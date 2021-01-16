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Аранчини с мясным рагу

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Аранчини — гордость сицилийской кухни. Делают такие шарики разной формы и разного размера. Если готовить менее крупные, то можно использовать их в качестве закуски или перекуса. Более крупные подают в качестве основного блюда. Для начинки используют ветчину, фисташки, шпинат, но я больше люблю с мясным рагу. Поэтому предлагаю такой вариант вам!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ

Рагу

 200 г
200 мл
80 г
50 мл
25 г
1 ⅕ шт.
2 ст. л.
по вкусу
по вкусу

 

 Рисовые шарики

 500 г
1 ⅕ л
50 г
30 г
1 щепотка
1 упаковка

 

Кляр

 100 г
150 г
1 щепотка
½ стакана

 

Дополнительно

 1 стакан

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

# ШАГ 1/8

Аранчини с мясным рагу

Варить рис в кипящей воде с солью в течение 15 минут. Шафран растворить в небольшом количестве горячей воды и добавить в уже приготовленный рис, туда же добавить тертый сыр и сливочное масло.

# ШАГ 2/8

Аранчини с мясным рагу

Рис хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой и дать ему остыть.

# ШАГ 3/8

Аранчини с мясным рагу

В сковороду добавить два вида масла, мелко нарезанный лук и мясной фарш. Немного обжарить на сильном огне, затем огонь уменьшить, влить вино и тушить. Когда жидкость испарится, влить томатную пасту и добавить зеленый горошек. Посолить, поперчить и тушить. Должно получиться достаточно густое мясное рагу.

# ШАГ 4/8

Аранчини с мясным рагу

Сыр нарезать небольшими кубиками.

# ШАГ 5/8

Аранчини с мясным рагу

В миску налить воду, смочить руки. Взять немного риса и сформировать шар. Если у вас что-то пошло не так и рис рассыпается, то добавьте одно яйцо. В центре шара сделать углубление, выложить немного мясного рагу и сыра. Начинку накрыть рисом и сформировать шарики.

# ШАГ 6/8

Аранчини с мясным рагу

Готовим кляр. В одну пиалу насыпать панировочные сухари, в другой смешать муку с водой и щепоткой соли.

# ШАГ 7/8

Аранчини с мясным рагу

Рисовые шарики по очереди аккуратно опускать сначала в тесто, затем обваливать в панировочных сухарях.

# ШАГ 8/8

Аранчини с мясным рагу

Нагреть подсолнечное масло и обжарить аранчини до золотистого цвета, затем выложить на бумажное полотенце для удаления лишнего жира. Кушать аранчини лучше теплыми, ведь только так можно насладиться хрустящей корочкой снаружи и вкусной начинкой внутри. Приятного аппетита!

 

 

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