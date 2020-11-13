Домашний песочный пирог с яблоками и вишней — очень вкусный и ароматный

Предлагаем испечь очень вкусный, ароматный и вместе с тем очень простой в приготовлении домашний песочный пирог с яблоками и вишней. Вместо вишни в начинку можете добавить любые ягоды по сезону и вашему желанию.
Подготовим по списку необходимые продукты для приготовления нежного песочного пирога с яблоками и вишней. Сливочное масло можно заменить на качественный маргарин с жирностью не менее 60%, если предпочитаете использовать его для выпечки. Вместо йогурта в песочное тесто можно добавить густой кефир в том же количестве.
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 200 г.
- Сахар – 130 г.
- Яйца куриные (средние) – 2 шт.
- Йогурт без добавок – 80 г.
- Разрыхлитель – 7 г.
- Ванилин– 1 г.
- Мука пшеничная в/с – 350 г.
- Яблоки – 2-3 шт.
- Вишня (без косточек) – 250 г.
- Крахмал картофельный – 1 ст. л.
- Корица — 1 ч. л.+ Сахар — 4 ст. л. (в начинку).
- Сахарная пудра — для подачи.
Дополнительно (для мучной крошки):
- Мука – 50 г.
- Масло сливочное – 30 г.
- Сахар – 30 г.
Время приготовления: 1 час 30 минут. Количество порций: 6-8.
Как приготовить:
1. В подходящую по размеру миску просеиваем муку с ванилином и разрыхлителем. Добавляем кусочки очень холодного масла и перетираем все в масляную крошку с помощью вилки или просто руками.
3. Смешиваем мучную крошку, сахарно-яичную массу и йогурт.
4. Быстро замешиваем пластичное, мягкое тесто.
Долго месить песочное тесто нельзя, иначе оно затянется и потеряет свою рассыпчатую структуру при выпечке.
Убираем его в холодильник примерно на полчаса, поместив миску с тестом в полиэтиленовый пакет.
5. Яблоки очищаем от кожицы и семян. Нарезаем их тонкими дольками.
Желательно взять сладкие плоды, которые в сочетании с легкой кислинкой вишни придадут нашему пирогу гармоничный вкус.
6. Вишню освобождаем от косточек и смешиваем с крахмалом, чтобы при выпечке не выделялся лишний сок и пирог не оказался излишне влажным.
7. Противень застилаем бумагой для выпечки, желательно с силиконовым покрытием. Тесто делим на две неравные части. Большую равномерно распределяем по поверхности противня, формируя невысокий бортик. Выкладываем кусочки яблок и вишню на тесто. Слегка посыпаем начинку смесью сахара и корицы.
8. Сверху на начинку выкладываем кусочки оставшегося теста в хаотичном порядке, оставляя между ними небольшие промежутки. Толщина кусочков теста должна быть одинаковой. Сверху смазываем поверхность пирога взбитым яйцом и посыпаем мучной сладкой крошкой.
Выпекаем нежный песочный пирог с яблоками и вишней 40-45 минут при температуре 170 градусов.
9. Достаем пирог из духовки и даем ему немного остыть на противне в течение 5-7 минут.
10. Острым ножом разрезаем готовый, еще горячий, пирог на порционные кусочки и обильно посыпаем ванильной сахарной пудрой.
Песочный пирог с яблоками и вишней получился невероятно ароматным, нежным, рассыпчатым. Подаем его с чаем, кофе и наслаждаемся чудесной домашней выпечкой вместе со всей семьей.
Приятного аппетита
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