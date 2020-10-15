Рецепт шоколадного мусса всего из двух ингредиентов без яиц, сахара и желатина. Десерт получается очень нежным, вкусным, и готовится очень быстро:)
Ингредиенты:
- горький шоколад — 100 г;
- сливки 33% — 200 мл;
Подробный видео рецепт:
Приготовление
Поломать шоколад на небольшие кусочки.
Добавить к нему 50 мл сливок.
Растопить шоколад на водяной бане.
Дать шоколадной микстуре остыть.
В это время в глубокую тару вылить 150 мл сливок.
Взбить миксером до консистенции крема.
К взбитым сливкам порционно добавить растопленный шоколад.
Перемешивать миксером на медленной скорости.
Готовый мусс разложить по формам.
Убрать в холодильник минимум на 1 час.
По желанию перед употреблением посыпать тертым шоколадом или какао.
Шоколадный мусс из 2 ингредиентов готов!
Всем приятного аппетита!
Больше кушайте, никого не слушайте!
Свежие комментарии