Арахисовый торт - рецепт нежнейшего угощения, которое улучшит настроение

Если вы не знаете, какой десерт лучше всего подойдет к чаю на работе, то попробуйте приготовить простой торт в микроволновке.

Фото: Яндекс.Коллекции

Арахисовая паста обладает невероятным вкусом, но, если употреблять ее с чаем, то будет ощущаться излишняя сладость. Но что, если сделать необычный торт с ней?

Ингредиенты для выпечки с арахисовой пастой

Pinterest.ru

яйцо — 1 шт.;

мука — 30 г;

молоко — 30 г;

банан — 1 шт.;

какао — 10 г;

ru.foodpg.com

разрыхлитель — ½ ч.л.;

подсластитель — по вкусу;

арахисовая паста — 50 г;

кокосовая стружка — 20 г;

ягоды — по вкусу.

Процесс приготовления ягодного торта

collectingmemoriess.blogspot.com

Смешайте муку, яйцо, молоко, нарезанный банан, какао, разрыхлитель и подсластитель миксером или блендером. Вылейте полученную смесь в форму и поставьте в микроволновку на 3-5 минут. Получившийся кекс нарежьте на три слоя, а затем смажьте их арахисовой пастой и посыпьте кокосовой стружкой. Последний слой украсьте ягодами, листочком мяты или шоколадной крошкой по вашему усмотрению.

uk.howtodogood.com

Сладкий торт идеально подойдет для того, чтобы угостить коллег на работе в честь дня рождения, Нового года, либо порадовать их без повода. Приятного аппетита!