Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

1. Штрудель-ролл
Калорийность: 127 ккал (100 г).
Ингредиенты:
- лаваш — 1 шт;
- творог мягкий — 300 г;
- яблоки — 2 шт;
- яичный желток — 1 шт;
- мёд — 1 ч.л.;
- корица;
- орехи для украшения.
Приготовление:
Натираем яблоки на крупной тёрке. Отдельно смешиваем мягкий творог и мёд. Выкладываем на лаваш слоями: сначала творожную массу, затем яблоки.
Посыпаем слои корицей и заворачиваем лаваш в трубочку.
Смазываем десерт взбитым желтком и отправляем в духовку на 10-15 минут при температуре 180°С. В конце остаётся только красиво украсить штрудель орехами или ягодами.
2. Йогуртовое мороженое
Калорийность: 183 ккал (одна порция).
Ингредиенты:
- нектарин — 1 шт;
- белый йогурт — 200 г;
- грецкие орехи —30 г;
- мёд — 1 ч. л.
Приготовление:
Нарезаем нектарин и измельчаем орехи. Одну часть ингредиентов смешиваем с йогуртом, мёдом и взбиваем в блендере.
Добавляем к смеси оставшиеся кусочки нектарина и орехи. Разливаем заготовку для мороженого в подготовленные формочки и оставляем в морозилке на четыре часа.
3. Бананово-шоколадные кексы
Калорийность: 270 ккал (одна порция).
Ингредиенты:
- овсянка — 1 ст.л;
- какао — 1 ч.л.;
- банан —половина;
- яйцо — 1 шт;
- горький шоколад.
Приготовление:
Приготовить такой кекс будет очень просто. Смешиваем овсяные хлопья, какао, разрыхлитель, нарезанные бананы и тёртый шоколад в кружке.
Ставим получившееся «тесто» для кекса в микроволновку на три минуты. Готово!
4. Домашний сникерс
Калорийность: 221 ккал (50 г).
Ингредиенты:
- шоколад — 25 г.
Верхний слой:
- солёный арахис — 30 г;
- арахисовая паста — 40 г;
- протеин — 1 ст.л.;
- вода — 2 ст.л.
Нижний слой
- финики —50г;
- вода — 7 ст.л.;
- миндаль — 35 г;
- овсяные хлопья — 20 г;
- протеин — 1ст.л.;
- какао — 2 ст.л.
Приготовление:
Для нижнего слоя взбиваем в блендере овсяные хлопья, миндаль, протеин, финики и какао. Затем добавляем воду и тщательно перемешиваем. Выкладываем массу в формочку, предварительно застелив дно фольгой.
Для второго слоя смешиваем арахис, арахисовую пасту, протеин и воду. Выкладываем в форму.
Растапливаем шоколад на водяной бане и покрываем им второй слой.
Ставим «сникерс» в холодильник на 30-40 минут для окончательной готовности.
5. Банановый чизкейк
Калорийность: 195 ккал (одна порция из шести).
Ингредиенты:
Основа:
- лесные орехи — 50 г;
- овсяные хлопья — 50 г;
- протеин — 30 г;
- молоко — 60 мл.
Начинка:
- кокосовая стружка — 25 г;
- мягкий творог —200 г;
- протеин —35 г;
- банан — 1 шт.;
- яичный желток;
- яичный белок.
Приготовление:
Ингредиенты для основы перемалываем в блендере и выкладываем в форму. Выпекаем 15 минут при температуре 190°С. Основа должна слегка подрумяниться.
Ингредиенты для начинки (кроме яичного белка) хорошо взбиваем блендером. Отдельно взбиваем белок до воздушного состояния и добавляем к общей массе.
Выливаем получившуюся начинку на основу и запекаем 30-35 минут при температуре 170°С.
Очень важно не пересушить чизкейк — вынимаем десерт из духовки, как только серединка схватится. Обязательно перед подачей охладите десерт в холодильнике. Можно посыпать кокосовой стружкой для красоты.
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