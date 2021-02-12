Как сделать картофельное пюре вкуснее: 5 способов©

Картофель чистим, режем на небольшие куски и отвариваем в солёной воде до готовности. Воду частично сливаем, разминаем картофель толкушкой, сдабриваем маслом Всё: картофельное пюре по нехитрой схеме готово.

©

Но в исполнении даже такого будничного блюда есть место творчеству. «Со Вкусом» собрал 5 рецептов, с которыми на привычное картофельное пюре вы посмотрите под другим углом. Встречайте новое содержание и новый вкус!

Как приготовить вкусное картофельное пюре

Запеченное картофельное пюре: шантилья с сырной корочкой

Ингредиенты

1 кг картофеля

100 г сливочного масла

150 мл горячего молока

100 мл сливок жирностью 20 %

10 г пармезана

100 г твердого сыра

80 г бекона

соль по вкусу

Приготовление

Очищенный картофель сварите в подсоленной воде до готовности. Воду слейте, картофель разомните с добавлением молока. Выложите пюре в смазанную маслом огнеупорную форму. Сливки смешайте с тертым сыром двух видов, выложите поверх пюре. Запекайте при 200 градусах до румяной корочки.

Картофельное пюре с зеленым луком и беконом

Ингредиенты

1 кг картофеля

100 г сливочного масла

150 мл горячего молока

1 пуч. зеленого лука

80 г бекона

черный перец по вкусу

соль по вкусу

Приготовление

В подсоленной воде сварите картофель обычным способом, воду слейте. Влейте горячее молоко, добавьте масло, разомните картофель картофелемялкой. Добавьте нарезанный мелко зеленый лук и бекон, предварительно нарезанный кубиками и подрумяненный на сковороде. Поперчите, перемешайте.

Картофельное пюре с корнем сельдерея

Ингредиенты

500 г картофеля

300 г корня сельдерея

50 г сливочного масла

200 мл сливок жирностью 15 %

соль по вкусу

Приготовление

Картофель и сельдерей очистите, сложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. После закипания посолите и варите до готовности. Воду слейте, добавьте в кастрюлю горячие сливки и масло. Пюрируйте овощи.

Пюре из запеченного картофеля с чесноком и сыром

Ингредиенты

1 кг картофеля

10 зуб. чеснока

200 мл горячих сливок жирностью 20 %

100 мл горячего молока

150 г твердого сыра

черный перец по вкусу

соль по вкусу

тимьян по вкусу

Приготовление

Картофель вымойте, оберните фольгой, выложите на противень. Головку чеснока также оберните фольгой. Запеките всё вместе при 180 градусах до готовности. Слегка остывшие клубни очистите, запеченную мякоть чеснока извлеките из оболочки, добавьте к картофелю. Разомните картофелемялкой, подливая горячее молоко и сливки. Посолите, поперчите по вкусу, добавьте натертый твердый сыр, перемешайте. Приправьте тимьяном.

Картофельное пюре со сметаной

Ингредиенты

1 кг картофеля

50 г сливочного масла

200 мл горячего молока

100 г сметаны жирностью 10 %

соль по вкусу

Приготовление

Очищенный картофель сварите в подсоленной воде. Воду слейте. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Разомните картофелемялкой. Продолжая разминать, добавьте порциями сметану комнатной температуры.

Небольшие изменения рецептуры сулят новые вкусовые впечатления. Попробуйте, вам точно понравится! Не забудьте поделиться статьей с друзьями.