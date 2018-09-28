Рассольник по-романовски

Ингредиенты:
- свиная грудинка — 400 г.
- говядина на кости — 400 г.
- репчатый лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- корень петрушки
- соль
- черный перец горошком
- лавровый лист
- соленые огурцы — 400 г.
- репчатый лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- перловая крупа — 3/4 стакана
- картофель — 2 шт.
- сметана
Способ приготовления:
ШАГ 1.
Мясные продукты нарезать, промыть, сложить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения, снять пену.
Мясные продукты нарезать, промыть, сложить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения, снять пену.
ШАГ 2.
Перловку промыть в нескольких водах, залить водой и дать постоять.
Перловку промыть в нескольких водах, залить водой и дать постоять.
ШАГ 3.
Когда пена будет снята, выложить в суп овощи - лук и морковку.
Когда пена будет снята, выложить в суп овощи - лук и морковку.
ШАГ 4.
Добавить специи, коренья, перец и лаврушку.
Добавить специи, коренья, перец и лаврушку.
ШАГ 5.
Дать бульону свариться, затем его посолить, вытащить из бульона лук и морковь.
Дать бульону свариться, затем его посолить, вытащить из бульона лук и морковь.
ШАГ 6.
Морковку и лук нарезать соломкой, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Морковку и лук нарезать соломкой, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
ШАГ 7.
Огурцы нарезать соломкой. Добавить к овощам и все вместе прогреть.
Огурцы нарезать соломкой. Добавить к овощам и все вместе прогреть.
ШАГ 8.
Перловку снова промыть в нескольких водах. Опустить в суп, тогда, когда мясо в бульоне станет мягким.
Перловку снова промыть в нескольких водах. Опустить в суп, тогда, когда мясо в бульоне станет мягким.
ШАГ 9.
Картофель очистить, нарезать брусочками и выложить в бульон.
Картофель очистить, нарезать брусочками и выложить в бульон.
ШАГ 10.
Выложить поджарку в суп, когда перловка и картофель будут готовы.
Выложить поджарку в суп, когда перловка и картофель будут готовы.
ШАГ 11.
Проварить суп еще около 10 минут и можно звать всех к столу. Подавать со сметаной и свежей зеленью.
Проварить суп еще около 10 минут и можно звать всех к столу. Подавать со сметаной и свежей зеленью.
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