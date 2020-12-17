Нарядные салаты на скорую руку

Как только наступила зима, к нам всё чаще начали заглядывать друзья. Конечно, я их люблю и всегда им рада. Но иногда нежданные гости просто выбивают из колеи. В подобных ситуациях меня спасают салаты на скорую руку. Ведь их приготовление я могу доверить как мужу, так и ребенку.
Готовим подобные блюда мы из продуктов, которые постоянно обитают в холодильнике. Их запасы я восполняю регулярно, как только иду в супермаркет. Хоть экзотические ингредиенты я не использую, салаты на скорую руку всё равно получаются нарядными и аппетитными. Так еще и быстро готовятся!
Салат «Сытый папа» с чесноком
Вам понадобится
- 150 г крабовых палочек
- 1 помидор
- 1 зуб. чеснока
- 50 г твердого сыра
- 1–1,5 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
Приготовление
- Крабовые палочки нарежьте соломкой наискось. Таким же образом измельчите и помидор. Отцедите из него сок. Сыр натрите на крупной терке.
- Пересыпьте ингредиенты в глубокую салатницу. К ним выдавите через пресс чеснок. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите. Перемешайте и подавайте на стол.
Салат «Леди» с горошком
Вам понадобится
- 300 г куриного филе
- 150 г огурцов
- 150 г консервированного горошка
- 150 г сметаны
- 1 пуч. укропа
- соль по вкусу
Приготовление
- Куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде. Затем остудите и нарежьте кубиками. Огурцы измельчите средними кубиками. Если надо, удалите кожуру. Порубите укроп.
- Все подготовленные продукты пересыпьте в глубокую салатницу. Туда же отправьте горошек без жидкости. Посолите и поперчите салат по вкусу, заправьте майонезом. Перемешайте.
Салат «Британец»
Вам понадобится
- 200 г красной консервированной фасоли
- 2–3 яйца
- 200 г крабовых палочек
- 100 г сметаны
- 10 г укропа
- соль по вкусу
Приготовление
- Слейте жидкость в фасоли. Сами бобы пересыпьте в глубокую салатницу. Нарежьте мелкой соломкой крабовые палочки и яйца, сваренные вкрутую. Зелень произвольно порубите.
- Пересыпьте подготовленные ингредиенты к фасоли. Заправьте салат сметаной, посолите и поперчите. Перемешайте и сразу же подавайте к столу. Ему не нужно настаиваться.
Салат «Кукурузка»
Вам понадобится
- 1 морковь
- 150 г консервированной кукурузы
- 100 г твердого сыра
- 100 г копченой колбасы
- 3 зуб. чеснока
- 2 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
Приготовление
- Сырую морковку и сыр натрите на крупной терке. Колбасу нарежьте соломкой. Пересыпьте ингредиенты в салатницу. Туда же отправьте кукурузу и пропущенный через пресс чеснок.
- Заправьте продукты майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Дайте салату минут 10 настояться, а затем подавайте к столу. Предварительно украсьте блюдо зеленью.
Салат «Французский» с яблоком
Вам понадобится
- 2 яблока
- 4 яйца
- 2 моркови
- 2–2,5 ст. л. майонеза
- зеленый лук по вкусу
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
Приготовление
- Это быстрый слоеный салат, которому стоит дать немного настояться. Часа в холодильнике ему вполне хватит. Первым слоем на блюдо выложите ошпаренные кубики лука.
- На него — кислые яблоки, натертые на средней терке. Промажьте фрукт майонезом. Следующий слой — свежая морковка, натертая на мелкой терке. Снова майонез.
- Натрите на крупной терке поверх майонеза белки. Смажьте их соусом. Потом желтки, измельченные так же. Украсьте блюдо веточкой укропа или зелеными оливками.
Салат «Калифорния» с ананасами
Вам понадобится
- 300 г куриной копченой грудки
- 2 яблока
- 250 г консервированного ананаса
- 3 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
Приготовление
- Для этого салата выбирайте твердые кисло-сладкие яблоки. Лучше всего подойдут голден. Их очистите и нарежьте тонкой соломкой. Куриную грудку также нарежьте полосками.
- Колечки ананасов нарежьте кубиками. Подготовленные ингредиенты переместите в салатницу. Посолите и поперчите их, заправьте майонезом. Подавайте к столу.
Салат «Пикантный» с яичной лапшой
Вам понадобится
- 150 г твердого сыра
- 150 г салями
- 150 г моркови
- 1–2 зуб. чеснока
- 4 яйца
- 1,5 ст. л. крахмала
- 2–3 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
Приготовление
- Первым делом приготовьте яичные блины. Взбейте венчиком яйца с крахмалом. Добавьте щепотку соли. Приготовьте на разогретом масле по очереди 4–5 блинов.
- Пока они остывают, очищенную морковь и сыр натрите на крупной терке (можно на терке для моркови по-корейски). Колбасу нарежьте соломкой. Остывшие блины нарежьте в лапшу.
- Все ингредиенты пересыпьте в глубокую салатницу, заправьте их майонезом. Добавьте по вкусу соль и перец, а также пропущенный через пресс чеснок. Перемешайте и подавайте к столу.
Салат «Мешаю и подаю»
Вам понадобится
- 1 помидор
- 100 г сухарей
- 70 г плавленого сыра
- 1 зуб.чеснока
- 1–1,5 ст. л. майонеза
- петрушка по вкусу
- соль по вкусу
Приготовление
- Помидор нарежьте соломкой. Отцедите сок. Сыр натрите на крупной терке. Петрушку мелко порубите. Можете взять и другую зелень по вкусу. Пересыпьте ингредиенты в салатницу.
- К ним добавьте пропущенный через пресс чеснок и сухарики. Заправьте салат майонезом и посолите. Перемешайте и сразу же подавайте к столу. Сухарики должны хрустеть.
Сытный салат «Кальмары»
Вам понадобится
- 150 г куриной грудки
- 150 г кальмаров
- 100 г твердого сыра
- 2 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
Приготовление
- Куриную грудку отварите до готовности. Дайте ей остыть, а потом разберите на волокна. Кстати, курицу в этом салате можете заменить ветчиной. Вкус получится намного ярче.
- Кальмары отварите минуты 3. Следите, чтобы они не превратились в резину! Затем очистите морепродукт, нарежьте его тонкими полосками. Сыр натрите на крупной терке.
- Все подготовленные ингредиенты смешайте в салатнице. Добавьте майонез, немного соли и перца. Перемешайте. Накройте емкость пленкой и отправьте минут на 20 в холодильник.
Салат «Витаминка»
Вам понадобится
- 1 пекинская капуста
- 1 огурец
- 30 г зеленого лука
- 100 г колбасы
- 1–1,5 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
Приготовление
- Кочан пекинской капусты мелко нашинкуйте, пересыпьте соломку в салатницу. Огурец промойте. Если его кожура твердая, удалите ее. Нарежьте огурец крупной соломкой.
- Колбасу (любую на ваш вкус) таким же образом измельчите. Зеленый лук нарежьте тонкими колечками. Пересыпьте эти ингредиенты к капусте.
- Добавьте в салатницу майонез и немного соли. Если вам нравится острое, добавьте и перец. Перемешайте ингредиенты и сразу же подавайте блюдо к столу.
Конечно, легкими и изысканными эти салаты на скорую руку назвать трудно. Однако майонез можете приготовить сами либо замените его сметаной. В нее в свою очередь добавьте цедру лимона, чесночный порошок или рубленую зелень. Глядишь, и блюдо запоет по-новому. Если время позволяет, не бойтесь экспериментировать. Удачи!
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