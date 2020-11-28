Арахисовый торт - рецепт нежнейшего угощения, которое улучшит настроение

Если вы не знаете, какой десерт лучше всего подойдет к чаю на работе, то попробуйте приготовить простой торт в микроволновке.
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Арахисовая паста обладает невероятным вкусом, но, если употреблять ее с чаем, то будет ощущаться излишняя сладость. Но что, если сделать необычный торт с ней?
Ингредиенты для выпечки с арахисовой пастой
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- яйцо — 1 шт.;
- мука — 30 г;
- молоко — 30 г;
- банан — 1 шт.;
- какао — 10 г;
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- разрыхлитель — ½ ч.л.;
- подсластитель — по вкусу;
- арахисовая паста — 50 г;
- кокосовая стружка — 20 г;
- ягоды — по вкусу.
Процесс приготовления ягодного торта
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- Смешайте муку, яйцо, молоко, нарезанный банан, какао, разрыхлитель и подсластитель миксером или блендером.
- Вылейте полученную смесь в форму и поставьте в микроволновку на 3-5 минут.
- Получившийся кекс нарежьте на три слоя, а затем смажьте их арахисовой пастой и посыпьте кокосовой стружкой.
- Последний слой украсьте ягодами, листочком мяты или шоколадной крошкой по вашему усмотрению.
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Сладкий торт идеально подойдет для того, чтобы угостить коллег на работе в честь дня рождения, Нового года, либо порадовать их без повода. Приятного аппетита!
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