У меня возле дома есть чудный магазинчик с большим выбором печенья. Я всегда выхожу оттуда с кульком сладостей к чаю. Моя соседка, увидев меня с очередной покупкой, сказала, что тоже частый посетитель этого отдела. Только она готовит нежные торты из печенья. И пригласила меня на дегустацию.
Я была в шоке! Даже не ожидала, что будет настолько вкусно. За основу было взято шоколадное печенье, а крем состоял из творожного сыра. В середине десерта я увидела кусочки киви, которые разбавляли вкус легкой кислинкой. А потом мое сердце замерло, потому что я увидела второй торт. Интересно? Тогда читайте до конца!
Как приготовить нежные торты из печенья
Торт-шалаш с киви
Творожный десерт из печенья не требует выпечки, на его приготовление уходит мало времени. Зато по вкусу он может соперничать с большинством популярных сладостей.
Ингредиенты
- 2 ст. л. сметаны
- 150 мл молока
- 3 ст. л. сахара
- 120 г сливочного масла
- 2 ст. л. сахарной пудры
- 3 ст. л. какао
- 200 г творожного сыра
- 1 киви
- 15 шт. шоколадного печенья
- кокосовая стружка по вкусу
Приготовление
- Соедините сыр, сметану, сахарную пудру и 60 г подтаявшего сливочного масла. Взбейте миксером до получения однородной массы.
- Застелите рабочую поверхность фольгой. Обмакните печенье в молоке и выложите на фольгу в форме прямоугольника, как показано на видео.
- Аккуратно смажьте печенье творожной начинкой. Очистите киви, разрежьте пополам и нарежьте ломтиками. Выложите по центру.
- Сложите края десерта так, чтобы получился треугольник. Замотайте в фольгу и уберите в холодильник на 1 час.
- В сотейнике растопите сахар с какао, влейте 5 ст. л. молока. Добавьте оставшееся сливочное масло и варите на медленном огне до растворения, постоянно помешивая.
- Полейте десерт горячей глазурью и посыпьте кокосовой стружкой. Верните в холодильник еще на 1 час.
Торт из печенья «Орео»
Если вы настоящий любитель шоколадного печенья, тогда обязаны приготовить этот потрясающий торт. Он очень легкий и нежный, со сногсшибающим ароматом. А как он выглядит! Даже резать жалко.
Ингредиенты
- 180 г муки
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 150 мл молока
- 80 мл подсолнечного масла
- 160 мл горячей воды
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 60 г какао
- 500 г сыра Маскарпоне
- 130 г сливочного масла
- 100 г сахарной пудры
- 8–16 печений «Oreo»
Приготовление
- Снимите с печенья (8 шт.) крем и измельчите с помощью блендера в крошку.
- В глубокой миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и сахар. Влейте подсолнечное масло и молоко, вбейте яйца и взбейте до однородности.
- Влейте горячую воду и еще раз взбейте. Всыпьте измельченное печенье и перемешайте тесто силиконовой лопаткой.
- Застелите низ формы пергаментной бумагой и вылейте тесто. Выпекайте корж при 180 градусах в течение 30 минут.
- Взбейте размягченное сливочное масло с сахарной пудрой. Добавьте сливочный сыр (можете заменить Маскарпоне на Филадельфию) и крем от печенья. Хорошо взбейте.
- Разрежьте корж вдоль на две половинки. Смажьте одну часть половиной крема, накройте второй частью коржа и распределите крем по всей поверхности торта. Можете украсить десерт крошкой и печеньем.
Рецепты десертов из печенья уже попали в мою категорию любимых. Готовлю их по праздникам и когда хочется чего-нибудь к кофе. Мне нравится, что тортики в меру сладкие и оставляют приятное сливочно-шоколадное послевкусие.
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