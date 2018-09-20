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Пшенная каша со шкварками и луком

Пшенная каша со шкварками и луком
Рецепт очень "на любителя" - но если вы ничего не имеете против сала, положительно относитесь к луку и жить не можете без каш, то вам точно понравится!

Пшенная каша со шкварками и луком

Аналогичные блюда есть в кухнях многих стран. Но я точно знаю, что такую кашу готовят часто в Украине - сама пробовала и не раз.

Ингредиенты:

1 стакан пшена;

2 стакана воды;

100-200 г сырого свиного сала;

1-2 луковицы;

соль, перец.

Пшено промыть, воду слить. В кипящую воду всыпать пшено, уменьшить огонь, посолить и варить до готовности (минут 20-30).

Сало нарезать мелкими кубиками. Жарить на небольшом огне 3-4 минуты. Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить к луку и пассировать вместе с салом до золотистого цвета.

Готовую кашу выложить на тарелку, положить сверху лук со шкварками и полить образовавшимся при жарке жиром.

Количество лука и сала зависит от ваших пристрастий – любите ли Вы жирную кашу или не очень.

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разноекашакулинария
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