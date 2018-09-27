Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт

Вообще-то «хоровац» — это армянский шашлык. Но за блюдом из печенных овощей тоже закрепилось название хоровац, только с уточнением «овощной». Мне выпало большое счастье прожить два года рядом со Священным Эчмиадзином. Обычаи западных армян я знала с детства (выросла в армянском селе в Сочи). Я ребенком даже немножечко разговаривала на амшенском диалекте западно-армянского языка.

И, если язык восточных армян сильно отличался от того, что я знала в детстве, то традиция летом и осенью запекать овощи на металлическом листе под которым разожжен костер, одинаков повсеместно. От Еревана до родной моей Соболевки, что притаилась среди холмов практически в центре некогда тихого провинциального, а теперь ультра-урбанизированного Сочи, армяне готовят овощной хоровац.

В Эчмиадзине я не раз видела дворы многоэтажных домов, посреди которых располагалась парочка очагов. На них каждый желающий мог испечь сколько угодно овощей для себя, своей семьи и гостей. На несколько кирпичей или камней устанавливали простой железный лист или кусок профнастила и вуаля! Пеки, сколько душе угодно! Причем, овощи запекали именно так, а не на мангале над углями на решетке или шампурах.

Особенно интересно было наблюдать, как целые семьи или дворы заготавливали хоровац из баклажанов и других овощей на зиму.

Сколько баек, историй, былей и небылиц можно услышать за таким долгоиграющим и умиротворяющим занятием. Ведь точно так готовили множество лет назад. Никакие кухонные гаджеты типа электрогрилей, духовок и прочего, не смогли заменить нехитрого приспособления из куска железяки, камней и живого огня.

Грешна, я иногда запекаю овощи на толстой чугунной сковороде. По настоящему готовит знаменитый овощной армянский хоровац мой муж.

А теперь, собственно, рецепт необыкновенно вкусного кушанья с моими вольностями и некоторыми небольшими (по моему скромному мнению) отступлениями от оригинала.

Армянский хоровац из овощей

Ингредиенты

3-4 баклажана.

3-4 болгарских перца.

3-4 мясистых сладких помидора.

2-3 зубка чеснока (ориентируйтесь на свой вкус, можно и больше).

1 небольшой кабачок или цуккини (опционально, в оригинальный рецепт не входит).

Оливковое масло по вкусу.

Зелень базилика (предпочтительно фиолетового, настоящего «рейхана»), кинзы.

Свежий острый перец.

Соль.

Как готовить

Баклажаны вымыть, удалить «хвостики», нарезать вдоль на довольно толстые куски (5-6 мм). Так же нарезать кабачки, если вы будете их использовать (я уже говорила, что в аутентичный рецепт они не входят). Перец вымыть, разрезать вдоль пополам. Если вы будете печь овощи на чугунных сковородах или сковороде-гриле, то овощи кладите на предварительно разогретую поверхность. Испеките с двух сторон до мягкости. Перец при этом нужно прижимать к поверхности, чтобы он испекся более равномерно. Вот так выглядят запеченные баклажаны. Печеный перец. Запеченные кабачки. Если вы будете запекать овощи в духовке или на металлическом листе на костре, вернее, углях, то за раз можно испечь большее количество, вот, как у меня тут. На таком листе овощи пекутся, как на гриле. С баклажанов необходимо снять жесткую шкурку ножом. Помидоры вымыть, залить кипятком. Тут же остудить в холодной воде. Снять шкурку. Измельчить помидоры в блендере. Получится вот такое пюре. Чеснок почистить, крупно нарезать, слегка обжарить на оливковом масле до прозрачности. Положить в сковороду томатное пюре, прокипятить 2 минуты все вместе, выключить огонь. Измельчить в блендере баклажаны, перец и кабачки. Кусочки овощей должны быть довольно крупными, измельчайте без фанатизма — овощи не должны превратиться в однородную массу. Выложить измельченные овощи в сковороду к помидорам, размешать, посолить по вкусу. Нарезать горький перец. Измельчить зелень (у меня — зеленый базилик, но лучше фиолетовый, а так же кинза). Добавить в овощной хоровац зелень и еще раз перемешать. А теперь хоть к шашлыку из свинины, хоть к бараньей лопатке подавать, хоть просто со свежей чиабаттой кушать — будет изумительно вкусно!

Мои замечания

Овощи, из которых вы будете делать хоровац, можно испечь любым удобным для вас способом.

Если вы будете печь баклажаны целиком, то после готовности их необходимо поместить на пару минут в полиэтиленовый пакет — после этого с них легко можно будет снять обгоревшую кожицу.

Помидоры в оригинальном рецепте тоже пекут — попробуйте, быть может вам так больше понравится.

Запеченные на мангале овощи

Представляю вам более аутентичный вариант приготовления от моей хорошей подруги Верочки Рамазовой. Даю ей слово.

Ингредиенты

10 баклажанов.

7 болгарских перцев.

6 помидоров.

2 головки репчатого лука.

1 пучок кинзы.

Чеснок по вкусу.

Кусочек сливочного масла.

Соль.

Технология приготовления

Испечь овощи на мангале, все среднего размера, очистить их окуная руки в воду. Нарезать, смешать, прибавить тонко нарезанный полукольцами лук, мелко нарезанную кинзу, чеснок, кусочек сливочного масла, соль, перец и делать всё это очень быстро, что бы овощи не остыли. После этого закрыть крышку и оставить овощи на несколько минут «познакомиться» друг с другом. А теперь насладитесь самым вкусным блюдом на свете. Армянский хоровац из печеных на мангале овощей многие из вас, наверняка, готовят, оказавшись на природе.

Ну вот, дорогие мои читатели, вам осталось выбрать рецепт и при первой же возможности приготовить изумительное блюдо.