Рецепт шоколадного мусса всего из двух ингредиентов без яиц, сахара и желатина. Десерт получается очень нежным, вкусным, и готовится очень быстро:)

Ингредиенты:

горький шоколад — 100 г;

сливки 33% — 200 мл;

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Приготовление

Поломать шоколад на небольшие кусочки.

Добавить к нему 50 мл сливок.

Растопить шоколад на водяной бане.

Дать шоколадной микстуре остыть.

В это время в глубокую тару вылить 150 мл сливок.

Взбить миксером до консистенции крема.

К взбитым сливкам порционно добавить растопленный шоколад.

Перемешивать миксером на медленной скорости.

Готовый мусс разложить по формам.

Убрать в холодильник минимум на 1 час.

По желанию перед употреблением посыпать тертым шоколадом или какао.

Шоколадный мусс из 2 ингредиентов готов!

Всем приятного аппетита!

Больше кушайте, никого не слушайте!