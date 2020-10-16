Как меня узбеки научили готовить свое блюдо в духовке. Басма в духовке

Сегодня готовлю узбекскую басму в духовке. Буду все запекать в глиняном горшке, часто так делаю, когда много свежих, летних овощей! Все пропаривается и получается эффект русской печки. Ну очень вкусно!

Весь набор продуктов на столе, помыли, почистили. И даже острый перец в теплице вырастили)))

Рецепт:

курица 1 шт (1 кг),

картофель 500 гр,

морковь 300 гр,

лук 500 гр,

помидоры 3 шт,

сладкий перец 1-2 шт,

капуста 600 гр,

соль, кориандр,

чеснок 2 шт,

острый перец 2 шт,

зелень петрушки. Готовить будем в глиняном горшке на 4,5 л. Курицу порезали на кусочки и выкладываем на дно горшка первым слоем (мясо можно брать любое). Каждый слой будем немного солить (мясо чуть побольше чем овощи).

Дальше чередуем слои из порезанных овощей. Лук на мясо (порезанный полукольцами), потом помидоры (кусочками). Морковь, сладкий перец.

Капусту нарезаем на крупные кусочки и плотно выкладываем в горшок. Кстати это у нас супница, которую можно ставить в духовку (магазин Сияние Севера), на нашу семью такого горшочка как раз хватит!

Сверху, почти с горкой, выкладываем картошку (целиком если не крупная), пару головок чеснока, острый перец и пучок стебельков от петрушки.

Запекаем в духовке от 1 до 1,5 часа, под крышкой (глиняный горшок ставим в холодную духовку).

Температура 200 градусов. Овощи пропарятся, осядут и вместе с мясом образуют вкусный бульон.

Получается сытно, ароматно, много и по-настоящему летнее блюдо! Готовьте на здоровье!

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.