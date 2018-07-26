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Желе «Клубника в шампанском»

Желе «Клубника в шампанском»

Желе из клубники для взрослых! В качестве формы для желе из ягод клубники можно использовать силиконовую форму для кекса, пиалу или небольшой салатник.

Рецепт желе из клубники

  • Клубника — 250 грамм
  • Желатин (пластинки) — 10 штук
  • Шампанское или сухое игристое вино — 580 миллилитров
  • Сахарный песок — 125 грамм
  • Масло растительное — 1 столовая ложка

Способ приготовления

  1. Клубнику помойте и тщательно высушите, верхушки (с плодоножкой) срежьте. Желатин замочите в миске холодной воды – не дольше, чем на 5 минут.

  2. 200 мл шампанского залейте в небольшую кастрюлю, оставшееся перелейте в большой кувшин. В кастрюлю добавьте сахар и 125 мл воды. Подогрейте на слабом огне, помешивая, до растворения сахара, снимите с огня. Желатин достаньте из воды, отожмите лишнюю жидкость, добавьте к подогретой смеси в кастрюле и перемешайте до растворения.

  3. Чтобы сделать желе из клубники, теплую смесь с желатином влейте в кувшин с шампанским, перемешайте до однородности. Смажьте литровую форму для желе тонким слоем подсолнечного масла, залейте смесь и оставьте остывать на 30 минут.

  4. Расположите в форме ягоды клубники срезом вверх, накройте форму с желе пленкой и поставьте клубнику, залитую желе, застывать в холодильник на ночь.

  5. Перед подачей поместите форму с желе из клубники с желатином в горячую воду на несколько секунд, накройте сервировочным блюдом и переверните форму. Подавайте желе со свежими ягодами клубники (по желанию).

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