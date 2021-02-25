У меня возле дома есть чудный магазинчик с большим выбором печенья. Я всегда выхожу оттуда с кульком сладостей к чаю. Моя соседка, увидев меня с очередной покупкой, сказала, что тоже частый посетитель этого отдела. Только она готовит нежные торты из печенья. И пригласила меня на дегустацию.

Я была в шоке! Даже не ожидала, что будет настолько вкусно. За основу было взято шоколадное печенье, а крем состоял из творожного сыра. В середине десерта я увидела кусочки киви, которые разбавляли вкус легкой кислинкой. А потом мое сердце замерло, потому что я увидела второй торт. Интересно? Тогда читайте до конца!

Как приготовить нежные торты из печенья

Торт-шалаш с киви

Творожный десерт из печенья не требует выпечки, на его приготовление уходит мало времени. Зато по вкусу он может соперничать с большинством популярных сладостей.

Ингредиенты

2 ст. л. сметаны

150 мл молока

3 ст. л. сахара

120 г сливочного масла

2 ст. л. сахарной пудры

3 ст. л. какао

200 г творожного сыра

1 киви

15 шт. шоколадного печенья

кокосовая стружка по вкусу

Приготовление

Соедините сыр, сметану, сахарную пудру и 60 г подтаявшего сливочного масла. Взбейте миксером до получения однородной массы. Застелите рабочую поверхность фольгой. Обмакните печенье в молоке и выложите на фольгу в форме прямоугольника, как показано на видео. Аккуратно смажьте печенье творожной начинкой. Очистите киви, разрежьте пополам и нарежьте ломтиками. Выложите по центру. Сложите края десерта так, чтобы получился треугольник. Замотайте в фольгу и уберите в холодильник на 1 час. В сотейнике растопите сахар с какао, влейте 5 ст. л. молока. Добавьте оставшееся сливочное масло и варите на медленном огне до растворения, постоянно помешивая. Полейте десерт горячей глазурью и посыпьте кокосовой стружкой. Верните в холодильник еще на 1 час.

Торт из печенья «Орео»

Если вы настоящий любитель шоколадного печенья, тогда обязаны приготовить этот потрясающий торт. Он очень легкий и нежный, со сногсшибающим ароматом. А как он выглядит! Даже резать жалко.

Ингредиенты

180 г муки

150 г сахара

2 яйца

150 мл молока

80 мл подсолнечного масла

160 мл горячей воды

2 ч. л. разрыхлителя

60 г какао

500 г сыра Маскарпоне

130 г сливочного масла

100 г сахарной пудры

8–16 печений «Oreo»

Приготовление

Снимите с печенья (8 шт.) крем и измельчите с помощью блендера в крошку. В глубокой миске смешайте муку, какао, разрыхлитель и сахар. Влейте подсолнечное масло и молоко, вбейте яйца и взбейте до однородности. Влейте горячую воду и еще раз взбейте. Всыпьте измельченное печенье и перемешайте тесто силиконовой лопаткой. Застелите низ формы пергаментной бумагой и вылейте тесто. Выпекайте корж при 180 градусах в течение 30 минут. Взбейте размягченное сливочное масло с сахарной пудрой. Добавьте сливочный сыр (можете заменить Маскарпоне на Филадельфию) и крем от печенья. Хорошо взбейте. Разрежьте корж вдоль на две половинки. Смажьте одну часть половиной крема, накройте второй частью коржа и распределите крем по всей поверхности торта. Можете украсить десерт крошкой и печеньем.

Рецепты десертов из печенья уже попали в мою категорию любимых. Готовлю их по праздникам и когда хочется чего-нибудь к кофе. Мне нравится, что тортики в меру сладкие и оставляют приятное сливочно-шоколадное послевкусие.