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Тарталетки с курицей и апельсином: необычная закуска на Новый год

Тарталетки с курицей и апельсином: необычная закуска на Новый год

Яркое смешение вкусов порадует любого гурмана

Скоро Новый год, поэтому хозяйки активно продолжают искать новые, необычные рецепты блюд к праздничному столу. На этот раз предлагаем приготовить тарталетки с курицей и апельсином. Данная закуска придется по вкусу всем гостям.

Ингредиенты: одно куриное филе, один апельсин, 100 граммов твердого сыра, 10-15 тарталеток, горсть кедровых орехов, соль и майонез по вкусу.

Приготовление:

Наполните кастрюлю водой, добавьте соль. Положите курицу и варите ее в течение 20 минут.

Очистите апельсин от кожуры и мелко нарежьте мякоть. То же самое сделайте с курицей.

Пропустите сыр через мелкую терку.

Возьмите глубокую тарелку и смешайте в ней следующие ингредиенты – курицу, апельсин, орехи и майонез.

Разложите начинку по тарталеткам. Сверху закуску можно украсить веточками укропа или зернами граната.

В общей сложности на приготовление этого блюда уйдет около 45-ти минут.

 

 

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