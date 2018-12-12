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Брауни чизкейк – два вкуснейших десерта в одном!

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Ах как приятно после насыщенного делами рабочего дня забыть обо всех сложностях и оказаться в кофейне в предвкушении чашечки отличного кофе и кусочка вкусного тортика. И вот, зал наполняют вкусные ароматы, играет релаксирующая неторопливая музыка, и ты думаешь – какое счастье быть здесь и сейчас! Но не тут-то было! Ты хочешь выбрать себе тортик, стоишь перед прилавком с десертами, а душа просто разрывается на части. Это совершенно невыносимые муки! Один темненький, другой светленький, и как быть? Как сделать выбор между двумя любимыми – брауни и чизкейком?  О, хвала людям, которые придумали брауни чизкейк – два в одном! И как же прекрасно, что этот чудесный десерт можно еще и дома приготовить, и пригласить друзей на угощение!

Приготовим?

Ингредиенты:

Для чизкейка

  • Одна упаковка крем-сыра (250 гр)
  • ¼ стак. сахара
  • 1 яйцо
  • 1 стак. стружки белого шоколада

Для брауни

  • ¼ стак. сливочного масла
  • 1 стак. стружки темного шоколада или молочного
  • ½ стак. сахара
  • 2 яйца
  • 2/3 стак. муки
  • ½ ч. л. разрыхлителя
  • ¼ ч. л. соли

Процесс приготовления:

В миске смешайте сливочный сыр, ¼ стакана сахара и 1 яйцо, взбейте до получения однородной массы.

Добавьте стружку из белого шоколада, хорошо перемешайте и отставьте в сторону.

Вскипятите воду на плите, выключите огонь и поставьте над водой миску, в которой будете готовить тесто. Положите туда масло и темный или молочный шоколад и растопите их. Перемешайте с ½ стакана сахара, добавьте два яйца и снова внимательно перемешайте.

В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль, и добавьте все это в шоколадную смесь, размешайте пока масса не станет однородной.

Смажьте маслом форму для выпечки. Налейте половину шоколадного теста в форму. Вторым слоем выложите сливочно-сырную смесь и сверху еще один слой шоколадного теста. Последний верхний слой сделайте слегка перемешав сливочную смесь и тесто для брауни, получив мраморный узор.

Выпекайте волшебный десерт около 30 минут в разогретой до 350 градусов духовке или пока сверху не появится треснувшая корочка. Дайте десерту остыть и наслаждайтесь!

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Приятного аппетита!

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