Пшенная каша со шкварками и луком

Рецепт очень "на любителя" - но если вы ничего не имеете против сала, положительно относитесь к луку и жить не можете без каш, то вам точно понравится!

Аналогичные блюда есть в кухнях многих стран. Но я точно знаю, что такую кашу готовят часто в Украине - сама пробовала и не раз.