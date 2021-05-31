10 рулетиков из кабачков с сыром, курицей, творогом, яйцами и не только

Обжаривайте или запекайте овощи, добавляйте к ним разнообразную начинку и наслаждайтесь вкуснейшими закусками.
1. Рулетики из кабачков с сыром и чесноком
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- растительное масло — для жарки;
- 180 г твёрдого плавленого сыра (можно заменить обычным твёрдым сыром или их смесью);
- 3–4 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки майонеза;
- несколько веточек укропа;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте кабачки вдоль тонкими полосками. Выкладывайте их частями в один слой в разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте до румяности с обеих сторон на среднем огне. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался жир, и слегка остудите.
Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, майонез, рубленый укроп, соль и перец. Тщательно перемешайте.
Смажьте каждую полоску кабачка сырной смесью и сверните рулетиками. При необходимости закрепите шпажками или зубочистками.
2. Запечённые рулетики из кабачков с курицей, творогом и сыром
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- растительное масло — для смазывания;
- соль — по вкусу;
- 300–350 г куриного филе;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 1½ столовой ложки творога;
- 2 столовые ложки сметаны;
- несколько веточек укропа;
- 1–2 зубчика чеснока;
- 50 г твёрдого сыра.
Приготовление
Нарежьте кабачки тонкими пластинками. Смажьте противень маслом. Выложите кабачки в один слой, тоже смажьте маслом и подсолите. Запекайте овощи 5 минут при температуре 180 °C и остудите.
Нарежьте филе тонкими полосками, отбейте, натрите солью и перцем и оставьте на 10 минут. Затем выложите мясо на кабачки.
Смешайте творог, сметану, рубленый укроп, измельчённый чеснок, соль и перец. Смажьте этой массой курицу и присыпьте сверху крупно натёртым сыром.
Сверните пластины рулетиками и скрепите шпажками. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и слегка смажьте маслом. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут.
3. Рулетики из кабачков с яичным кремом и морковью по-корейски
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- растительное масло — для жарки;
- 2 варёных яйца;
- 1 зубчик чеснока;
- 2–3 столовые ложки майонеза;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 50 г моркови по-корейски.
Приготовление
Нарежьте кабачки вдоль тонкими полосками. Обжарьте их частями на разогретом масле на среднем огне до золотистого цвета со всех сторон. Выложите на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир, и остудите.
Натрите яйца и чеснок на мелкой тёрке. Добавьте к ним майонез, соль и перец и пробейте блендером до однородной консистенции.
Смажьте каждую полоску кабачка яичным кремом и выложите по всей длине морковь. Сверните заготовки рулетиками.
4. Рулетики из кабачков с яйцами и сыром
Ингредиенты
- 3 кабачка;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 3–4 столовые ложки растительного масла;
- 3 варёных яйца;
- 200 г твёрдого сыра;
- 1–2 столовые ложки майонеза;
- 1–2 зубчика чеснока;
- несколько веточек укропа.
Приготовление
Нарежьте кабачки тонкими пластинками. Добавьте к ним соль, перец и масло и перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне и частями обжаривайте овощи до золотистого цвета с обеих сторон. Остудите.
Натрите яйца и сыр на крупной тёрке. Соедините их с майонезом, пропущенным через пресс чесноком, рубленым укропом, солью и перцем. Перемешайте.
С одного края на каждую полоску кабачка выложите по 1 столовой ложке начинки и сверните рулетиками. Если это необходимо, закрепите их шпажками или зубочистками.
5. Рулетики из кабачков с сыром, помидором и базиликом
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- 90 г твёрдого плавленого сыра;
- 2–3 зубчика чеснока;
- несколько веточек укропа;
- 2–3 столовые ложки майонеза;
- 1 помидор;
- несколько веточек базилика.
Приготовление
Нарежьте кабачки тонкими пластинками и подсолите. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Частями выкладывайте овощи и обжаривайте до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите их на бумажное полотенце и остудите.
Натрите сыр на крупной тёрке. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, измельчённый укроп и майонез и перемешайте. Нарежьте помидор тонкими дольками.
Распределите по каждой кабачковой полоске примерно по 1 столовой ложке начинки. Выложите с одного края 1 ломтик помидора и 1 листик базилика и скрутите рулетиками. Для удобства можно закрепить их шпажками или зубочистками.
6. Рулетики из сырых кабачков с крабовыми палочками и авокадо
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- ½ огурца;
- ½ моркови;
- несколько крабовых палочек;
- ½ авокадо;
- 115 г сливочного сыра;
- острый соус — по вкусу;
- ½ лайма.
Приготовление
Нарежьте кабачки очень тонкими пластинками. Огурец и морковь разделите на небольшие брусочки, а крабовые палочки и авокадо — на кусочки.
Смешайте сливочный сыр, острый соус и сок лайма. Возьмите 2 полоски кабачка и положите их друг на друга. Один край смажьте сливочной смесью.
Выложите на сыр крабовые палочки, овощи и авокадо, как показано в видео. Аккуратно скрутите рулетиком и повторите то же самое с остальными ингредиентами.
7. Запечённые рулетики из кабачков с фаршем, сыром и помидорами
Ингредиенты
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 луковица;
- ½–1 зелёный острый перец;
- 450 г говяжьего фарша;
- соль — по вкусу;
- приправа для мяса — по вкусу;
- 300 г твёрдого сыра;
- 4 кабачка;
- 3–4 столовые ложки сметаны;
- 400 г резаных или протёртых томатов.
Приготовление
Разогрейте в сковороде масло и спассеруйте мелкие кубики лука на среднем огне. Добавьте мелко нарезанный острый перец и обжаривайте ещё 2 минуты.
Выложите фарш, готовьте около 10 минут и слейте лишний жир. Посолите, добавьте приправу для мяса, закиньте около 50 г крупно натёртого сыра и перемешайте.
Нарежьте кабачки тонкими полосками и смажьте каждую сметаной и томатами. Выложите сверху мясную начинку с частью тёртого сыра и сверните рулетиками.
Выложите на дно формы для запекания оставшиеся томаты. Поместите туда рулетики и посыпьте сыром. Запекайте при температуре 200 °C в течение 30 минут.
8. Рулетики из кабачков с творогом и болгарским перцем
Ингредиенты
- 2 кабачка;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- 200 г творога;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 1 болгарский перец;
- несколько веточек укропа;
- несколько веточек петрушки;
- 2 зубчика чеснока;
- молотый чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте кабачки тонкими полосками и подсолите. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Частями подрумяньте кабачки с обеих сторон. Выложите овощи на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло, и остудите.
Если в твороге крупные зёрна, перетрите его через сито или разомните вилкой. Добавьте сметану, мелко нарезанный болгарский перец, рубленую зелень, измельчённый чеснок, соль и перец и перемешайте.
С одной стороны каждой кабачковой пластинки выложите по 1 столовой ложке начинки. Сверните рулетиками и, если необходимо, закрепите шпажками или зубочистками.
9. Рулетики из кабачков с грибами и сыром
Ингредиенты
- 1–2 кабачка;
- растительное масло — для жарки;
- 1 луковица;
- 200 г шампиньонов;
- 1 морковь — опционально;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 150 г твёрдого сыра;
- несколько веточек укропа.
Приготовление
Нарежьте кабачки тонкими полосками. Разогрейте в сковороде масло и подрумяньте их с двух сторон на среднем огне. Готовьте овощи партиями, чтобы они уместились в один слой. Переложите на бумажное полотенце, дайте лишнему жиру стечь и остудите.
Нарежьте лук и грибы мелкими кубиками. Если используете морковь, натрите её на крупной тёрке. Выложите лук в сковороду с разогретым маслом и обжарьте до мягкости. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. Бросьте туда же шампиньоны и обжаривайте, пока из них не выпарится жидкость и они слегка не подрумянятся.
Приправьте начинку солью и перцем и остудите. Киньте мелко натёртый сыр и рубленый укроп и перемешайте.
На один край каждой кабачковой полоски выложите примерно по 1 столовой ложке начинки. Сверните рулетиками и, если нужно, закрепите зубочистками или шпажками.
10. Большой рулет из кабачков с творожным сыром
Ингредиенты
- 2–3 кабачка (для этого рецепта нужно 600 г кабачков без шкурки) + для украшения;
- соль — по вкусу;
- 2–3 шампиньона;
- растительное масло — для жарки и смазывания;
- 60 г сметаны;
- 3 яйца;
- 100 г муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- 400 г творожного сыра;
- 2 зубчика чеснока;
- несколько веточек укропа.
Приготовление
Очистите кабачки от шкурки, натрите на крупной тёрке, подсолите и оставьте на 10 минут.
Шампиньоны нарежьте на одинаковые пластинки. Срежьте с кабачка, предназначенного для украшения, несколько равных кружочков. Немного подрумяньте всё на масле с двух сторон.
Отожмите кабачки и слейте образовавшийся сок. Добавьте сметану, яичные желтки, муку, разрыхлитель, перец и соль и перемешайте. Взбейте яичные белки в пену и частями аккуратно введите их в подготовленную массу.
Застелите противень пергаментом и смажьте маслом. Чтобы рулет получился красивее, разложите рядами грибы и кружочки кабачка.
Аккуратно распределите сверху массу и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут. Переложите пергамент с коржом на полотенце и остудите.
Блендером смешайте творожный сыр, чеснок, рубленую петрушку и укроп. При необходимости добавьте соль. Смажьте творожной массой остывшую заготовку, сверните рулетом и уберите в холодильник на 2–3 часа.
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