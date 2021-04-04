Делаем торт Птичье молоко не хуже чем в кондитерской

Торт Птичье молоко считается сложным в приготовлении, но на самом деле по верному рецепту повторить его будет просто. К тому же, для воздушного крема требуется всего 5 белков — торт получится ничуть не хужче, чем из престижной кондитерской.

Чтобы приготовить торт нам понадобится 3 яйца, 125 граммов муки, 125 граммов сахара, 50 граммов какао, 8 граммов разрыхлителя, 30 граммов растопленного масла, карамельный соус, 5 белков, 300 граммов сахарной пудры, 15 граммов желатина, 100 граммов шоколада, 70 граммов сливочного масла.

Сначала смешиваем яйца и сахар и взбиваем блендером. Добавляем муку, какао, топленое масло и разрыхлитель, снова взбиваем блендером до шоколадной однородной массы.

В форме для выпечки распределяем шоколадную массу и отравляем в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Готовый корж пропитываем карамельным соусом.

Смешиваем белки и сахар до твердых пиков. Одну часть наносим слоем на корж, вторую смешиваем с какао и кладем сверху. Отправляем торт в холодильник на два часа.

Растапливаем шоколад и масло в микроволновой печи две минуты, размешиваем и покрываем торт со всех сторон растопленным шоколадом, ставим заготовку в холодильник на 30 минут.

Видеорецепт:

Домашнее Птичье молоко получится даже вкуснее магазинного благодаря натуральным ингредиентам и насыщенному вкусу.