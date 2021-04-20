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Настоящее мясо по-французски

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Безусловно, мясо по-французски — одно из любимых мясных блюд наших соотечественников. Более того, нередко оно украшает даже праздничные столы. А вы знали, что привычное постсоветским людям французское блюдо уже мало похоже на классический вариант? Телятину и говядину заменили курицей, моцареллу — обычным твердым сыром, бешамель — майонезом или сметаной.

Я и сама люблю поэкспериментировать: часто использую грибы или ананасы для приготовления мяса по-французски. Оригинальный способ я узнала совсем недавно — на мастер-классе известного зарубежного повара. Конечно, сразу же попробовала приготовить. Кроме того, в тот же день я записала инструкцию в свою домашнюю кулинарную книгу.

Настоящее мясо по-французски

Ингредиенты

Свинина 300 г
Картофель 4 шт.
Лук 1 шт.
Подсолнечное масло по вкусу
Майонез 1 ст. л.
Розмарин по вкусу
Зелень по вкусу
Чеснок 2 зуб.
Моцарелла 70 г
Соль по вкусу

 

Приготовление

  1. Нарежьте свиную корейку, посолите и отбейте ее. Обжарьте кусочки на разогретой со сливочным маслом сковороде с двух сторон до золотистости.Настоящее мясо по-французски
  2. В том же масле обжарьте нарезанный лук, добавьте майонез и немного воды, перемешайте.Настоящее мясо по-французски
  3. Очистите картофель и нарежьте его тонкими кружочками, промойте холодной водой и обсушите.
  4. Теперь сформируем блюдо. На противень выложите первым слоем присоленный картофель. Затем — мясо с розмарином и соус. Выпекайте мясо по-французски полчаса при 180 °С.
  5. Теперь посыпьте мясо измельченным чесноком, рубленой зеленью и кусочками моцареллы. Выпекайте на режиме «гриль», пока не расплавится и не зазолотится сыр.Настоящее мясо по-французски

А у вас есть фирменный рецепт мяса по-французски? Знаю, что у каждой хозяйки это блюдо получается по-разному, как борщ. Делитесь своими секретами и наборами ингредиентов. Попробуем что-то новенькое!

 

 

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