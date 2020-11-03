Вкусно и необычно! Готовим десерт из ряженки

Приготовить вкусный и необычный десерт совсем не так сложно, как кажется. Для этого можно воспользоваться простыми продуктами — ряженкой, йогуртом и кофе. Умножайте ингредиенты на два, так как вашим домашним точно захочется добавки.

Ингредиенты (на 2 порции):

600 г ряженки 3-4%

100 г фруктового йогурта

40 мл эспрессо

4 г желатина

50 г сахара/сахарной пудры

Процесс приготовления:

1. Чтобы получить такую кремовую текстуру, ряженку необходимо отвесить. Застелите небольшое сито марлей, сложенной в несколько слоев. Установите сито над миской и перелейте в сито ряженку. Затем соберите края марли, свяжите их вместе и подвесьте над миской. Оставьте ряженку стекать на ночь. Из 600 мл ряженки получается 290-300 г готового продукта.

2. Сварите кофе, полностью охладите. Добавьте желатин, дождитесь набухания.

3. К ряженке добавьте фруктовый йогурт (он не должен быть жидким) и сахар (можно не добавлять, а если кладете, то лучше пудру, она быстрее растворится), хорошо перемешайте, можно использовать венчик.

4. Желатин распустите, не кипятите. Добавьте к смеси, перемешайте и перелейте в формочки (силиконовые). Уберите в холодильник на несколько часов до застывания. Перед подачей посыпьте какао или полейте шоколадным соусом.