Нарядные салаты на скорую руку

Как только наступила зима, к нам всё чаще начали заглядывать друзья. Конечно, я их люблю и всегда им рада. Но иногда нежданные гости просто выбивают из колеи. В подобных ситуациях меня спасают салаты на скорую руку. Ведь их приготовление я могу доверить как мужу, так и ребенку.

Готовим подобные блюда мы из продуктов, которые постоянно обитают в холодильнике. Их запасы я восполняю регулярно, как только иду в супермаркет. Хоть экзотические ингредиенты я не использую, салаты на скорую руку всё равно получаются нарядными и аппетитными. Так еще и быстро готовятся!

Салат «Сытый папа» с чесноком

Вам понадобится

150 г крабовых палочек

1 помидор

1 зуб. чеснока

50 г твердого сыра

1–1,5 ст. л. майонеза

соль по вкусу

Приготовление

Крабовые палочки нарежьте соломкой наискось. Таким же образом измельчите и помидор. Отцедите из него сок. Сыр натрите на крупной терке. Пересыпьте ингредиенты в глубокую салатницу. К ним выдавите через пресс чеснок. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите. Перемешайте и подавайте на стол.

Салат «Леди» с горошком

Вам понадобится

300 г куриного филе

150 г огурцов

150 г консервированного горошка

150 г сметаны

1 пуч. укропа

соль по вкусу

Приготовление

Куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде. Затем остудите и нарежьте кубиками. Огурцы измельчите средними кубиками. Если надо, удалите кожуру. Порубите укроп. Все подготовленные продукты пересыпьте в глубокую салатницу. Туда же отправьте горошек без жидкости. Посолите и поперчите салат по вкусу, заправьте майонезом. Перемешайте.

Салат «Британец»

Вам понадобится

200 г красной консервированной фасоли

2–3 яйца

200 г крабовых палочек

100 г сметаны

10 г укропа

соль по вкусу

Приготовление

Слейте жидкость в фасоли. Сами бобы пересыпьте в глубокую салатницу. Нарежьте мелкой соломкой крабовые палочки и яйца, сваренные вкрутую. Зелень произвольно порубите. Пересыпьте подготовленные ингредиенты к фасоли. Заправьте салат сметаной, посолите и поперчите. Перемешайте и сразу же подавайте к столу. Ему не нужно настаиваться.

Салат «Кукурузка»

Вам понадобится

1 морковь

150 г консервированной кукурузы

100 г твердого сыра

100 г копченой колбасы

3 зуб. чеснока

2 ст. л. майонеза

соль по вкусу

Приготовление

Сырую морковку и сыр натрите на крупной терке. Колбасу нарежьте соломкой. Пересыпьте ингредиенты в салатницу. Туда же отправьте кукурузу и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте продукты майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Дайте салату минут 10 настояться, а затем подавайте к столу. Предварительно украсьте блюдо зеленью.

Салат «Французский» с яблоком

Вам понадобится

2 яблока

4 яйца

2 моркови

2–2,5 ст. л. майонеза

зеленый лук по вкусу

соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

Приготовление

Это быстрый слоеный салат, которому стоит дать немного настояться. Часа в холодильнике ему вполне хватит. Первым слоем на блюдо выложите ошпаренные кубики лука. На него — кислые яблоки, натертые на средней терке. Промажьте фрукт майонезом. Следующий слой — свежая морковка, натертая на мелкой терке. Снова майонез. Натрите на крупной терке поверх майонеза белки. Смажьте их соусом. Потом желтки, измельченные так же. Украсьте блюдо веточкой укропа или зелеными оливками.

Салат «Калифорния» с ананасами

Вам понадобится

300 г куриной копченой грудки

2 яблока

250 г консервированного ананаса

3 ст. л. майонеза

соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

Приготовление

Для этого салата выбирайте твердые кисло-сладкие яблоки. Лучше всего подойдут голден. Их очистите и нарежьте тонкой соломкой. Куриную грудку также нарежьте полосками. Колечки ананасов нарежьте кубиками. Подготовленные ингредиенты переместите в салатницу. Посолите и поперчите их, заправьте майонезом. Подавайте к столу.

Салат «Пикантный» с яичной лапшой

Вам понадобится

150 г твердого сыра

150 г салями

150 г моркови

1–2 зуб. чеснока

4 яйца

1,5 ст. л. крахмала

2–3 ст. л. майонеза

соль по вкусу

Приготовление

Первым делом приготовьте яичные блины. Взбейте венчиком яйца с крахмалом. Добавьте щепотку соли. Приготовьте на разогретом масле по очереди 4–5 блинов. Пока они остывают, очищенную морковь и сыр натрите на крупной терке (можно на терке для моркови по-корейски). Колбасу нарежьте соломкой. Остывшие блины нарежьте в лапшу. Все ингредиенты пересыпьте в глубокую салатницу, заправьте их майонезом. Добавьте по вкусу соль и перец, а также пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте и подавайте к столу.

Салат «Мешаю и подаю»

Вам понадобится

1 помидор

100 г сухарей

70 г плавленого сыра

1 зуб.чеснока

1–1,5 ст. л. майонеза

петрушка по вкусу

соль по вкусу

Приготовление

Помидор нарежьте соломкой. Отцедите сок. Сыр натрите на крупной терке. Петрушку мелко порубите. Можете взять и другую зелень по вкусу. Пересыпьте ингредиенты в салатницу. К ним добавьте пропущенный через пресс чеснок и сухарики. Заправьте салат майонезом и посолите. Перемешайте и сразу же подавайте к столу. Сухарики должны хрустеть.

Сытный салат «Кальмары»

Вам понадобится

150 г куриной грудки

150 г кальмаров

100 г твердого сыра

2 ст. л. майонеза

соль по вкусу

Приготовление

Куриную грудку отварите до готовности. Дайте ей остыть, а потом разберите на волокна. Кстати, курицу в этом салате можете заменить ветчиной. Вкус получится намного ярче. Кальмары отварите минуты 3. Следите, чтобы они не превратились в резину! Затем очистите морепродукт, нарежьте его тонкими полосками. Сыр натрите на крупной терке. Все подготовленные ингредиенты смешайте в салатнице. Добавьте майонез, немного соли и перца. Перемешайте. Накройте емкость пленкой и отправьте минут на 20 в холодильник.

Салат «Витаминка»

Вам понадобится

1 пекинская капуста

1 огурец

30 г зеленого лука

100 г колбасы

1–1,5 ст. л. майонеза

соль по вкусу

Приготовление

Кочан пекинской капусты мелко нашинкуйте, пересыпьте соломку в салатницу. Огурец промойте. Если его кожура твердая, удалите ее. Нарежьте огурец крупной соломкой. Колбасу (любую на ваш вкус) таким же образом измельчите. Зеленый лук нарежьте тонкими колечками. Пересыпьте эти ингредиенты к капусте. Добавьте в салатницу майонез и немного соли. Если вам нравится острое, добавьте и перец. Перемешайте ингредиенты и сразу же подавайте блюдо к столу.

Конечно, легкими и изысканными эти салаты на скорую руку назвать трудно. Однако майонез можете приготовить сами либо замените его сметаной. В нее в свою очередь добавьте цедру лимона, чесночный порошок или рубленую зелень. Глядишь, и блюдо запоет по-новому. Если время позволяет, не бойтесь экспериментировать. Удачи!