Настоящее мясо по-французски

Безусловно, мясо по-французски — одно из любимых мясных блюд наших соотечественников. Более того, нередко оно украшает даже праздничные столы. А вы знали, что привычное постсоветским людям французское блюдо уже мало похоже на классический вариант? Телятину и говядину заменили курицей, моцареллу — обычным твердым сыром, бешамель — майонезом или сметаной.

Я и сама люблю поэкспериментировать: часто использую грибы или ананасы для приготовления мяса по-французски. Оригинальный способ я узнала совсем недавно — на мастер-классе известного зарубежного повара. Конечно, сразу же попробовала приготовить. Кроме того, в тот же день я записала инструкцию в свою домашнюю кулинарную книгу.

Ингредиенты

Свинина 300 г Картофель 4 шт. Лук 1 шт. Подсолнечное масло по вкусу Майонез 1 ст. л. Розмарин по вкусу Зелень по вкусу Чеснок 2 зуб. Моцарелла 70 г Соль по вкусу

Приготовление

Нарежьте свиную корейку, посолите и отбейте ее. Обжарьте кусочки на разогретой со сливочным маслом сковороде с двух сторон до золотистости. В том же масле обжарьте нарезанный лук, добавьте майонез и немного воды, перемешайте. Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками, промойте холодной водой и обсушите. Теперь сформируем блюдо. На противень выложите первым слоем присоленный картофель. Затем — мясо с розмарином и соус. Выпекайте мясо по-французски полчаса при 180 °С. Теперь посыпьте мясо измельченным чесноком, рубленой зеленью и кусочками моцареллы. Выпекайте на режиме «гриль», пока не расплавится и не зазолотится сыр.

А у вас есть фирменный рецепт мяса по-французски? Знаю, что у каждой хозяйки это блюдо получается по-разному, как борщ. Делитесь своими секретами и наборами ингредиентов. Попробуем что-то новенькое!