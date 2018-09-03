Баклажаны «Огонёк», это острая закуска из баклажанов с томатной заливкой, специально для любителей остренького. Время приготовления 1 час
Ингредиенты:
Баклажан1 кг
Помидор1 кг
Болгарский перец1 кг
Острый перец2-3 шт
Головка чеснока1 шт
Соль1 ст. л.
Уксус 9% (на три 0,5 банки)3 ч. л.
Масло для жарки5-7 ст. л.
Приготовление:
Баклажаны промыть и обсушить.
Нарезать баклажаны кружочками.
Обжарить на растительном масле с двух сторон.
Болгарские перцы промыть и очистить, помидоры и острый перец промыть, чеснок очистить.
В начале пропустить сладкий перец и помидоры через мясорубку. Затем острый перец и чеснок.
Добавить соль.
Слоями в чистые банки укладывать кружочки баклажан с заливкой.
Сверху банок полить заливкой. Добавить по 1 чайной ложке уксуса.
Прикрыть крышками и стерилизовать 10 минут (0,5 литровые банки после закипания).
Закатать крышками и убрать в тепло на ночь.
Баклажаны «Огонёк» на зиму готовы. Готовую закуску хранить в погребе.
Приятного аппетита! Вкусной зимы!
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