Баклажаны «Огонёк», это острая закуска из баклажанов с томатной заливкой, специально для любителей остренького. Время приготовления 1 час

Ингредиенты:

Баклажан1 кг

Помидор1 кг

Болгарский перец1 кг

Острый перец2-3 шт

Головка чеснока1 шт

Соль1 ст. л.

Уксус 9% (на три 0,5 банки)3 ч. л.

Масло для жарки5-7 ст. л.

Приготовление:

Баклажаны промыть и обсушить.

Нарезать баклажаны кружочками.

Обжарить на растительном масле с двух сторон.

Болгарские перцы промыть и очистить, помидоры и острый перец промыть, чеснок очистить.

В начале пропустить сладкий перец и помидоры через мясорубку. Затем острый перец и чеснок.

Добавить соль.

Слоями в чистые банки укладывать кружочки баклажан с заливкой.

Сверху банок полить заливкой. Добавить по 1 чайной ложке уксуса.

Прикрыть крышками и стерилизовать 10 минут (0,5 литровые банки после закипания).

Закатать крышками и убрать в тепло на ночь.

Баклажаны «Огонёк» на зиму готовы. Готовую закуску хранить в погребе.

Приятного аппетита! Вкусной зимы!

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