10 рулетиков из кабачков с сыром, курицей, творогом, яйцами и не только

Обжаривайте или запекайте овощи, добавляйте к ним разнообразную начинку и наслаждайтесь вкуснейшими закусками.

1. Рулетики из кабачков с сыром и чесноком

Ингредиенты

2 кабачка;

растительное масло — для жарки;

180 г твёрдого плавленого сыра (можно заменить обычным твёрдым сыром или их смесью);

3–4 зубчика чеснока;

2 столовые ложки майонеза;

несколько веточек укропа;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте кабачки вдоль тонкими полосками. Выкладывайте их частями в один слой в разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте до румяности с обеих сторон на среднем огне. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался жир, и слегка остудите.

Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, майонез, рубленый укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Смажьте каждую полоску кабачка сырной смесью и сверните рулетиками. При необходимости закрепите шпажками или зубочистками.

2. Запечённые рулетики из кабачков с курицей, творогом и сыром

Ингредиенты

2 кабачка;

растительное масло — для смазывания;

соль — по вкусу;

300–350 г куриного филе;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1½ столовой ложки творога;

2 столовые ложки сметаны;

несколько веточек укропа;

1–2 зубчика чеснока;

50 г твёрдого сыра.

Приготовление

Нарежьте кабачки тонкими пластинками. Смажьте противень маслом. Выложите кабачки в один слой, тоже смажьте маслом и подсолите. Запекайте овощи 5 минут при температуре 180 °C и остудите.

Нарежьте филе тонкими полосками, отбейте, натрите солью и перцем и оставьте на 10 минут. Затем выложите мясо на кабачки.

Смешайте творог, сметану, рубленый укроп, измельчённый чеснок, соль и перец. Смажьте этой массой курицу и присыпьте сверху крупно натёртым сыром.

Сверните пластины рулетиками и скрепите шпажками. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и слегка смажьте маслом. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут.

3. Рулетики из кабачков с яичным кремом и морковью по-корейски

Ингредиенты

2 кабачка;

растительное масло — для жарки;

2 варёных яйца;

1 зубчик чеснока;

2–3 столовые ложки майонеза;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

50 г моркови по-корейски.

Приготовление

Нарежьте кабачки вдоль тонкими полосками. Обжарьте их частями на разогретом масле на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир, и остудите.

Натрите яйца и чеснок на мелкой тёрке. Добавьте к ним майонез, соль и перец и пробейте блендером до однородной консистенции.

Смажьте каждую полоску кабачка яичным кремом и выложите по всей длине морковь. Сверните заготовки рулетиками.

4. Рулетики из кабачков с яйцами и сыром

Ингредиенты

3 кабачка;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

3–4 столовые ложки растительного масла;

3 варёных яйца;

200 г твёрдого сыра;

1–2 столовые ложки майонеза;

1–2 зубчика чеснока;

несколько веточек укропа.

Приготовление

Нарежьте кабачки тонкими пластинками. Добавьте к ним соль, перец и масло и перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне и частями обжаривайте овощи до золотистого цвета с обеих сторон. Остудите.

Натрите яйца и сыр на крупной тёрке. Соедините их с майонезом, пропущенным через пресс чесноком, рубленым укропом, солью и перцем. Перемешайте.

С одного края на каждую полоску кабачка выложите по 1 столовой ложке начинки и сверните рулетиками. Если это необходимо, закрепите их шпажками или зубочистками.

5. Рулетики из кабачков с сыром, помидором и базиликом

Ингредиенты

2 кабачка;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

90 г твёрдого плавленого сыра;

2–3 зубчика чеснока;

несколько веточек укропа;

2–3 столовые ложки майонеза;

1 помидор;

несколько веточек базилика.

Приготовление

Нарежьте кабачки тонкими пластинками и подсолите. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Частями выкладывайте овощи и обжаривайте до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите их на бумажное полотенце и остудите.

Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, измельчённый укроп и майонез и перемешайте. Нарежьте помидор тонкими дольками.

Распределите по каждой кабачковой полоске примерно по 1 столовой ложке начинки. Выложите с одного края 1 ломтик помидора и 1 листик базилика и скрутите рулетиками. Для удобства можно закрепить их шпажками или зубочистками.

6. Рулетики из сырых кабачков с крабовыми палочками и авокадо

Ингредиенты

2 кабачка;

½ огурца;

½ моркови;

несколько крабовых палочек;

½ авокадо;

115 г сливочного сыра;

острый соус — по вкусу;

½ лайма.

Приготовление

Нарежьте кабачки очень тонкими пластинками. Огурец и морковь разделите на небольшие брусочки, а крабовые палочки и авокадо — на кусочки.

Смешайте сливочный сыр, острый соус и сок лайма. Возьмите 2 полоски кабачка и положите их друг на друга. Один край смажьте сливочной смесью.

Выложите на сыр крабовые палочки, овощи и авокадо, как показано в видео. Аккуратно скрутите рулетиком и повторите то же самое с остальными ингредиентами.

7. Запечённые рулетики из кабачков с фаршем, сыром и помидорами

Ингредиенты

2 столовые ложки растительного масла;

1 луковица;

½–1 зелёный острый перец;

450 г говяжьего фарша;

соль — по вкусу;

приправа для мяса — по вкусу;

300 г твёрдого сыра;

4 кабачка;

3–4 столовые ложки сметаны;

400 г резаных или протёртых томатов.

Приготовление

Разогрейте в сковороде масло и спассеруйте мелкие кубики лука на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный острый перец и обжаривайте ещё 2 минуты.

Выложите фарш, готовьте около 10 минут и слейте лишний жир. Посолите, добавьте приправу для мяса, закиньте около 50 г крупно натёртого сыра и перемешайте.

Нарежьте кабачки тонкими полосками и смажьте каждую сметаной и томатами. Выложите сверху мясную начинку с частью тёртого сыра и сверните рулетиками.

Выложите на дно формы для запекания оставшиеся томаты. Поместите туда рулетики и посыпьте сыром. Запекайте при температуре 200 °C в течение 30 минут.

8. Рулетики из кабачков с творогом и болгарским перцем

Ингредиенты

2 кабачка;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

200 г творога;

2 столовые ложки сметаны;

1 болгарский перец;

несколько веточек укропа;

несколько веточек петрушки;

2 зубчика чеснока;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте кабачки тонкими полосками и подсолите. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Частями подрумяньте кабачки с обеих сторон. Выложите овощи на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло, и остудите.

Если в твороге крупные зёрна, перетрите его через сито или разомните вилкой. Добавьте сметану, мелко нарезанный болгарский перец, рубленую зелень, измельчённый чеснок, соль и перец и перемешайте.

С одной стороны каждой кабачковой пластинки выложите по 1 столовой ложке начинки. Сверните рулетиками и, если необходимо, закрепите шпажками или зубочистками.

9. Рулетики из кабачков с грибами и сыром

Ингредиенты

1–2 кабачка;

растительное масло — для жарки;

1 луковица;

200 г шампиньонов;

1 морковь — опционально;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

150 г твёрдого сыра;

несколько веточек укропа.

Приготовление

Нарежьте кабачки тонкими полосками. Разогрейте в сковороде масло и подрумяньте их с двух сторон на среднем огне. Готовьте овощи партиями, чтобы они уместились в один слой. Переложите на бумажное полотенце, дайте лишнему жиру стечь и остудите.

Нарежьте лук и грибы мелкими кубиками. Если используете морковь, натрите её на крупной тёрке. Выложите лук в сковороду с разогретым маслом и обжарьте до мягкости. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. Бросьте туда же шампиньоны и обжаривайте, пока из них не выпарится жидкость и они слегка не подрумянятся.

Приправьте начинку солью и перцем и остудите. Киньте мелко натёртый сыр и рубленый укроп и перемешайте.

На один край каждой кабачковой полоски выложите примерно по 1 столовой ложке начинки. Сверните рулетиками и, если нужно, закрепите зубочистками или шпажками.

10. Большой рулет из кабачков с творожным сыром

Ингредиенты

2–3 кабачка (для этого рецепта нужно 600 г кабачков без шкурки) + для украшения;

соль — по вкусу;

2–3 шампиньона;

растительное масло — для жарки и смазывания;

60 г сметаны;

3 яйца;

100 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

молотый чёрный перец — по вкусу;

400 г творожного сыра;

2 зубчика чеснока;

несколько веточек укропа.

Приготовление

Очистите кабачки от шкурки, натрите на крупной тёрке, подсолите и оставьте на 10 минут.

Шампиньоны нарежьте на одинаковые пластинки. Срежьте с кабачка, предназначенного для украшения, несколько равных кружочков. Немного подрумяньте всё на масле с двух сторон.

Отожмите кабачки и слейте образовавшийся сок. Добавьте сметану, яичные желтки, муку, разрыхлитель, перец и соль и перемешайте. Взбейте яичные белки в пену и частями аккуратно введите их в подготовленную массу.

Застелите противень пергаментом и смажьте маслом. Чтобы рулет получился красивее, разложите рядами грибы и кружочки кабачка.

Аккуратно распределите сверху массу и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут. Переложите пергамент с коржом на полотенце и остудите.

Блендером смешайте творожный сыр, чеснок, рубленую петрушку и укроп. При необходимости добавьте соль. Смажьте творожной массой остывшую заготовку, сверните рулетом и уберите в холодильник на 2–3 часа.