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Арахисовый торт - рецепт нежнейшего угощения, которое улучшит настроение

Если вы не знаете, какой десерт лучше всего подойдет к чаю на работе, то попробуйте приготовить простой торт в микроволновке.

Арахисовый торт - рецепт нежнейшего угощения, которое улучшит настроениеФото: Яндекс.Коллекции

Арахисовая паста обладает невероятным вкусом, но, если употреблять ее с чаем, то будет ощущаться излишняя сладость. Но что, если сделать необычный торт с ней?

Ингредиенты для выпечки с арахисовой пастой

Арахисовый торт - рецепт нежнейшего угощения, которое улучшит настроение

Pinterest.ru

  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 30 г;
  • молоко — 30 г;
  • банан — 1 шт.;
  • какао — 10 г;

Арахисовый торт - рецепт нежнейшего угощения, которое улучшит настроение

ru.foodpg.com

  • разрыхлитель — ½ ч.л.;
  • подсластитель — по вкусу;
  • арахисовая паста — 50 г;
  • кокосовая стружка — 20 г;
  • ягоды — по вкусу.

Процесс приготовления ягодного торта

Арахисовый торт - рецепт нежнейшего угощения, которое улучшит настроение

collectingmemoriess.blogspot.com

  1. Смешайте муку, яйцо, молоко, нарезанный банан, какао, разрыхлитель и подсластитель миксером или блендером.
  2. Вылейте полученную смесь в форму и поставьте в микроволновку на 3-5 минут.
  3. Получившийся кекс нарежьте на три слоя, а затем смажьте их арахисовой пастой и посыпьте кокосовой стружкой.
  4. Последний слой украсьте ягодами, листочком мяты или шоколадной крошкой по вашему усмотрению.

Арахисовый торт - рецепт нежнейшего угощения, которое улучшит настроение

uk.howtodogood.com

Сладкий торт идеально подойдет для того, чтобы угостить коллег на работе в честь дня рождения, Нового года, либо порадовать их без повода. Приятного аппетита!

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