Эстонская закуска "Тарендис"

Я не ошибусь, если скажу, что малосольную селёдочку наш народ любит. Мы любим и обычное селёдочное филе под лучком, и в добавлении рубленой сельди в различные салаты. Форшмак - это самое известное и знаменитое блюдо из рубленого селёдочного филе. А в нашей полосе чаще на столах можно увидеть популярный салат "Селёдка под шубой".

Но сегодня я хочу отойти от традиционных блюд и предложить вам приготовить необычный продукт родом из национальной эстонской кухни под названием "Тарендис". Это холодная закуска с непривычным для нас сочетанием ингредиентов из рубленой сельди в сметанной заливке с добавлением свежих огурцов. Невероятно вкусное блюдо! Попробуйте!

Общая информация

Подготовка: 20 минут + 6 часов на застывание

Готовка: 10 минут

Общее количество: 6 часов 30 минут

Количество порций: 6

Ингредиенты

-300 гр филе малосольной сельди

-1 небольшая белая луковица

-1 средний пучок укропа

-4 огурца

-400 гр жирной сметаны (у меня жирностью 25%)

-10 гр желатина

-соль и перец по вкусу

Процесс

-Желатин залить 1/2 стакана холодной воды, перемешать и оставить размокать на 20 минут.

-Сельдь разделать, очистить от костей и нарезать небольшими кубиками.

-Огурцы очистить от кожи, крупных семян и нарезать небольшими кубиками.

Посолить и оставить на 10-15 минут.

-Луковицу и укроп мелко нарезать.

-Размоченный желатин помешивая нагреть на водяной бане до получения однородной жидкой консистенции. Немного остудить.

-В большой чаше смешать сметану и желатиновую смесь. Влить образовавшийся сок от огурцов и хорошо перемешать до однородности.

-В сметанную заливку добавить нарезанные укроп, огурцы, сельдь и лук. Досолить при необходимости, поперчить и хорошо перемешать. (По желанию закуску можно сделать послойной. Для этого сметанную заливку разделить поровну на две чаши. В первую добавить зелень и огурцы, а во вторую - сельдь и лук. Выкладывать смесь в форму, чередуя слои).

-Выложить полученную смесь в прямоугольную форму или порционные формы (например, небольшие стаканы) и убрать в холодильник на 6 часов, а лучше на ночь.

БЖУ (приблизительно на 100 гр)

-180 Ккал;

-белки 13,5 г;

-жиры 13,3 г;

-углеводы 1,3 г.