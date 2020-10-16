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Как меня узбеки научили готовить свое блюдо в духовке. Басма в духовке

Как меня узбеки научили готовить свое блюдо в духовке. Басма в духовке

Сегодня готовлю узбекскую басму в духовке. Буду все запекать в глиняном горшке, часто так делаю, когда много свежих, летних овощей! Все пропаривается и получается эффект русской печки. Ну очень вкусно!

Весь набор продуктов на столе, помыли, почистили. И даже острый перец в теплице вырастили)))

Как меня узбеки научили готовить свое блюдо в духовке. Басма в духовке

Рецепт:

  • курица 1 шт (1 кг),
  • картофель 500 гр,
  • морковь 300 гр,
  • лук 500 гр,
  • помидоры 3 шт,
  • сладкий перец 1-2 шт,
  • капуста 600 гр,
  • соль, кориандр,
  • чеснок 2 шт,
  • острый перец 2 шт,
  • зелень петрушки.

    Готовить будем в глиняном горшке на 4,5 л. Курицу порезали на кусочки и выкладываем на дно горшка первым слоем (мясо можно брать любое). Каждый слой будем немного солить (мясо чуть побольше чем овощи).

Как меня узбеки научили готовить свое блюдо в духовке. Басма в духовке

Дальше чередуем слои из порезанных овощей. Лук на мясо (порезанный полукольцами), потом помидоры (кусочками). Морковь, сладкий перец.

Как меня узбеки научили готовить свое блюдо в духовке. Басма в духовке

Капусту нарезаем на крупные кусочки и плотно выкладываем в горшок. Кстати это у нас супница, которую можно ставить в духовку (магазин Сияние Севера), на нашу семью такого горшочка как раз хватит!

Как меня узбеки научили готовить свое блюдо в духовке. Басма в духовке

Сверху, почти с горкой, выкладываем картошку (целиком если не крупная), пару головок чеснока, острый перец и пучок стебельков от петрушки.

Как меня узбеки научили готовить свое блюдо в духовке. Басма в духовке

Запекаем в духовке от 1 до 1,5 часа, под крышкой (глиняный горшок ставим в холодную духовку).

Температура 200 градусов. Овощи пропарятся, осядут и вместе с мясом образуют вкусный бульон.

Как меня узбеки научили готовить свое блюдо в духовке. Басма в духовке

Получается сытно, ароматно, много и по-настоящему летнее блюдо! Готовьте на здоровье!

Как меня узбеки научили готовить свое блюдо в духовке. Басма в духовке

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.

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