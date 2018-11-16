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Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Домашний сникерс, йогуртовое мороженое, банановый чизкейк, штрудель и шоколадные кексы: рецепты самых вкусных, простых и не вредящих фигуре десертов!
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1. Штрудель-ролл

Калорийность: 127 ккал (100 г).

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 шт;
  • творог мягкий — 300 г;
  • яблоки — 2 шт;
  • яичный желток — 1 шт;
  • мёд — 1 ч.л.;
  • корица;
  • орехи для украшения.

Приготовление:

Натираем яблоки на крупной тёрке. Отдельно смешиваем мягкий творог и мёд. Выкладываем на лаваш слоями: сначала творожную массу, затем яблоки.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Посыпаем слои корицей и заворачиваем лаваш в трубочку.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Смазываем десерт взбитым желтком и отправляем в духовку на 10-15 минут при температуре 180°С. В конце остаётся только красиво украсить штрудель орехами или ягодами.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

2. Йогуртовое мороженое

Калорийность: 183 ккал (одна порция).

Ингредиенты:

  • нектарин — 1 шт;
  • белый йогурт — 200 г;
  • грецкие орехи —30 г;
  • мёд — 1 ч. л.

Приготовление:

Нарезаем нектарин и измельчаем орехи. Одну часть ингредиентов смешиваем с йогуртом, мёдом и взбиваем в блендере.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Добавляем к смеси оставшиеся кусочки нектарина и орехи. Разливаем заготовку для мороженого в подготовленные формочки и оставляем в морозилке на четыре часа.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

3. Бананово-шоколадные кексы

Калорийность: 270 ккал (одна порция).

Ингредиенты:

  • овсянка — 1 ст.л;
  • какао — 1 ч.л.;
  • банан —половина;
  • яйцо — 1 шт;
  • горький шоколад.

Приготовление:

Приготовить такой кекс будет очень просто. Смешиваем овсяные хлопья, какао, разрыхлитель, нарезанные бананы и тёртый шоколад в кружке.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Ставим получившееся «тесто» для кекса в микроволновку на три минуты. Готово!

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

4. Домашний сникерс

Калорийность: 221 ккал (50 г).

Ингредиенты:

  • шоколад — 25 г.

Верхний слой:

  • солёный арахис — 30 г;
  • арахисовая паста — 40 г;
  • протеин — 1 ст.л.;
  • вода — 2 ст.л.

Нижний слой

  • финики —50г;
  • вода — 7 ст.л.;
  • миндаль — 35 г;
  • овсяные хлопья — 20 г;
  • протеин — 1ст.л.;
  • какао — 2 ст.л.

Приготовление:

Для нижнего слоя взбиваем в блендере овсяные хлопья, миндаль, протеин, финики и какао. Затем добавляем воду и тщательно перемешиваем. Выкладываем массу в формочку, предварительно застелив дно фольгой.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Для второго слоя смешиваем арахис, арахисовую пасту, протеин и воду. Выкладываем в форму.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Растапливаем шоколад на водяной бане и покрываем им второй слой.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Ставим «сникерс» в холодильник на 30-40 минут для окончательной готовности.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

5. Банановый чизкейк

Калорийность: 195 ккал (одна порция из шести).

Ингредиенты:

Основа:

  • лесные орехи — 50 г;
  • овсяные хлопья — 50 г;
  • протеин — 30 г;
  • молоко — 60 мл.

Начинка:

  • кокосовая стружка — 25 г;
  • мягкий творог —200 г;
  • протеин —35 г;
  • банан — 1 шт.;
  • яичный желток;
  • яичный белок.

Приготовление:

Ингредиенты для основы перемалываем в блендере и выкладываем в форму. Выпекаем 15 минут при температуре 190°С. Основа должна слегка подрумяниться.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Ингредиенты для начинки (кроме яичного белка) хорошо взбиваем блендером. Отдельно взбиваем белок до воздушного состояния и добавляем к общей массе.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Выливаем получившуюся начинку на основу и запекаем 30-35 минут при температуре 170°С.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

Очень важно не пересушить чизкейк — вынимаем десерт из духовки, как только серединка схватится. Обязательно перед подачей охладите десерт в холодильнике. Можно посыпать кокосовой стружкой для красоты.

Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

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