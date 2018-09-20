Пшенная каша со шкварками и луком

Аналогичные блюда есть в кухнях многих стран. Но я точно знаю, что такую кашу готовят часто в Украине - сама пробовала и не раз.
Ингредиенты:
1 стакан пшена;
2 стакана воды;
100-200 г сырого свиного сала;
1-2 луковицы;
соль, перец.
Пшено промыть, воду слить. В кипящую воду всыпать пшено, уменьшить огонь, посолить и варить до готовности (минут 20-30).
Сало нарезать мелкими кубиками. Жарить на небольшом огне 3-4 минуты. Лук нарезать тонкими полукольцами, добавить к луку и пассировать вместе с салом до золотистого цвета.
Готовую кашу выложить на тарелку, положить сверху лук со шкварками и полить образовавшимся при жарке жиром.
Количество лука и сала зависит от ваших пристрастий – любите ли Вы жирную кашу или не очень.
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