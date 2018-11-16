Пять вкусных десертов, от которых никто не поправится: едим и не толстеем!

1. Штрудель-ролл

Калорийность: 127 ккал (100 г).

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт;

творог мягкий — 300 г;

яблоки — 2 шт;

яичный желток — 1 шт;

мёд — 1 ч.л.;

корица;

орехи для украшения.

Приготовление:

Натираем яблоки на крупной тёрке. Отдельно смешиваем мягкий творог и мёд. Выкладываем на лаваш слоями: сначала творожную массу, затем яблоки.

Посыпаем слои корицей и заворачиваем лаваш в трубочку.

Смазываем десерт взбитым желтком и отправляем в духовку на 10-15 минут при температуре 180°С. В конце остаётся только красиво украсить штрудель орехами или ягодами.

2. Йогуртовое мороженое

Калорийность: 183 ккал (одна порция).

Ингредиенты:

нектарин — 1 шт;

белый йогурт — 200 г;

грецкие орехи —30 г;

мёд — 1 ч. л.

Приготовление:

Нарезаем нектарин и измельчаем орехи. Одну часть ингредиентов смешиваем с йогуртом, мёдом и взбиваем в блендере.

Добавляем к смеси оставшиеся кусочки нектарина и орехи. Разливаем заготовку для мороженого в подготовленные формочки и оставляем в морозилке на четыре часа.

3. Бананово-шоколадные кексы

Калорийность: 270 ккал (одна порция).

Ингредиенты:

овсянка — 1 ст.л;

какао — 1 ч.л.;

банан —половина;

яйцо — 1 шт;

горький шоколад.

Приготовление:

Приготовить такой кекс будет очень просто. Смешиваем овсяные хлопья, какао, разрыхлитель, нарезанные бананы и тёртый шоколад в кружке.

Ставим получившееся «тесто» для кекса в микроволновку на три минуты. Готово!

4. Домашний сникерс

Калорийность: 221 ккал (50 г).

Ингредиенты:

шоколад — 25 г.

Верхний слой:

солёный арахис — 30 г;

арахисовая паста — 40 г;

протеин — 1 ст.л.;

вода — 2 ст.л.

Нижний слой

финики —50г;

вода — 7 ст.л.;

миндаль — 35 г;

овсяные хлопья — 20 г;

протеин — 1ст.л.;

какао — 2 ст.л.

Приготовление:

Для нижнего слоя взбиваем в блендере овсяные хлопья, миндаль, протеин, финики и какао. Затем добавляем воду и тщательно перемешиваем. Выкладываем массу в формочку, предварительно застелив дно фольгой.

Для второго слоя смешиваем арахис, арахисовую пасту, протеин и воду. Выкладываем в форму.

Растапливаем шоколад на водяной бане и покрываем им второй слой.

Ставим «сникерс» в холодильник на 30-40 минут для окончательной готовности.

5. Банановый чизкейк

Калорийность: 195 ккал (одна порция из шести).

Ингредиенты:

Основа:

лесные орехи — 50 г;

овсяные хлопья — 50 г;

протеин — 30 г;

молоко — 60 мл.

Начинка:

кокосовая стружка — 25 г;

мягкий творог —200 г;

протеин —35 г;

банан — 1 шт.;

яичный желток;

яичный белок.

Приготовление:

Ингредиенты для основы перемалываем в блендере и выкладываем в форму. Выпекаем 15 минут при температуре 190°С. Основа должна слегка подрумяниться.

Ингредиенты для начинки (кроме яичного белка) хорошо взбиваем блендером. Отдельно взбиваем белок до воздушного состояния и добавляем к общей массе.

Выливаем получившуюся начинку на основу и запекаем 30-35 минут при температуре 170°С.

Очень важно не пересушить чизкейк — вынимаем десерт из духовки, как только серединка схватится. Обязательно перед подачей охладите десерт в холодильнике. Можно посыпать кокосовой стружкой для красоты.