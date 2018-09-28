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Рассольник по-романовски

Рассольник по-романовски

Ингредиенты:

  • свиная грудинка — 400 г.
  • говядина на кости — 400 г.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • корень петрушки
  • соль
  • черный перец горошком
  • лавровый лист
  • соленые огурцы — 400 г.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • перловая крупа — 3/4 стакана
  • картофель — 2 шт.
  • сметана
Способ приготовления:
Мясные продукты нарезать, промыть, сложить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения, снять пену.
ШАГ 1.

Мясные продукты нарезать, промыть, сложить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения, снять пену.
Перловку промыть в нескольких водах, залить водой и дать постоять.
ШАГ 2.

Перловку промыть в нескольких водах, залить водой и дать постоять.
Когда пена будет снята, выложить в суп овощи - лук и морковку.
ШАГ 3.

Когда пена будет снята, выложить в суп овощи - лук и морковку.
Добавить специи, коренья, перец и лаврушку.
ШАГ 4.

Добавить специи, коренья, перец и лаврушку.
Дать бульону свариться, затем его посолить, вытащить из бульона лук и морковь.
ШАГ 5.

Дать бульону свариться, затем его посолить, вытащить из бульона лук и морковь.
Морковку и лук нарезать соломкой, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
ШАГ 6.

Морковку и лук нарезать соломкой, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Огурцы нарезать соломкой. Добавить к овощам и все вместе прогреть.
ШАГ 7.

Огурцы нарезать соломкой. Добавить к овощам и все вместе прогреть.
Перловку снова промыть в нескольких водах. Опустить в суп, тогда, когда мясо в бульоне станет мягким.
ШАГ 8.

Перловку снова промыть в нескольких водах. Опустить в суп, тогда, когда мясо в бульоне станет мягким.
Картофель очистить, нарезать брусочками и выложить в бульон.
ШАГ 9.

Картофель очистить, нарезать брусочками и выложить в бульон.
Выложить поджарку в суп, когда перловка и картофель будут готовы.
ШАГ 10.

Выложить поджарку в суп, когда перловка и картофель будут готовы.
Проварить суп еще около 10 минут и можно звать всех к столу. Подавать со сметаной и свежей зеленью.
ШАГ 11.

Проварить суп еще около 10 минут и можно звать всех к столу.
Подавать со сметаной и свежей зеленью.

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супырассольниккулинариярусская кухня
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