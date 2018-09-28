Рассольник по-романовски

Ингредиенты: свиная грудинка — 400 г.

говядина на кости — 400 г.

репчатый лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

корень петрушки

соль

черный перец горошком

лавровый лист

соленые огурцы — 400 г.

репчатый лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

перловая крупа — 3/4 стакана

картофель — 2 шт.

сметана

Способ приготовления:

ШАГ 1.



Мясные продукты нарезать, промыть, сложить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения, снять пену.

ШАГ 2.



Перловку промыть в нескольких водах, залить водой и дать постоять.

ШАГ 3.



Когда пена будет снята, выложить в суп овощи - лук и морковку.

ШАГ 4.



Добавить специи, коренья, перец и лаврушку.

ШАГ 5.



Дать бульону свариться, затем его посолить, вытащить из бульона лук и морковь.

ШАГ 6.



Морковку и лук нарезать соломкой, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

ШАГ 7.



Огурцы нарезать соломкой. Добавить к овощам и все вместе прогреть.

ШАГ 8.



Перловку снова промыть в нескольких водах. Опустить в суп, тогда, когда мясо в бульоне станет мягким.

ШАГ 9.



Картофель очистить, нарезать брусочками и выложить в бульон.

ШАГ 10.



Выложить поджарку в суп, когда перловка и картофель будут готовы.





Проварить суп еще около 10 минут и можно звать всех к столу. Подавать со сметаной и свежей зеленью. ШАГ 11.Проварить суп еще около 10 минут и можно звать всех к столу.Подавать со сметаной и свежей зеленью.

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