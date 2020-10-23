Чай при простуде: ягодный, имбирный, на травах

За окном холодно и сыро? Значит, период активных простуд в самом разгаре. Но не стоит бежать сразу в аптеку за лекарствами, заварите лучше чашечку полезного чая. Это и профилактика, и помощь организму в борьбе с вирусами. Но самое главное – это действительно вкусно! Стоит только проявить чуточку фантазии.

Мы подготовили подборку рецептов, в которой каждый найдет себе горячий напиток по душе.

Малиновый чай с мятой

Если говорить об идеальной ягоде для чая – это малина. Она полезная, ароматная и вкусная. Дополните ее мятой, и получится чудесный напиток, который можно употреблять не только горячим, но и холодным.

Ингредиенты:

Свежая или замороженная малина – 50-60 грамм;

Мята – пару веточек;

Вода – 1/2 л;

Чай – 1 ст. л.

Сахар или мед – по вкусу.

Вымойте и обсушите мяту и малину, отправьте в заварник. Добавьте чай, черный или зеленый, и сахар (мед) по вкусу. Залейте кипятком и оставьте минут на 5, чтобы он хорошо заварился.

Чай из шиповника с медом

Если у вас под рукой оказались сушеные ягодки шиповника – это настоящая находка! Чай на их основе получается удивительно полезным. А если пить его для профилактики, можно избежать частых простуд не только взрослым, но и детям.

Необходимые ингредиенты:

Сушеный шиповник – 3 ст. л.;

л.; Вода – 300 мл;

Мед – 1 ст. л.

Такой чай лучше всего заваривать не в кружке или заварнике, а в термосе. Для начала обдайте кипятком термос. После выложите туда шиповник и залейте горячей водой. Закройте и оставьте на 1,5-2 часа настаиваться. Затем налейте готовый чай в чашку, добавьте мед и, по желанию, ломтик лимона.

Облепиховый чай

Эта яркая ягодка не только красивая, но и очень полезная. Чай на основе облепихи можно заварить как черный, так и зеленый. Напиток – ароматный и вкусный.

Подготовьте:

Облепиху – 100 грамм;

Сахар – 1-2 ст. л.;

Чай – 1 ч. л.;

Воду – 600 мл.

Ягоды тщательно вымойте и немного обсушите. Использовать для чая можно как свежую, так и замороженную облепиху. Соедините с сахаром и разомните в пюре. Отправьте в заварник чай, облепиху и влейте кипяток. Дайте настояться минут 5-6. Добавьте по вкусу апельсиновый или лимонный сок.

Чай с имбирем, лимоном и корицей

Это классика, которая всегда работает. Максимальное содержание витамина C в таком напитке поможет легче перенести любую простуду. А ароматная палочка корицы придаст изюминку.

Нам понадобится:

Лимон – 5-6 ломтиков;

Имбирь – 1 кусочек (около 1.5 см);

Палочка корицы – 2 шт.;

Чай – 1 ст. л.;

Вода –1/2 л;

Мед или сахар – по вкусу.

Первым делом доведите до кипения воду. Тем временем нарежьте ломтиками лимон и очищенный корень имбиря. Соедините чай, имбирь, лимон и корицу в заварнике. Залейте кипятком и оставьте настаиваться на 3-5 минут. Перед подачей на стол добавьте по вкусу мед или сахар.

Липовый чай с медом

Сушеные соцветия липы станут отличной альтернативой жаропонижающим средствам при простуде. А чашка такого чая облегчит слабость и даже поможет в борьбе с кашлем.

Необходимые ингредиенты:

Липа сушеная – 4 щепотки;

Мед – 1 ст. л.;

Вода – 500 мл;

Лимон – 1-2 ломтика (по желанию).

Выложите в заварник сушеную липу и залейте кипятком. Оставьте минут на 5. После процедите хорошо, добавьте лимон и мед. Натуральный полезный напиток готов.

Кроме липы, использовать при простуде можно чай с ромашкой, корой дуба, корнем алтеи и солодки, одуванчиком.

Гранатовый чай

Приготовьте фруктовый чай! Сочный яркий гранат станет отличной основой для горячего восстанавливающего напитка.

Возьмите:

Гранат – 1 шт. (небольшой);

Воду – 500 мл;

Сахар – по вкусу;

Имбирь и лимон – по желанию.

Для начала очистите гранат от кожуры и белых пленок. Слегка разомните зерна, чтобы они пустили достаточно сока. Залейте кипятком гранат. По желанию добавьте очищенный и нарезанный тонкими ломтиками имбирь и лимон. Всыпьте сахар или замените его медом. Минут через 5 процедите чай и пробуйте, что получилось.

Аналогично можно приготовить чай с персиком или апельсином, будет очень здорово.

Зеленый чай с куркумой, гвоздикой и корицей

Для любителей ароматных и пряных напитков хочу предложить еще один оригинальный вариант.

Ингредиенты:

Зеленый чай – 1 ст. л.;

Вода – 300 мл;

Кокосовое молоко – 200 мл;

Имбирь – 1 кусочек;

Гвоздика – 2 шт.;

Корица – 1 щепотка;

Куркума – 1 щепотка;

Мед – по вкусу.

В небольшом заварнике заварите зеленый чай, залив его кипятком. Маленький кусочек корня имбиря очистите и натрите на мелкой терке. Доведите до кипения кокосовое молоко. Выложите в него имбирь, добавьте куркуму, гвоздику и корицу. Проварите на медленном огне 3-4 минуты, чтобы специи раскрыли все свои ароматы. Процедите аккуратно молоко через мелкое сито и соедините с чаем. Добавьте по вкусу мед и подавайте напиток к столу.