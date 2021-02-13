Отбивные из куриных сердечек. Делюсь рецептом

Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Готовим с Калниной Натальей"! Приветствую своих постоянных гостей, а также всех тех, кто заглянул ко мне впервые!
Сегодня хочу поделится рецептом отбивных из куриных сердечек. У таких отбивнушек есть один большой минус, когда их ешь не можешь остановится. Рецепт был найден моей мамой в кулинарном журнале «Люблю готовить» и прижился не только у мамы на кухне, но и у меня. По вкусу определить, что это куриные сердечки совершенно не возможно. На вкус они и правда совсем не похожи на куриные сердечки, мой братишка привереда до сих пор думает, что это отбивные из свинины.
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Рецепт:
- Куриные сердечки -1кг
- Соль -1ч.л. (неполная)
- Черный перец – по вкусу
- Чеснок -3 зуб
- Яйца -3шт
- Мука – для обвалки
- Растительное масло – для жарки
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
И так берем куриные сердечки , срезаем все лишнее и делаем надрез, но не дорезаем до конца, а разворачиваем, должна получится вот такая лепешечка.
Кстати это делается быстро, у меня куриных сердечек 1 кг.
Теперь отбиваем каждое сердечке с двух сторон, должны получится вот такие лепешечки.
Теперь к заготовкам добавляем чуть больше половины ч.л. соли, черный перец, выдавим пару зубчиков чеснока и пропустим через пресс для чеснока.
серВсе перемешиваем.
Теперь обваливаем в муке.
Разбиваем 3 яйца, подсаливаем и взбиваем венчиком или вилкой.
На сковороду наливаем растительное масло, берем заготовку обваливаю в муке, опускаем в яйцо и на сковороду. Укладываем по плотнее друг другу ,жарим с двух сторон на среднем огне обязательно под крышкой, чтобы сердечки успели прожарится. Мне требуется примерно по 3 минуты с каждой стороны или ориентируйтесь по готовности.
Снимаем на бумажное полотенце. Жарим следующую порцию.
Получается много, но уверяю Вас они расходятся еще быстрее. Подать можно с любимым соусом как закуску. Или можно подать как основное блюдо к любому гарниру.
Нежные, сочные, очень вкусные в горячем и холодном виде.
Также более подробный процесс приготовления котлет Вы можете посмотреть в видео ниже:
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