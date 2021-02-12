Как сделать картофельное пюре вкуснее: 5 способов©

Картофель чистим, режем на небольшие куски и отвариваем в солёной воде до готовности. Воду частично сливаем, разминаем картофель толкушкой, сдабриваем маслом Всё: картофельное пюре по нехитрой схеме готово.
Но в исполнении даже такого будничного блюда есть место творчеству. «Со Вкусом» собрал 5 рецептов, с которыми на привычное картофельное пюре вы посмотрите под другим углом. Встречайте новое содержание и новый вкус!
Как приготовить вкусное картофельное пюре
Запеченное картофельное пюре: шантилья с сырной корочкой
Ингредиенты
- 1 кг картофеля
- 100 г сливочного масла
- 150 мл горячего молока
- 100 мл сливок жирностью 20 %
- 10 г пармезана
- 100 г твердого сыра
- 80 г бекона
- соль по вкусу
Приготовление
- Очищенный картофель сварите в подсоленной воде до готовности. Воду слейте, картофель разомните с добавлением молока. Выложите пюре в смазанную маслом огнеупорную форму.
- Сливки смешайте с тертым сыром двух видов, выложите поверх пюре. Запекайте при 200 градусах до румяной корочки.
Картофельное пюре с зеленым луком и беконом
Ингредиенты
- 1 кг картофеля
- 100 г сливочного масла
- 150 мл горячего молока
- 1 пуч. зеленого лука
- 80 г бекона
- черный перец по вкусу
- соль по вкусу
Приготовление
- В подсоленной воде сварите картофель обычным способом, воду слейте. Влейте горячее молоко, добавьте масло, разомните картофель картофелемялкой.
- Добавьте нарезанный мелко зеленый лук и бекон, предварительно нарезанный кубиками и подрумяненный на сковороде. Поперчите, перемешайте.
Картофельное пюре с корнем сельдерея
Ингредиенты
- 500 г картофеля
- 300 г корня сельдерея
- 50 г сливочного масла
- 200 мл сливок жирностью 15 %
- соль по вкусу
Приготовление
- Картофель и сельдерей очистите, сложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. После закипания посолите и варите до готовности.
- Воду слейте, добавьте в кастрюлю горячие сливки и масло. Пюрируйте овощи.
Пюре из запеченного картофеля с чесноком и сыром
Ингредиенты
- 1 кг картофеля
- 10 зуб. чеснока
- 200 мл горячих сливок жирностью 20 %
- 100 мл горячего молока
- 150 г твердого сыра
- черный перец по вкусу
- соль по вкусу
- тимьян по вкусу
Приготовление
- Картофель вымойте, оберните фольгой, выложите на противень. Головку чеснока также оберните фольгой. Запеките всё вместе при 180 градусах до готовности.
- Слегка остывшие клубни очистите, запеченную мякоть чеснока извлеките из оболочки, добавьте к картофелю. Разомните картофелемялкой, подливая горячее молоко и сливки. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте натертый твердый сыр, перемешайте. Приправьте тимьяном.
Картофельное пюре со сметаной
Ингредиенты
- 1 кг картофеля
- 50 г сливочного масла
- 200 мл горячего молока
- 100 г сметаны жирностью 10 %
- соль по вкусу
Приготовление
- Очищенный картофель сварите в подсоленной воде. Воду слейте. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Разомните картофелемялкой.
- Продолжая разминать, добавьте порциями сметану комнатной температуры.
Небольшие изменения рецептуры сулят новые вкусовые впечатления. Попробуйте, вам точно понравится! Не забудьте поделиться статьей с друзьями.
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