Почему не стоит выливать остатки кефира, или Элементарная закуска, от которой просто невозможно отказаться

И попробуй только не попросить добавки.

В холодильнике большой семьи всегда найдутся небольшие остатки продуктов, которые уже и есть не охота, и выкинуть жалко. Но не зря говорят, что остатки сладки. Если дома есть немного кефира и сметаны, их можно превратить в нечто действительно аппетитное. Осторожно: пальчики в этом случае не просто оближешь, но сгрызёшь до костяшек! В холодильнике большой семьи всегда найдутся небольшие остатки продуктов, которые уже и есть не охота, и выкинуть жалко. Но не зря говорят, что остатки сладки. Если дома есть немного кефира и сметаны, их можно превратить в нечто действительно аппетитное. Осторожно: пальчики в этом случае не просто оближешь, но сгрызёшь до костяшек!

Сыр «Филадельфия» любят во всём мире. Но и дома можно сделать не хуже.

Смешайте кефир и сметану и заверните в марлю.

С зеленью вкуснее.

Устоять невозможно!

Мягкий сырпользуется огромной популярностью во всем мире. Хоть на бутерброд мажь, хоть в суши заворачивай. Но мало кто догадывается, что не менее вкусную закуску можно приготовить дома самостоятельно. И выйдет раз в десять дешевле.1. Кефир (пол-литра);2. Сметана (пол-литра);3. Соль (чайная ложка);4. Укроп;5. МарляМарлей застелите дуршлаг или сито в 5-6 слоев. На марлю выкладывайте сметану и заливайте кефиром. Хорошенько смешайте оба ингредиента, заверните и поставьте под небольшой груз в холодильник на двое суток.Через два дня берите укроп и мелко его порежьте. Достаньте заготовку из холодильника и скатайте её на манер рулета или «батона».Теперь хорошенько «вываляйте» её в зелени и можете подавать к столу.Такая закуска точно никого не оставит равнодушной. Да и разве не приятно порадовать родных вкуснятиной собственного приготовления?