Хорватский штрудель с капустой

Этот вариант приготовлен из теста фило и может стать как сытным перекусом, так и самостоятельным блюдом на обед или ужин.

Нашинкуйте капусту. Мелко нарежьте лук. Перемешайте в большой миске со столовой ложкой соли.

Дайте капусте настояться два часа. Затем слейте сок и отожмите как можно больше влаги.

Сливочное масло растопите в большой сковороде на среднем огне. Добавьте капусту и сахар, обжарьте до мягкости. Приправьте солью и перцем. Остудите.

Разогрейте духовку до 190 °C.

На большой противень постелите пергаментную бумагу в один слой. Затем расположите бумагу на рабочей поверхности и положите на неё один лист теста фило, слегка смажьте его растопленным сливочным маслом.

Сверху выложите еще один лист теста, смажьте маслом. Продолжайте, пока все семь листов не будут использованы.

На треть теста выложите капустную начинку полосой шириной примерно 6–7 см. По желанию в начинку можно добавить жареный бекон, порезанный на тонкие ломтики.

Смажьте края фило маслом. Затем сверните тесто в рулет, используя для удобства пергамент.

Выложите штрудель на подготовленный противень швом вниз и смажьте его маслом. Если хотите, посыпьте его кунжутом.