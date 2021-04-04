БУДЕТ ВКУСНО!

129 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Сухова4 апреля, 12:15
    Просто запечь в шелухе . Так продают в Италии в овощных магазинах Потом очистить и добавить специи .ВкусноПревращаем лукови...
  • Run Николаева3 апреля, 11:55
    Я делала по этому рецепту, только не из тюльки, которой у нас не бывает в сыром виде, и не из кильки, с которой такая...Биточки из тюльки...
  • Майя2 апреля, 22:06
    Интересненький рецептик.:)Постные лепешки н...

Делаем торт Птичье молоко не хуже чем в кондитерской

304

Торт Птичье молоко считается сложным в приготовлении, но на самом деле по верному рецепту повторить его будет просто. К тому же, для воздушного крема требуется всего 5 белков — торт получится ничуть не хужче, чем из престижной кондитерской.

Делаем торт Птичье молоко не хуже чем в кондитерской

Чтобы приготовить торт нам понадобится 3 яйца, 125 граммов муки, 125 граммов сахара, 50 граммов какао, 8 граммов разрыхлителя, 30 граммов растопленного масла, карамельный соус, 5 белков, 300 граммов сахарной пудры, 15 граммов желатина, 100 граммов шоколада, 70 граммов сливочного масла.

Сначала смешиваем яйца и сахар и взбиваем блендером. Добавляем муку, какао, топленое масло и разрыхлитель, снова взбиваем блендером до шоколадной однородной массы.

В форме для выпечки распределяем шоколадную массу и отравляем в духовку на 25 минут при температуре 180 градусов. Готовый корж пропитываем карамельным соусом.

Делаем торт Птичье молоко не хуже чем в кондитерской

Смешиваем белки и сахар до твердых пиков. Одну часть наносим слоем на корж, вторую смешиваем с какао и кладем сверху. Отправляем торт в холодильник на два часа.

Делаем торт Птичье молоко не хуже чем в кондитерской

Растапливаем шоколад и масло в микроволновой печи две минуты, размешиваем и покрываем торт со всех сторон растопленным шоколадом, ставим заготовку в холодильник на 30 минут.

Делаем торт Птичье молоко не хуже чем в кондитерской

Видеорецепт:

Домашнее Птичье молоко получится даже вкуснее магазинного благодаря натуральным ингредиентам и насыщенному вкусу.

 

 

Ссылка на первоисточник
тортыдесерты
Обсудить

Картина дня

наверх