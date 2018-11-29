Салат «Гранатовый браслет» получил огромную популярность за оригинальную форму сервировки. Все ингредиенты выкладываются слоями в виде кольца, а сверху блюдо украшается драгоценными зернами граната. Нарядно, празднично и вкусно!

Рецепты салата «Гранатовый браслет» довольно разнообразны. Основными ингредиентами, как правило, являются картофель, курица (иногда говядина) и свекла. Это и есть классическая, базовая основа. В остальном фантазия повара безгранична. Кто-то добавляет грибы и морковь, другие предпочитают использовать вареные яйца, сыр, кладут даже соленые огурцы. Мы же сегодня будем готовить классический «Гранатовый браслет» с черносливом и орехами — оформить его правильно помогут фотографии рецепта.

Ингредиенты

гранат – 1-2 шт.

куриное филе – 400 г

репчатый лук – 1 шт.

картофель – 3-4 шт.

свекла – 1-2 шт.

грецкие орехи – 1 горсть

чернослив – 1 горсть

майонез – 6-7 ст. л.

чеснок – 1 зуб.

соль и перец – по вкусу

растительное масло – 1 ст. л. для жарки лука

Как приготовить «Гранатовый браслет»

Заранее отварите свеклу и картофель «в мундирах» до полной готовности, остудите. Куриную грудку сварите в подсоленной воде с лавровым листом и черным перцем — примерно 20 минут с момента закипания.

Мясо слегка остудите, разберите на волокна или нарежьте кубиками.

Лук очистите, нарежьте мелко и пассеруйте на растительном масле, чтобы он стал мягким и сладковатым на вкус. Когда лук пожарится, добавьте в сковороду кусочки куриной грудки, поперчите и обжарьте все вместе примерно минуту. Уберите с огня и отставьте в сторону, пусть охлаждаются.

Орехи подсушите на сухой сковороде, а затем порубите ножом или измельчите в блендере (крошка не должна быть слишком мелкой!). Соедините орехи и отварную свеклу, измельченную на терке со средней решеткой. Добавьте чуть-чуть соли, одну столовую ложку майонеза и зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Перемешайте и уже в таком виде используйте свеклу как слой.

На середину большого плоского блюда, в котором планируете подавать салат, поставьте стакан (он должен быть ровным). Выкладывайте слои вокруг него. Первый слой — чернослив. Обдайте его кипятком, обсушите и нарежьте небольшим кубиком. Смазывать майонезом не нужно.

Второй слой — картофель, измельченный на терке. Слой немного посолите и поперчите, чтобы салат не был пресным. Покройте майонезной сеточкой и размажьте аккуратно ложкой.

Распределяя майонез, старайтесь не надавливать слишком сильно, тогда салат получится нежным и воздушным.

Третий слой — курица, пережаренная с луком. Пропитайте майонезом.

Последний слой — свекла с орехами. Аккуратно выложите овощи и обмажьте сверху небольшим количеством майонеза.

Выньте стаканчик. Покройте салат зернами граната — в зависимости от плотности укладки зерен, у вас может уйти 1-2 граната, учтите этот момент, когда будете украшать блюдо.

Перед подачей салат «Гранатовый браслет» должен настояться 2-3 часа (я ставила на всю ночь). Чтобы он не заветрился, затяните сверху пищевой пленкой и уберите в холодильник для пропитки. Подавать лучше всего с белым хлебом. Расчет — на 4 порции.

Именно так выглядит классический «Гранатовый браслет», рецепт, как видите, обычного слоеного салата, а каков красавец! Приятного вам аппетита и красивых блюд!