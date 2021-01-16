Аранчини с мясным рагу

Аранчини — гордость сицилийской кухни. Делают такие шарики разной формы и разного размера. Если готовить менее крупные, то можно использовать их в качестве закуски или перекуса. Более крупные подают в качестве основного блюда. Для начинки используют ветчину, фисташки, шпинат, но я больше люблю с мясным рагу. Поэтому предлагаю такой вариант вам!
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ
Рагу
|200 г
|200 мл
|80 г
|50 мл
|25 г
|1 ⅕ шт.
|2 ст. л.
|по вкусу
|по вкусу
Рисовые шарики
|500 г
|1 ⅕ л
|50 г
|30 г
|1 щепотка
|1 упаковка
Кляр
|100 г
|150 г
|1 щепотка
|½ стакана
Дополнительно
|1 стакан
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
# ШАГ 1/8
Варить рис в кипящей воде с солью в течение 15 минут. Шафран растворить в небольшом количестве горячей воды и добавить в уже приготовленный рис, туда же добавить тертый сыр и сливочное масло.
# ШАГ 2/8
Рис хорошо перемешать, накрыть пищевой пленкой и дать ему остыть.
# ШАГ 3/8
В сковороду добавить два вида масла, мелко нарезанный лук и мясной фарш. Немного обжарить на сильном огне, затем огонь уменьшить, влить вино и тушить. Когда жидкость испарится, влить томатную пасту и добавить зеленый горошек. Посолить, поперчить и тушить. Должно получиться достаточно густое мясное рагу.
# ШАГ 4/8
Сыр нарезать небольшими кубиками.
# ШАГ 5/8
В миску налить воду, смочить руки. Взять немного риса и сформировать шар. Если у вас что-то пошло не так и рис рассыпается, то добавьте одно яйцо. В центре шара сделать углубление, выложить немного мясного рагу и сыра. Начинку накрыть рисом и сформировать шарики.
# ШАГ 6/8
Готовим кляр. В одну пиалу насыпать панировочные сухари, в другой смешать муку с водой и щепоткой соли.
# ШАГ 7/8
Рисовые шарики по очереди аккуратно опускать сначала в тесто, затем обваливать в панировочных сухарях.
# ШАГ 8/8
Нагреть подсолнечное масло и обжарить аранчини до золотистого цвета, затем выложить на бумажное полотенце для удаления лишнего жира. Кушать аранчини лучше теплыми, ведь только так можно насладиться хрустящей корочкой снаружи и вкусной начинкой внутри. Приятного аппетита!
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