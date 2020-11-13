Домашний песочный пирог с яблоками и вишней — очень вкусный и ароматный

Предлагаем испечь очень вкусный, ароматный и вместе с тем очень простой в приготовлении домашний песочный пирог с яблоками и вишней. Вместо вишни в начинку можете добавить любые ягоды по сезону и вашему желанию.

Подготовим по списку необходимые продукты для приготовления нежного песочного пирога с яблоками и вишней. Сливочное масло можно заменить на качественный маргарин с жирностью не менее 60%, если предпочитаете использовать его для выпечки. Вместо йогурта в песочное тесто можно добавить густой кефир в том же количестве.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 200 г.

Сахар – 130 г.

Яйца куриные (средние) – 2 шт.

Йогурт без добавок – 80 г.

Разрыхлитель – 7 г.

Ванилин– 1 г.

Мука пшеничная в/с – 350 г.

Яблоки – 2-3 шт.

Вишня (без косточек) – 250 г.

Крахмал картофельный – 1 ст. л.

Корица — 1 ч. л.+ Сахар — 4 ст. л. (в начинку).

Сахарная пудра — для подачи.

Дополнительно (для мучной крошки):

Мука – 50 г.

Масло сливочное – 30 г.

Сахар – 30 г.

Время приготовления: 1 час 30 минут. Количество порций: 6-8.

Как приготовить:

1. В подходящую по размеру миску просеиваем муку с ванилином и разрыхлителем. Добавляем кусочки очень холодного масла и перетираем все в масляную крошку с помощью вилки или просто руками.

2. Куриные яйца растираем с сахаром до объединения в однородную массу.

3. Смешиваем мучную крошку, сахарно-яичную массу и йогурт.

4. Быстро замешиваем пластичное, мягкое тесто.

Долго месить песочное тесто нельзя, иначе оно затянется и потеряет свою рассыпчатую структуру при выпечке.

Убираем его в холодильник примерно на полчаса, поместив миску с тестом в полиэтиленовый пакет.

5. Яблоки очищаем от кожицы и семян. Нарезаем их тонкими дольками.

Желательно взять сладкие плоды, которые в сочетании с легкой кислинкой вишни придадут нашему пирогу гармоничный вкус.

6. Вишню освобождаем от косточек и смешиваем с крахмалом, чтобы при выпечке не выделялся лишний сок и пирог не оказался излишне влажным.

7. Противень застилаем бумагой для выпечки, желательно с силиконовым покрытием. Тесто делим на две неравные части. Большую равномерно распределяем по поверхности противня, формируя невысокий бортик. Выкладываем кусочки яблок и вишню на тесто. Слегка посыпаем начинку смесью сахара и корицы.

8. Сверху на начинку выкладываем кусочки оставшегося теста в хаотичном порядке, оставляя между ними небольшие промежутки. Толщина кусочков теста должна быть одинаковой. Сверху смазываем поверхность пирога взбитым яйцом и посыпаем мучной сладкой крошкой.

Выпекаем нежный песочный пирог с яблоками и вишней 40-45 минут при температуре 170 градусов.

9. Достаем пирог из духовки и даем ему немного остыть на противне в течение 5-7 минут.

10. Острым ножом разрезаем готовый, еще горячий, пирог на порционные кусочки и обильно посыпаем ванильной сахарной пудрой.

Песочный пирог с яблоками и вишней получился невероятно ароматным, нежным, рассыпчатым. Подаем его с чаем, кофе и наслаждаемся чудесной домашней выпечкой вместе со всей семьей.

Приятного аппетита