатной пасты;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

1 пучок укропа и петрушки.

Приготовление

Помойте все овощи. Почистите лук, чеснок и морковь, при необходимости снимите кожуру с кабачков. Из перца извлеките семена.

Смажьте сковороду подсолнечным маслом. Когда оно разогреется, отправьте жариться измельчённый лук и пропущенный через пресс чеснок. Через пару минут добавьте к ним нарезанные дольками помидоры и томатную пасту. Ещё через несколько минут — соломку из перца и моркови, а затем — нарезанные кубиками или соломкой кабачки.

Овощи нужно постоянно перемешивать. Если они выделяют недостаточно жидкости и начинают пригорать, добавьте немного воды. После закладки кабачков посолите, поперчите и накройте сковороду крышкой.

Тушите на медленном огне 5–7 минут.

«Бочонки» из кабачков с фаршем

За пару минут до готовности добавьте рубленую зелень.

kulinarnia.ru

Сытное и простое блюдо, которое к тому же эффектно выглядит на столе.

Ингредиенты

3 небольших кабачка;

подсолнечное масло для жарки;

1 луковица;

1 морковь;

500 г фарша;

1 пучок петрушки;

1 пучок укропа;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

50 г твёрдого сыра.

Приготовление

Кабачки помойте и нарежьте на куски высотой 3–4 см. Чем больше диаметр овоща, тем ниже должны быть «бочонки». Ложкой или ножом извлеките мякоть, оставляя «дно». Мякоть не выбрасывайте.

Обжарьте на подсолнечном масле лук и морковь. В конце посолите, поперчите и добавьте мякоть из кабачков и фарш. Лучше — говяжий либо микс из свинины и курицы или говядины. Чисто со свиным будет слишком жирно. Когда фарш подрумянится, добавьте рубленую зелень.

Наполните фаршем кабачки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Посыпьте каждый «бочонок» тёртым сыром и выпекайте 25–30 минут в духовке, разогретой до 180 °С.

Кабачки, фаршированные творогом

zametkipovara.ru

Вкус пряный и одновременно нежный, а по текстуре кабачки получаются очень сочными.

Ингредиенты

2 небольших кабачка;

200 г творога;

1 пучок укропа и петрушки;

2 зубчика чеснока;

1 яйцо;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Кабачки очистите от кожуры и разрежьте вдоль. Ложкой или ножом извлеките мякоть, чтобы получились «лодочки».

В отдельной миске смешайте творог, рубленую зелень, пропущенный через пресс чеснок, яйцо, соль и перец. Начините смесью кабачки.

Выложите фаршированные кабачки на противень, застеленный пергаментом. Каждый посыпьте тёртым сыром.

Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 40 минут.

Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью

gastronom.ru

Нежное за счёт сметаны и ароматное благодаря зелени блюдо. Подходит как для повседневного, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

5 небольших кабачков;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки чёрного молотого перца;

2 пучка петрушки;

2 пучка базилика;

2 зубчика чеснока;

500 г сметаны жирностью 20%;

3 яйца;

подсолнечное масло для жарки;

50 г сливочного масла.

Приготовление

Помойте кабачки и порежьте их кружками толщиной около сантиметра. Идеально, если овощ молодой. Если нет, срежьте кожуру. Посыпьте кабачки солью с перцем и оставьте на 10–15 минут.

В это время промойте и покрошите зелень. Чеснок пропустите через пресс. Всё это смешайте со сметаной и яйцами. Должна получиться однородная сливочно-яичная масса.

Обжарьте кабачки на подсолнечном масле по 1–2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Затем выложите кабачки сначала на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира, а затем в смазанную сливочным маслом форму для запекания.

Залейте кабачки сметаной с зеленью и отправьте на 20–30 минут в разогретую до 180 °С духовку.

Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью

vfigure.ru

Понравится даже тем, кто равнодушен к овощам. Кабачки пропитываются сливочным соусом и буквально тают во рту.

Ингредиенты

3 небольших кабачка;

50 г сливочного масла;

2 столовые ложки муки;

1 стакан молока;

2 яйца;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

1 пучок петрушки;

1 пучок базилика;

200 г брынзы;

100 г твёрдого сыра;

подсолнечное масло для смазывания.

Приготовление

Помойте и очистите от кожуры кабачки. Нарежьте их тонкими кружочками и отварите до полуготовности (3–5 минут).

Пока кабачки остывают, приготовьте соус. Обжарьте на сливочном масле муку. Добавьте к ней молоко и яйца, предварительно взбитые венчиком. Тщательно перемешайте, чтобы мука полностью разошлась и не было комков. Посолите, поперчите и уберите с огня.

Смажьте форму для запекания подсолнечным маслом и выложите в неё кабачки, лучше — внахлёст.

Измельчите зелень и разотрите её с брынзой. Выложите эту смесь на кабачки. Залейте всё соусом и посыпьте тёртым сыром.

Выпекайте 20–25 минут при температуре 200 °С.

Кабачковая пицца

tvcook.ru

Блюдо, которым можно удивить и досыта накормить гостей. При этом никаких хлопот с тестом.

Ингредиенты

2 средних кабачка;

1 яйцо;

1 пучок укропа;

1 пучок петрушки;

1 пучок зелёного лука;

5 столовых ложек муки;

½ чайной ложки соли;

чёрный молотый перец — по вкусу;

50 г сливочного масла;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

1 куриная грудка;

1 помидор;

100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Помойте и натрите на крупной тёрке кабачки. Отожмите мякоть, чтобы избавиться от лишней влаги. Смешайте с яйцом, мелко рубленной зеленью и просеянной мукой. Посолите и поперчите.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями. Выложите в неё кабачковое тесто. Толщина должна быть примерно 1 см. Сверху выложите порезанное отварное куриное филе (можно заменить на колбасу) и ломтики помидора. Посыпьте тёртым сыром и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 25–30 минут.

Фриттата

youtube.com

Итальянский омлет можно приготовить из чего угодно. В том числе из кабачков.

Ингредиенты

1 средний кабачок;

1 болгарский перец;

1 луковица;

1 пучок зелени;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

4 яйца;

½ стакана молока.

Приготовление

Очищенный от кожуры и семян кабачок нарежьте тонкой соломкой. Так же поступите с перцем. Лук нарежьте мелкими кубиками. Зелень порубите.

Обжарьте на оливковом масле лук. Когда он станет мягким, добавьте к нему кабачки, посолите и поперчите. Накройте сковороду крышкой и жарьте ещё 2–3 минуты.

В это время взбейте яйца с молоком. Добавьте к ним зелень и перец. Получившейся смесью залейте кабачки.

Можно дожарить омлет на медленном огне на сковороде, а можно отправить на 15–20 минут в духовку. Только в этом случае посуда должна быть огнеупорной.

Кабачки, жаренные в соевом соусе

youtube.com

Блюдо в азиатском стиле с пикантным, острым вкусом. Отлично сочетается с рисом.

Ингредиенты

1 столовая ложка крахмала;

4 столовые ложки соевого соуса;

1 луковица;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки молотого имбиря;

2 средних кабачка;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

5 зубчиков чеснока.

Приготовление

В небольшом количестве воды разведите крахмал, добавьте в него соевый соус, мелко рубленный лук, соль и имбирь.

Кабачки помойте, нарежьте кубиками толщиной не больше 1 см. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. При желании можно добавить морковь и болгарский перец.

В наполовину готовые кабачки влейте соевую заливку. Томите под крышкой 5–7 минут. Затем добавьте измельчённый чеснок, перемешайте, снимите с огня и дайте немного постоять.

Кабачки в кляре

mirvkysa.ru

Благодаря кляру кабачки при жарке не теряют сочность. Отлично сочетаются со сметаной и различными чесночными соусами.

Ингредиенты

1 крупный кабачок;

2 яйца;

1 ¹⁄₂ стакана муки;

6 столовых ложек сметаны;

соль — по вкусу;

1 чайная ложка прованских трав;

подсолнечное масло для жарки.

Приготовление

Помойте и нарежьте кабачок кружками толщиной около сантиметра. Приготовьте кляр: смешайте яйца, 1 стакан просеянной муки, сметану, соль и специи.

Каждый кусок кабачка обваляйте в муке, макните в кляр и обжарьте на хорошо разогретой и смазанной маслом сковороде.

Суп-пюре из кабачков

rus.menu

Диетический и очень нежный суп, который к тому же легко готовить.

Ингредиенты

2 средних кабачка;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки карри;

2 пучка укропа;

200 мл сливок;

1 пачка сухариков.

Приготовление

Молодые кабачки помойте, срежьте плодоножки и натрите на мелкой тёрке. Поместите мякоть в сотейник и залейте водой так, чтобы она немного не покрывала кабачки. Варите на среднем огне до кашеобразного состояния.

Уберите кабачки с огня, посолите и взбейте блендером. Добавьте карри и рубленый укроп, слегка подогретые сливки. Перемешайте.

Подавайте с сухариками.

Оладьи из кабачков

juliasalbum.com

Супербюджетно и довольно сытно. Такие «котлеты» можно есть как горячими, так и холодными и удобно брать с собой на работу.

Ингредиенты

2 небольших кабачка;

½ чайной ложки соли;

100 г твёрдого сыра;

2 зубчика чеснока;

2 яйца;

3 столовые ложки муки;

подсолнечное масло для жарки.

Приготовление

Кабачки натрите на крупной тёрке, посолите и дайте постоять 10–15 минут.

В это время натрите на мелкой тёрке сыр и пропустите через пресс чеснок. Отожмите кабачки и смешайте с сыром, чесноком, яйцами и мукой. Из получившегося фарша сделайте оладьи и обжарьте их с двух сторон на подсолнечном масле.

Если смесь получилась слишком жидкой, добавьте ещё муки. Если кабачок попался настолько водянистый, что «котлеты» никак не схватываются, выкладывайте фарш на сковороду ложкой.

Торт из кабачков

pojrem.ru

Оригинальная закуска, которая украсит праздничный стол. Но ингредиенты настолько доступные, а рецептура простая, что можно готовить хоть каждый день.

Ингредиенты

1 крупный кабачок;

1 чайная ложка соли;

3 столовые ложки муки;

3 столовые ложки манки;

2 яйца;

подсолнечное масло для жарки;

1 луковица;

1 морковь;

2 зубчика чеснока;

1 пучок зелени;

200 г натурального йогурта.

Приготовление

Кабачок помойте, очистите от кожуры и семян, натрите на крупной тёрке. Посолите и дайте постоять 10–15 минут. Слейте выделившуюся жидкость, добавьте муку, манную крупу и яйца. Из получившегося теста пожарьте блины: должно получиться 5–6 штук. Сковороду перед жаркой смажьте подсолнечным маслом.

Почистите и мелко нашинкуйте лук и морковь. Их также обжарьте в небольшом количестве масла. В конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и измельчённую зелень.

Соберите торт, пропитывая каждый кабачковый блин йогуртом и выкладывая морковно-луковый слой.

Хрустящие кабачковые палочки

rus.menu

Одинаково хорошо идут с мягким сыром и пивом. Вкусовые оттенки можно варьировать, добавляя или убирая специи.

Ингредиенты

1 кабачок;

3 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка чесночного порошка;

½ чайной ложки паприки;

3 столовые ложки панировочных сухарей.

Приготовление

Очистите кабачок от кожуры и нарежьте брусками толщиной около сантиметра.

Оливковое масло смешайте с солью и специями и помаринуйте в нём кабачки минут 20–30.

Обваляйте кабачки в панировочных сухарях и выложите на противень, застеленный пергаментом. Отправьте противень в разогретую до 200 °С духовку на 15–20 минут, пока на кабачках не образуется золотистая корочка.

Маринованные кабачки

youtube.com

Лёгкая остро-сладкая закуска. Подолгу хранится в холодильнике и отлично уходит на пикниках.

Ингредиенты

2 средних кабачка;

1 чайная ложка соли;

2 зубчика чеснока;

1 пучок укропа;

½ чайной ложки чёрного молотого перца;

½ чайной ложки красного перца хлопьями;

2 столовые ложки 9-процентного уксуса;

6 столовых ложек оливкового масла;

2 столовые ложки мёда.

Приготовление

Молодые кабачки промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Удобно это делать овощечисткой. Засыпьте овощ солью и оставьте на 20–30 минут.

Приготовьте маринад: смешайте измельчённый чеснок, укроп, перцы, столовый уксус, оливковое масло и мёд. Если последний кристаллизовался, растопите его на водяной бане или в микроволновке.

Слейте с кабачков выделившийся сок, поместите в маринад и уберите в холодильник на 2–3 часа, а лучше на ночь.