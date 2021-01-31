БУДЕТ ВКУСНО!

129 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова31 января, 15:51
    Рецепт хороший, но где взять печь? Если поставить сковороду с апельсинами на газ,то за 2 часа даже на самом маленьком...Это лучший десерт...
  • 31 января, 14:40
    вкусноЭто лучший десерт...
  • Ольга31 января, 10:10
    Это действительно очень вкусно. Но у меня рецепт несколько другой - я не вывариваю апельсины 2 часа, а только 20 мину...Это лучший десерт...

Осетинский пирог без теста: гости не поняли, что выпечка сделана полностью из лаваша

​​​​​​​Осетинский пирог без теста: гости не поняли, что выпечка сделана полностью из лаваша

Тонкий лаваш настолько универсальный инструмент в руках опытного повара, что из него можно приготовить целый пирог и никто не догадается, что в его основе не тесто. В основе рецепта удивительно вкусного и сочного пирога по подобию осетинского лежит обычный тонкий лаваш.

Осетинский пирог без теста: гости не поняли, что выпечка сделана полностью из лаваша

Для рецепта нам понадобится одна луковица, по 150 граммов адыгейского сыра и сулугуни, 100 миллилитров молока, 70 граммов сливочного масла, 120 граммов шпината, 200 граммов тонкого лаваша, одно яйцо, щепотка сахара, соль и черный перец.

Режем лук кубиками и быстро обжариваем на сливочном масле только до прозрачности. Следом добавляем шпинат и уже все вместе жарим две минуты, солим и перчим по вкусу. Теперь натираем на крупной терке адыгейский сыр и сулугуни.

Осетинский пирог без теста: гости не поняли, что выпечка сделана полностью из лаваша

Молоко подогреваем с кусочком сливочного масла, оно должно растаять. Получившейся смесью смазываем лаваш, сверху выкладываем сыр, следом смесь шпината и лука. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и кладем в нее лаваш.

Осетинский пирог без теста: гости не поняли, что выпечка сделана полностью из лаваша

У нас осталось еще молоко, в него нужно добавить яйцо, сахар и перемешать, получившейся смесью заливаем пирог и ставим его в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Осетинский пирог без теста: гости не поняли, что выпечка сделана полностью из лаваша

Видеорецепт:

Гости пирог оценили сразу: никто не догадался, что он сделан из лаваша.

Но его можно и немного усовершенствовать: добавьте в начинку фарша, будет еще вкуснее. 

Ссылка на первоисточник
кухни миравыпечка
Обсудить

Картина дня

наверх