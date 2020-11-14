Хорватский штрудель с капустой

Этот вариант приготовлен из теста фило и может стать как сытным перекусом, так и самостоятельным блюдом на обед или ужин.
Приготовление
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Нашинкуйте капусту. Мелко нарежьте лук. Перемешайте в большой миске со столовой ложкой соли.
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Дайте капусте настояться два часа. Затем слейте сок и отожмите как можно больше влаги.
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Сливочное масло растопите в большой сковороде на среднем огне. Добавьте капусту и сахар, обжарьте до мягкости. Приправьте солью и перцем. Остудите.
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Разогрейте духовку до 190 °C.
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На большой противень постелите пергаментную бумагу в один слой. Затем расположите бумагу на рабочей поверхности и положите на неё один лист теста фило, слегка смажьте его растопленным сливочным маслом.
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Сверху выложите еще один лист теста, смажьте маслом. Продолжайте, пока все семь листов не будут использованы.
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На треть теста выложите капустную начинку полосой шириной примерно 6–7 см.
По желанию в начинку можно добавить жареный бекон, порезанный на тонкие ломтики.
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Смажьте края фило маслом. Затем сверните тесто в рулет, используя для удобства пергамент.
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Выложите штрудель на подготовленный противень швом вниз и смажьте его маслом. Если хотите, посыпьте его кунжутом.
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Выпекайте 30–40 минут или до золотистого цвета.После дайте постоять 15 минут.
Подавать выпечку можно со сметаной или натуральным йогуртом.
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