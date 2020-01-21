Кремлёвская хряпа. По другому капусту вы готовить не будете!

Этот рецепт несколько лет назад переписала в интернете у писательницы Татьяны Толстой.
У нее он назывался «Кремлевская хряпа». Она писала, что именно вот такую капустную закуску очень любил Леонид Ильич Брежнев. И что этот рецепт «пошел в народ» из кухни самого Кремля.
Не знаю, на самом ли деле нравилась генсеку такая закуска, но вот в нашей семье ее съедают быстро и с большим удовольствием.
Вот тот самый рецепт.
Надо
2 свеклы
2 морковки
2 луковицы
1 килограмм белокочанной капусты.
Все овощи надо хорошенько нашинковать, мелко. Никаких терок и комбайнов, все режем сами!
Толщина капустки у вас должна быть по размеру двух спичек, не больше. Уж вы постарайтесь… В этом рецепте нет мелочей.
После того, как вы все это старательно измельчите, приступаем готовке маринада.
Варим вот такой маринад, точно соблюдайте пропорции:
3 стакана воды
Половина стакана уксуса — ( 9 процентов)
3/4 стакана растительного масла
1 столовая ложка крупной, такой грубой соли
15 кусочков сахарного рафинада. Можно и сахарный песок взять. 1 кусок — это где -то чайная ложка сахарного песка.
Маринад кипятим. Потом прямо горячим маринадом заливаем все порезанные овощи.
Мешаем, даем ему остыть, а потом ставим капустную закуску в холодильник.
Лучше вытерпеть, и начинать ее есть через пару дней, но мои домашние уже на следующей день лезут в холодильник за любимой капусткой.
Она получается красивая , хрустящая. Мы ее даже любим больше привычной квашенной капусты. Буду рада, если у кого то и этот рецепт станет любимым.
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