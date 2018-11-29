БУДЕТ ВКУСНО!

129 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат «Гранатовый браслет»

Салат «Гранатовый браслет»

Салат «Гранатовый браслет» получил огромную популярность за оригинальную форму сервировки. Все ингредиенты выкладываются слоями в виде кольца, а сверху блюдо украшается драгоценными зернами граната. Нарядно, празднично и вкусно!

Рецепты салата «Гранатовый браслет» довольно разнообразны. Основными ингредиентами, как правило, являются картофель, курица (иногда говядина) и свекла. Это и есть классическая, базовая основа. В остальном фантазия повара безгранична. Кто-то добавляет грибы и морковь, другие предпочитают использовать вареные яйца, сыр, кладут даже соленые огурцы. Мы же сегодня будем готовить классический «Гранатовый браслет» с черносливом и орехами — оформить его правильно помогут фотографии рецепта.

Ингредиенты

  • гранат – 1-2 шт.
  • куриное филе – 400 г
  • репчатый лук – 1 шт.
  • картофель – 3-4 шт.
  • свекла – 1-2 шт.
  • грецкие орехи – 1 горсть
  • чернослив – 1 горсть
  • майонез – 6-7 ст. л.
  • чеснок – 1 зуб.
  • соль и перец – по вкусу
  • растительное масло – 1 ст. л. для жарки лука

Как приготовить «Гранатовый браслет»

Заранее отварите свеклу и картофель «в мундирах» до полной готовности, остудите. Куриную грудку сварите в подсоленной воде с лавровым листом и черным перцем — примерно 20 минут с момента закипания.

Мясо слегка остудите, разберите на волокна или нарежьте кубиками.

salat granatovyj braslet 1

Лук очистите, нарежьте мелко и пассеруйте на растительном масле, чтобы он стал мягким и сладковатым на вкус. Когда лук пожарится, добавьте в сковороду кусочки куриной грудки, поперчите и обжарьте все вместе примерно минуту. Уберите с огня и отставьте в сторону, пусть охлаждаются.

salat granatovyj braslet 2

Орехи подсушите на сухой сковороде, а затем порубите ножом или измельчите в блендере (крошка не должна быть слишком мелкой!). Соедините орехи и отварную свеклу, измельченную на терке со средней решеткой. Добавьте чуть-чуть соли, одну столовую ложку майонеза и зубчик чеснока, пропущенный через пресс. Перемешайте и уже в таком виде используйте свеклу как слой.

salat granatovyj braslet 3

На середину большого плоского блюда, в котором планируете подавать салат, поставьте стакан (он должен быть ровным). Выкладывайте слои вокруг него. Первый слой — чернослив. Обдайте его кипятком, обсушите и нарежьте небольшим кубиком. Смазывать майонезом не нужно.

salat granatovyj braslet 4

Второй слой — картофель, измельченный на терке. Слой немного посолите и поперчите, чтобы салат не был пресным. Покройте майонезной сеточкой и размажьте аккуратно ложкой.

salat granatovyj braslet 5

Распределяя майонез, старайтесь не надавливать слишком сильно, тогда салат получится нежным и воздушным.

salat granatovyj braslet 6

Третий слой — курица, пережаренная с луком. Пропитайте майонезом.

salat granatovyj braslet 7

Последний слой — свекла с орехами. Аккуратно выложите овощи и обмажьте сверху небольшим количеством майонеза.

salat granatovyj braslet 8

Выньте стаканчик. Покройте салат зернами граната — в зависимости от плотности укладки зерен, у вас может уйти 1-2 граната, учтите этот момент, когда будете украшать блюдо.

salat granatovyj braslet 9

Перед подачей салат «Гранатовый браслет» должен настояться 2-3 часа (я ставила на всю ночь). Чтобы он не заветрился, затяните сверху пищевой пленкой и уберите в холодильник для пропитки. Подавать лучше всего с белым хлебом. Расчет — на 4 порции.

salat granatovyj braslet 11

Именно так выглядит классический «Гранатовый браслет», рецепт, как видите, обычного слоеного салата, а каков красавец! Приятного вам аппетита и красивых блюд!

salat granatovyj braslet 10

Ссылка на первоисточник
салатыкулинария
13
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой помощник

Очищающий свекольный квас — это целительный бальзам

Читать
Яичное заливное "Пасхальное"
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Яичное заливное "Пасхальное"

Пасхальный кулич быстрый (бездрожжевой)
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Пасхальный кулич быстрый (бездрожжевой)

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Тушеные ребра с нутом. Рабоче-крестьянский вариант сытного ужина

Продукты для пасхального кулича подорожали за год на 7,5%
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Продукты для пасхального кулича подорожали за год на 7,5%

Салат с жареной индейкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSimpleSlim

Салат с жареной индейкой

Как правильно подобрать специи к блюду?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

Как правильно подобрать специи к блюду?

Заблуждения хозяек: как правильно выбрать муку и не ошибиться
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Заблуждения хозяек: как правильно выбрать муку и не ошибиться

Манка, вода и любая начинка: аппетитные булочки из самых простых продуктов
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Манка, вода и любая начинка: аппетитные булочки из самых простых продуктов

Роскачество объяснило, на что нужно обратить внимание при покупке кагора
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Роскачество объяснило, на что нужно обратить внимание при покупке кагора

Роскачество перечислило основные правила выбора хорошего кагора к Пасхе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Роскачество перечислило основные правила выбора хорошего кагора к Пасхе

Тунец с картофелем и маринованными огурцами
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Тунец с картофелем и маринованными огурцами

7 блюд из яиц, которые вам захочется повторить
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

7 блюд из яиц, которые вам захочется повторить

С каких продуктов лучше начать выход из Великого поста
Материал, выбранный редакторами МиртесенСноб

С каких продуктов лучше начать выход из Великого поста

Баранина и свинина дорожают в преддверии майских праздников
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Баранина и свинина дорожают в преддверии майских праздников

В России перед майскими праздниками взлетели цены на мясо
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В России перед майскими праздниками взлетели цены на мясо

В Украине в магазинах мясо-фальсификат: как не купить некачественный продукт
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В Украине в магазинах мясо-фальсификат: как не купить некачественный продукт

Расскажу, как приготовить самые вкусные и сочные котлеты. Хитрость в том, что фарш нужно мариновать
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Расскажу, как приготовить самые вкусные и сочные котлеты. Хитрость в том, что фарш нужно мариновать

Женщина сорвала джекпот и осталась без ужина. Это как?
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Женщина сорвала джекпот и осталась без ужина. Это как?

Сало сухого посола: жарим лавровый лист и натираем мясо
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Сало сухого посола: жарим лавровый лист и натираем мясо

Тайна пасхального яйца (ритуалы и приметы)
Материал, выбранный редакторами Миртесенjmir

Тайна пасхального яйца (ритуалы и приметы)

Петербург встал в восьмибалльной пробке еще до часа пик
Материал, выбранный редакторами МиртесенNeva.Today

Петербург встал в восьмибалльной пробке еще до часа пик

В Роскачестве рассказали, как выбрать кагор
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

В Роскачестве рассказали, как выбрать кагор

Обколотые Куличи
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Обколотые Куличи

Всё больше жителей Молдовы предпочитают покупать на Пасху готовую продукцию
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Всё больше жителей Молдовы предпочитают покупать на Пасху готовую продукцию

Котлеты больше не жарим: смешиваем 3 вида фарша и ставим в духовку
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Котлеты больше не жарим: смешиваем 3 вида фарша и ставим в духовку

6
Куличи резко подорожали в Ростовской области
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Куличи резко подорожали в Ростовской области

Суп с фрикадельками: 2 самых вкусных рецепта
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Суп с фрикадельками: 2 самых вкусных рецепта

Помидоры и сладкие пирожки: что можно и нельзя брать с собой в поезд
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Помидоры и сладкие пирожки: что можно и нельзя брать с собой в поезд

Салат "Пасхальный Кролик"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖЕНСКИЙ МИР

Салат "Пасхальный Кролик"

Как замесить тесто на кипятке для чебуреков, чтобы они были хрустящими и слоеными: два проверенных варианта
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Как замесить тесто на кипятке для чебуреков, чтобы они были хрустящими и слоеными: два проверенных варианта

Главные мифы о роллах и суши, в которые не стоит верить
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Главные мифы о роллах и суши, в которые не стоит верить

Пасхальная корзинка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Пасхальная корзинка

Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеального кулича
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеального кулича

Торт Наполеон
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана Десертов

Торт Наполеон

К сердцу через желудок: какие блюда предпочитают мужчины разных знаков зодиака?
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

К сердцу через желудок: какие блюда предпочитают мужчины разных знаков зодиака?

Картина дня

наверх