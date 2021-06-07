20 очень вкусных салатов с фасолью и сухариками

Быстрые салаты с фасолью и сухариками — находка для любой хозяйки. Их можно подать внезапно нагрянувшим гостям или приготовить на перекус. Главное — вовремя добавлять сухарики, чтобы они подольше оставались хрустящими. Делимся секретами приготовления в нашей подборке рецептов!

1. Салат с колбасой, фасолью и сухариками

Можно использовать любую колбасу: варенку, копченую или даже сервелат.

Тебе понадобится: 200 г консервированной фасоли, 100 г твердого сыра, 100 г сухариков, 200 г колбасы, 1 помидор, пару веточек петрушки, 3 ст.л. майонеза, соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь колбасу, помидор и сыр длинными брусочками. Смешай их с майонезом, фасолью, измельченной петрушкой и сухариками. Посоли салат по вкусу.

2. Салат с курицей, яйцами, фасолью и сухариками

Сытный салат, который может заменить даже полноценный прием пищи.

Тебе понадобится: 200 г вареного куриного филе, 1 банка консервированной фасоли, 100 г сухариков, 2 помидора, 2 вареных яйца, 100 г консервированной кукурузы, 2 зубчик чеснока, 100 г майонеза, 3 веточки петрушки, соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление: Нарежь филе, яйца и помидоры кубиками, измельчи петрушку и чеснок. Смешай продукты, добавь фасоль, кукурузу, соль, перец, майонез и сухарики.

3. Салат из фасоли, сухариков и ветчины

Перед подачей укрась веточкой зелени.

Добавляй сухарики в последнюю очередь, чтобы они меньше размокали.

Тебе понадобится: 1 банка консервированной фасоли, 200 г ветчины, горсть сухариков из белого хлеба, 200 г консервированной кукурузы, 2 вареных яйца, 3 ст.л. майонеза, соль и перец по вкусу.

Приготовление: Нарежь ветчину и яйца кубиками. Добавь кукурузу, фасоль, соль, перец, майонез и перемешай. Перед подачей всыпь в салат сухарики.

4. Салат из корейской морковки, сухариков и фасоли

Можешь использовать корейскую морковку разной остроты.

Тебе понадобится: 200 г консервированной фасоли, 100 г сухариков, 1 вареное куриное филе, 200 г моркови по-корейски, 100 г майонеза, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Филе нарежь кубиками. Добавь фасоль, морковь, соль, перец и майонез. Всыпь сухарики, аккуратно перемешай и подавай салат на стол.

5. Салат с сыром, фасолью и сухариками

Очень оригинально будет смотреться сыр, натертый на терке для корейской моркови.

Тебе понадобится: 1 банка консервированной фасоли, 150 г твердого сыра, 100 г сухариков, 3 стебля зеленого лука, 1 зубчик чеснока, 80 г майонеза, соль и молотый черный перец.

Приготовление: Натри сыр на терке, измельчи чеснок и зеленый лук. Смешай все, кроме сухариков. Посоли, поперчи и заправь майонезом. Сухарики добавь в самом конце.

6. Салат «Сказка»

Приготовить сухарики самостоятельно не трудно, главное использовать свежий хлеб.

Тебе понадобится: 200 г консервированной фасоли, 2 маринованных огурца, 100 г сухариков из белого хлеба, 1 вареная куриная грудка, соль, молотый черный перец, 3 ст.л. майонеза, горсть гранатовых зерен для украшения.

Приготовление: Мясо и огурцы нарежь кубиками. В большом салатнике смешай фасоль, филе, огурцы и сухарики. Добавь соль, перец и майонез. Готовый салат укрась зернами граната.

7. Острый салат с красной фасолью и сухариками

Если не любишь острое, то просто не добавляй хлопья красного перца. Даже без них салат все равно получится ну очень вкусным!

Тебе понадобится: 100 г сухариков, 2 помидора, 1 банка консервированной красной фасоли, 1 болгарский перец, 0,5 ч.л. хлопьев красного перца, 1 зубчик чеснока, полпучка петрушки, 3 ст.л. оливкового масла, крупная соль, молотый черный перец.

Приготовление: Нарежь помидоры и болгарский перец брусочками, чеснок и зелень мелко наруби. Смешай ингредиенты, добавь фасоль, сухарики, соль и масло. Аккуратно перемешай и присыпь хлопьями красного перца.

8. Салат из фасоли, кукурузы и сухариков

В этом рецепте нарезать придется только зеленый лук.

Тебе понадобится: 1 банка консервированной фасоли, 200 г консервированной кукурузы, 100 г сухариков из темного хлеба, 200 г острой корейской морковки, 3 стебля зеленого лука, 80 г майонеза, соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление: Смешай фасоль с кукурузой, морковкой, измельченным луком и специями. Добавь майонез, перемешай и всыпь сухарики.

9. Салат с ветчиной, луком, фасолью и сухариками

Такой салат всегда выкладывают высокой горкой на тарелку.

Тебе понадобится: 100 г сухариков, 250 г консервированной фасоли, 200 г ветчины, 1 лук, 0,5 ч.л. лимонного сока, 3 ст.л. майонеза, щепотка красного перца, соль по вкусу, зелень для украшения.

Приготовление: Ветчину нарежь кубиками, а лук нарежь полукольцами и сбрызни лимонным соком. Смешай все с фасолью и сухариками. Добавь соль, перец, майонез и аккуратно перемешай. При подаче украшай салат зеленью.

10. Салат из огурцов, фасоли и сухариков

Огурцы дают много влаги, поэтому лучше съесть салат как можно быстрее!

Тебе понадобится: 200 г консервированной фасоли, 100 г сухариков, 2 огурца, пару веточек зелени, 80 г сметаны, молотый перец и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь огурцы соломкой, измельчи зелень. Смешай все с фасолью и сухариками. Посоли, поперчи и заправь сметаной.

11. Салат с фасолью, сухариками и сладким перцем

Отличный салат для тех, кто избегает майонеза.

Тебе понадобится: 200 г консервированной фасоли, 100 г сухариков, 2 сладких перца разного цвета, 1 соленый огурец, 2 стебля зеленого лука, 0,5 ч.л. лимонного сока, 2 ст.л. оливкового масла, 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу.

Приготовление: Нашинкуй перец и огурец соломкой, измельчи лук и чеснок. Смешай все ингредиенты, добавь соль, перец и оливковое масло.

12. Салат из сухариков, маринованных грибов, помидоров и красной фасоли

Консервированную фасоль можно заменить обычной вареной.

Тебе понадобится: 200 г маринованных грибов, 100 г пшеничных сухариков, 1 помидор, 1 банка консервированной фасоли, 1 красный лук, 1 ч.л. уксуса. 3 ст.л. майонеза, соль и перец по вкусу.

Приготовление: Нарежь грибы и помидоры пластинками. Лук измельчи и сбрызни уксусом. Смешай все продукты, добавь соль, перец и майонез.

13. Салат с красной фасолью, беконом, изюмом и сухариками

Лучше всего подойдет изюм с легкой кислинкой.

Тебе понадобится: 200 г консервированной красной фасоли, горсть изюма, 100 г сухариков, 100 г микса салатов, 50 г грецких орехов, 200 г бекона, 150 г сметаны, 1 ч.л. горчицы, соль и молотый черный перец.

Приготовление: Изюм залей кипятком на 10 минут. Орехи подсуши на сковородке, бекон нарежь и слегка обжарь. Отдельно смешай сметану, горчицу, соль и перец. Смешай все ингредиенты, заправь салат соусом и подавай.

14. Салат из черри, сельдерея, фасоли и сухариков

Можешь заправлять салат маслом, майонезом или сметаной на свой вкус.

Тебе понадобится: 1 веточка помидоров черри, 200 г вареной черной фасоли, 150 г стеблей сельдерея, 150 феты, 100 г чесночных сухариков, 3 ст.л. оливкового масла, соль и перец по вкусу, листья салата для подачи.

Приготовление: Нарежь сельдерей, фету и помидоры, листья салата порви руками. Смешай все с фасолью, сухариками и специями. Заправь маслом и аккуратно перемешай.

15. Салат «Радость»

Темная фасоль смотрится в салате выразительней, но если ее нет - то подойдет и белая.

Тебе понадобится: 250 г консервированной фасоли, полбатона белого хлеба, 2 зубчика чеснока, 2 ст.л. оливкового масла, 150 г твердого сыра, 2 веточки помидоров черри, 100 г майонеза, крупная соль, молотый черный перец, пару веточек укропа, 0,5 ч.л. сушеного базилика, 10 листов салата для подачи.

Приготовление: Нарежь батон на мелкие полоски и обжарь на масле с чесноком. Сыр и помидоры нарежь кубиками, укроп измельчи. В большом салатнике смешай сыр, фасоль, помидоры, зелень, соль, специи и майонез. Выложи все на разложенные веером листья салата, присыпь сухариками, укрась полосочками майонеза и цветами из помидоров.

16. Салат с фасолью, сухариками и вешенками

Сухарики быстро размокают, поэтому часто их подают отдельно.

Тебе понадобится: 200 г фасоли, 100 г белых сухариков, 250 г вешенок. 2 маринованных огурца, 1 лук, 1 помидор, 4 листика салата, 100 г майонеза, соль, перец.

Приготовление: Вешенки отвари в подсоленной воде, остуди и нарежь. Измельчи огурец, помидоры, лук и салат. Смешай грибы, фасоль, огурец, лук, помидоры и салат, добавь соль, перец и майонез. Перед подачей присыпь сухариками.

17. Салат из красной фасоли, чеснока и ржаных сухариков

Готовится буквально за считанные минуты!

Тебе понадобится: 1 банка консервированной фасоли, 2 зубчика чеснока, 150 г ржаных сухариков, 4 стебля укропа, щепотка молотого перца, 2 ст.л. оливкового масла, соль по вкусу.

Приготовление: В сковороде разогрей масло, всыпь сухарики, измельченный чеснок и обжарь 1 минуту. Смешай сухарики с фасолью, мелко нарезанным укропом, солью и перцем.

18. Салат с шампиньонами, фасолью и сухариками

Можно использовать готовые маринованные грибы или сделать их самостоятельно.

Тебе понадобится: 200 г маринованных шампиньонов, 200 г консервированной фасоли, 2 вареных картофеля, 100 г сухариков, 1 красный лук, 0,5 ч.л. уксуса, щепотка сахара, щепотка молотого черного перца, соль, 3 ст.л. майонеза.

Приготовление: Нарежь грибы, картофель и лук. Кольца лука сбрызни уксусом, присыпь сахаром, солью и оставь мариноваться на 5 минут. Смешай все ингредиенты, добавь сухарики и майонез.

19. Салат из фасоли, сухариков и свежих овощей

Ароматный и сытный салат для всей семьи!

Тебе понадобится: 1 вареное куриное филе, 200 г консервированной белой фасоли, 2 огурца, 2 помидора, горсть белых сухариков, 3 листика салата, 1 ст.л. соевого соуса, 2 ст.л. оливкового масла, соль, молотый красный перец.

Приготовление: Мясо нарежь, смешай с перцем и соевым соусом. Измельчи огурцы, помидоры, листья салата. В большой миске все смешай, добавь соль, специи и масло.

20. Салат с курицей, сыром, фасолью и сухариками

Твои домочадцы точно оценят это удивительное сочетание вкусов.

Тебе понадобится: 200 г консервированной фасоли, 150 г пшеничных сухариков, 200 г вареной курицы, 100 г микса из разноцветных салатов, 100 г твердого сыра, 150 г мягкого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л. горчицы в зернах, 2 ст.л. оливкового масла, молотый перец, сушенный базилик и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь курицу и мягкий сыр кубиками. Твердый сыр натри на терке, салат порви руками, чеснок выдави через пресс. Смешай все в широком салатнике, добавь фасоль, сухарики, горчицу, масло, соль и перец.