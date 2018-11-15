Можно ли засолить рыбу за 2 часа: полностью безопасный рецепт соленой горбуши — не отличить от семги!

Итак, наткнулись на огромное количество статей о том, как засолить скумбрию за 3 часа, мол, очень вкусная слабосоленая рыбка без особых хлопот и совсем быстро.

Кстати, не переходите по таким рецептам, там в конце приписка: «но лучше оставить рыбу мариноваться минимум на 12 часов в холодильнике». Выкрутились, хитрюги 🙂

Нас очень удивил столь малый срок приготовления и покопавшись в статьях с рецептами мы нашли варианты с засолкой всего лишь в 2,5, 2 и даже 1 час!

Конечно, мы решили разобраться, насколько безопасен такой способ приготовления рыбы и стоит ли так рисковать здоровьем? Очень приветствуем комментарии с личным опытом!

Чего нужно опасаться?

Вы знаете, что мы против «охоты на ведьм», однако элементарные правила безопасности питания нужно соблюдать! Люди часто заблуждаются, думая, что чем рыба свежее и менее подвергнута обработкой соли, уксуса или высоких температур, тем она безопаснее. Это абсолютно не так!

В основном в такое истово верят сыроеды, но они ребята в целом отчаянные, так что давайте не попадать под их влияние. Многие удивятся, но паразиты в рыбе, особенно в морской — не такое уж редкое явление. Согласно данным статистики, около 75% всего мирового улова содержит яйца глистов.

Их главная опасность в том, что мало того, в принципе неприятно завести себе такого «соседа» со всеми вытекающими последствиями, но и в том, что некоторых из них очень трудно заметить человеческому глазу и определить заражение можно лишь с помощью микроскопа.

Так, но вы помните, что мы против охоты на ведьм? Не стоит паниковать и отказываться от ухи и сельди под шубой.

Да, рыба без паразитов встречается очень редко, однако и рыба с недружественными человеческому организму гады также редки, и мы от них можем избавиться, просто правильно приготовив рыбу!

И, кстати, не думайте, что если лосось или семга были выращены на ферме или выловлены «в свободных водах», то они микробиологически чистые. Дикая рыба, особенно из браконьерских уловов, не менее опасна и употреблять ее сырой не рекомендуется.

Что поможет?

Итак, как же обезопасить свое здоровье от этой бяки мерзкой (фото вставлять не будем, нам аж дурно стало и есть расхотелось):

Заморозка Ура, глисты в рыбе погибают от шоковых для них минусовых температур! Сколько времени тушка должна пролежать в морозилке и при каких показаниях градусника, зависит от вида паразитов. Но так как мы все равно не определим, есть ли вообще они в нашей рыбе и если есть, то какие, то общая рекомендация по заморозке, так сказать, с запасом будет: рыба весом до 2 кг. считается обеззараженной, если ее заморозили в — 16°С – на 2-3 дня. Температура в морозилке среднестатистического холодильника колеблется в пределах 18-24 градусов. Чем больше рыба, тем дольше ее нужно будет морозить. Так что мы рекомендуем все таки покупать мороженую рыбу — да, она может быть более сухой, но зато в ней гарантированно нет паразитов, чего не скажешь о свежей. Конечно, это касается рыбы, которая правильно замораживалась и хранилась. Кстати, чтобы сохранить максимум полезных веществ в рыбе, размораживать ее нужно в холодильнике, а готовить сразу после размораживания. Жарка, варка и горячее копчение Термическая обработка рыбы имеет свои преимущества. Главное из них — скорость, от начала приготовления до подачи на стол проходит от 20 минут до нескольких часов. Засолка/маринование Рекомендации даны для рыб или ее кусков весом до 2 кг. При посоле личинки паразитов погибают: в условиях горячего посола (15-16 градусов) – через 5-9 дней; холодного (5-6 градусов) – через 6-13 дней; сухого (пропорции 20% соли от веса рыбы) в разделанной рыбе – через 7-12 дней.

Если вы боитесь паразитов, но рыбу солить хотите

Мы ужасно сомневаемся в подобных рецептах: ну как можно солить рыбу всего лишь 2-3 часа? Однако прочитали рекомендации врачей и производителей и составили список важных правил, благодаря которым вы сможете обезопасить себя и своих близких от паразитов в любом случае:

Нужно помнить, что рыба в магазинах продается уже замороженная и обработанная. Чаще всего рыба, которую можно купить в обычном супермаркете, проходит вторичную заморозку. Это означает, что после вылова рыбу замораживают на корабле, потом доставляют на завод, там размораживают, обрабатывают и замораживают повторно. Конечно, это не 100% гарантия ее безопасности, но такой вам не даст и сам Господь Бог.

Не солите свежую рыбу. Не хотим убивать в вас гурманов, но это действительно небезопасно. Особенно покупать её у этих бедных тетечек, которые и в жару и в стужу сидят на улицах рядом с железными баками, наполненными рыбой. Лучше купить замороженную (она и дешевле) и оставьте ее в морозилке на 2-3 дня (чем дольше она находится в таком состоянии, тем будет хуже для возможных паразитов внутри нее!). Поверьте, вам самим будет спокойнее!

Важно : уксус, лук, чеснок и перец не убивают паразитов вопреки общему заблуждению!

Солите рыбу в морозилке. Это сделать очень просто и возможно, вам так будет спокойнее и за сохранность рыбы, и за ее состав. Сделать это, конечно, очне просто: опять же приготовим тузлук: на 1 кг рыбы в 1 литре воды растворяем 5 ст.л. соли и 5 сахара. Кусочек рыбки кладем в контейнер, заливаем раствором и ставим в морозилку минимум на сутки. Все! По мере надобности достаете контейнеры и размораживаете за ночь рыбу Мы сами никогда бы не подумали, но после разморозки рыбка получается нежная, но плотной! И хранить ее так намного удобнее, потому что при обычной форме рыба быстро теряет свой цвет.

Если вы солите рыбу, можно сделать это при помощи тузлука — очень соленого раствора . Обычная пропорция выглядит так: на 1 литр воды разводят 100 гр.соли. На этом этапе вы должны уже определиться с количеством времени, которое потратите на соление рыбы. Так как если посол рыбы будет проходить в ночь (10–12 часов), то будет достаточно 80 гр. соли, а если времени совсем нет (3-4 часа), то количество соли увеличиваем на 10%, то есть до 110 гр. При таком методе посола рыбы посуду используют с высокими краями, чтобы соль равномерно распределилась и проникла в рыбу. Если у вас количество рыбы небольшое, соление можно провести в обычной миске, накрыв ее крышкой и положив сверху груз.

<p>Постарайтесь нарезать рыбу тонко: так уйдет меньше времени на полное просаливание.

Если вы опасаетесь мариновать сырую рыбу, то ее можно вначале пожарить, отварить в воде или на пару . Да, звучит странно, но это реально работает! После готовки приготовьте маринад: на 1 кг рыбы возьмите 2 литра воды, 75 гр. соли и 1 ст.л. сахара. Воду доведите до кипения и после засыпьте соль и сахар. Туда же положите несколько лавровых листиков и черный перец горошком. Потом выложите приготовленную рыбу в стеклянную банку, сверху можете добавить кольца лука. Все это залейте кипящим рассолом. Охладите. Накройте крышкой и маринуйте в холодильнике 12 часов.

Если вы ну очень сильно переживаете, то солите рыбу минимум 24, а лучше все 72 часа (3 дня) под прессом

Полезный рецепт горбуши по королевски не напрягаясь за 2 часа

Итак, исходя из всех наших рекомендаций, мы даем вам рецепт быстрой рыбки, которую можно будет кушать и не бояться паразитов:

Ингредиенты:

Горбуша (если средства позволяют, готовое филе) — 1 шт.,

Вода (для рассола) — 1 л.,

Сахар — 2 ст. л.,

Соль — 4 ст. л.,

Масло растительное — 1 ст.л.

Пошаговый рецепт с фото:

Экономичнее будет взять целую замороженную горбушу, для острастки совести подержать ее в морозилке 2 дня и разделать самим, отделим филе от хребтины. Однако можно просто купить готовое филе — оно частый гость в магазинах и стоит приемлемую цену.

Перед готовкой немного подержим рыбу в верхних отсеках холодильника, чтобы было удобнее резать. Не ждите, чтобы она разморозилась полностью — тогда вам даже самый острый нож не поможет! Достаточно получаса, но, конечно, все зависит от размеров

Приготовим тузлук. Если кусок рыбы до 500 гр., 1 л. соленого раствора вам хватит. Если рыба большая, то нужно пропорционально увеличить количество ингредиентов рассола.

В данном рецепте тузлук будет готовиться так: в 1 л. прокипевшей воды добавим соль и сахар (можно лавровый лист кинуть) и оставим остывать.

Тем временем режем рыбу на кусочки, по ходу вынимая косточки. Как вы догадались, нужно рыбу порезать тонко, чтобы сахарно-солевой раствор пропитал ее от и до. Если особенно мнительны, прижмите легким прессом, но будьте аккуратны: филе вещь мягкая, его можно таким образом превратить в бесформенную размазню.

Когда рассол остынет, заливаем им нашу красиво нарезанную рыбу и оставляем в верхних камерах холодильника на 2 часа.

Через 2 часа вынимаем ее из рассола и складываем в емкость для хранения. Можно сразу кушать!

Надеемся, мы развеяли все ваши страхи и дали «оружие» в борьбе с паразитами в рыбе!