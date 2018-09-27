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Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт

Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт

Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт

Вообще-то «хоровац» — это армянский шашлык. Но за блюдом из печенных овощей тоже закрепилось название хоровац, только с уточнением «овощной». Мне выпало большое счастье прожить два года рядом со Священным Эчмиадзином. Обычаи западных армян я знала с детства (выросла в армянском селе в Сочи). Я ребенком даже  немножечко разговаривала на амшенском диалекте западно-армянского языка.

И, если язык восточных армян сильно отличался от того, что я знала в детстве, то традиция летом и осенью запекать овощи на металлическом листе под которым разожжен костер, одинаков повсеместно. От Еревана до родной моей Соболевки, что притаилась среди холмов практически в центре некогда тихого провинциального, а теперь ультра-урбанизированного Сочи, армяне готовят овощной хоровац.

Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт

В Эчмиадзине я не раз видела дворы многоэтажных домов, посреди которых располагалась парочка очагов. На них каждый желающий мог испечь сколько угодно овощей для себя, своей семьи и гостей. На несколько кирпичей или камней устанавливали простой железный лист или кусок профнастила и вуаля! Пеки, сколько душе угодно! Причем, овощи запекали именно так, а не на мангале над углями на решетке или шампурах.

Особенно интересно было наблюдать, как целые семьи или дворы заготавливали хоровац из баклажанов и других овощей на зиму.

Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт

Сколько баек, историй, былей и небылиц можно услышать за таким долгоиграющим и умиротворяющим занятием. Ведь точно так готовили множество лет назад. Никакие кухонные гаджеты типа электрогрилей, духовок и прочего, не смогли заменить нехитрого приспособления из куска железяки, камней и живого огня.

Грешна, я иногда запекаю овощи на толстой чугунной сковороде. По настоящему готовит знаменитый овощной армянский хоровац мой муж.

Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт

Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт

 А теперь, собственно, рецепт необыкновенно вкусного кушанья с моими вольностями и некоторыми небольшими (по моему скромному мнению) отступлениями от оригинала.

Армянский хоровац из овощей

Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт

Ингредиенты

  • 3-4 баклажана.
  • 3-4 болгарских перца.
  • 3-4 мясистых сладких помидора.
  • 2-3 зубка чеснока (ориентируйтесь на свой вкус, можно и больше).
  • 1 небольшой кабачок или цуккини (опционально, в оригинальный рецепт не входит).
  • Оливковое масло по вкусу.
  • Зелень базилика (предпочтительно фиолетового, настоящего «рейхана»), кинзы.
  • Свежий острый перец.
  • Соль.

Как готовить

  1. Баклажаны вымыть, удалить «хвостики», нарезать вдоль на довольно толстые куски (5-6 мм).Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  2. Так же нарезать кабачки, если вы будете их использовать (я уже говорила, что в аутентичный рецепт они не входят).
  3. Перец вымыть, разрезать вдоль пополам.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  4. Если вы будете печь овощи на чугунных сковородах или сковороде-гриле, то овощи кладите на предварительно разогретую поверхность.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  5. Испеките с двух сторон до мягкости. Перец при этом нужно прижимать к поверхности, чтобы он испекся более равномерно.
  6. Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  7. Вот так выглядят запеченные баклажаны.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  8. Печеный перец.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  9. Запеченные кабачки.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  10. Если вы будете запекать овощи в духовке или на металлическом листе на костре, вернее, углях, то за раз можно испечь большее количество, вот, как у меня тут. На таком листе овощи пекутся, как на гриле.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  11. С баклажанов необходимо снять жесткую шкурку ножом.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  12. Помидоры вымыть, залить кипятком.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  13. Тут же остудить в холодной воде.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  14. Снять шкурку.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  15. Измельчить помидоры в блендере.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  16. Получится вот такое пюре.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  17. Чеснок почистить, крупно нарезать, слегка обжарить на оливковом масле до прозрачности.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  18. Положить в сковороду томатное пюре, прокипятить 2 минуты все вместе, выключить огонь.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  19. Измельчить в блендере баклажаны, перец и кабачки.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  20. Кусочки овощей должны быть довольно крупными, измельчайте без фанатизма — овощи не должны превратиться в однородную массу.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  21. Выложить измельченные овощи в сковороду к помидорам, размешать, посолить по вкусу.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  22. Нарезать горький перец.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  23. Измельчить зелень (у меня — зеленый базилик, но лучше фиолетовый, а так же кинза).Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  24. Добавить в овощной хоровац зелень и еще раз перемешать.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт
  25. А теперь хоть к шашлыку из свинины, хоть к бараньей лопатке подавать, хоть просто со свежей чиабаттой кушать — будет изумительно вкусно!

Мои замечания

  • Овощи, из которых вы будете делать хоровац, можно испечь любым удобным для вас способом.
  • Если вы будете печь баклажаны целиком, то после готовности их необходимо поместить на пару минут в полиэтиленовый пакет — после этого с них легко можно будет снять обгоревшую кожицу.
  • Помидоры в оригинальном рецепте тоже пекут — попробуйте, быть может вам так больше понравится.

Запеченные на мангале овощи

Представляю вам более аутентичный вариант приготовления от моей хорошей подруги Верочки Рамазовой. Даю ей слово.

Ингредиенты

  • 10 баклажанов.
  • 7 болгарских перцев.
  • 6 помидоров.
  • 2 головки репчатого лука.
  • 1 пучок кинзы.
  • Чеснок по вкусу.
  • Кусочек сливочного масла.
  • Соль.

Технология приготовления

  1. Испечь овощи на мангале, все среднего размера, очистить их окуная руки в воду.
  2. Нарезать, смешать, прибавить тонко нарезанный полукольцами лук, мелко нарезанную кинзу, чеснок, кусочек сливочного масла, соль, перец и делать всё это очень быстро, что бы овощи не остыли.
  3. После этого закрыть крышку и оставить овощи на несколько минут «познакомиться» друг с другом. А теперь насладитесь самым вкусным блюдом на свете. Армянский хоровац из печеных на мангале овощей многие из вас, наверняка, готовят, оказавшись на природе.Хоровац из овощей: весьма близкий к оригиналу рецепт

Ну вот, дорогие мои читатели, вам осталось выбрать рецепт и при первой же возможности приготовить изумительное блюдо.

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хоровацЗакускиовощные блюдакулинария
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