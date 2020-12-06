Секретные секреты заготовки тыквы на зиму

Ну, не такие уж это и секреты! Тем не менее, многие и понятия не имеют, что хранить тыкву можно не только в целом виде, употребляя по мере необходимости. Тыкву можно консервировать. Причём существует немало способов сберечь её полезные свойства и приумножить вкусовые качества.

Заготовка тыквы

Признаюсь честно, мы не практикуем консервирование тыквы. Но я неоднократно пробовала заготовки у друзей-знакомых. Это действительно очень вкусно. Итак, рецепты в студию! Но сперва…

Какие тыквы можно консервировать?

Конечно же, в первую очередь хозяйки пускают на заготовки плоды, которые в силу каких-то причин нельзя хранить долго. К примеру, с повреждённой кожицей или отломанным под корень «хвостиком». Важно, чтобы тыква была спелая, иначе вкус у заготовки будет неважный. Никаких иных обязательных условий выбора в общем-то и нет.

Какие тыквы можно консервировать?

Сушёная или вяленая тыква

Плюсы рецепта: сохраняется вкус. Можно есть вместо обычных сухофруктов, точно зная, что в продукте — одна только польза. Съедается обычно очень быстро; особенно хорошо использовать в качестве лёгких перекусов в поездках. Знаю женщину, которая сушит очень много тыквы и отвозит в город — маленькому внуку. Чтобы не чипсы и конфеты ел, а сладкую сушёную тыкву.

Сушёная или вяленая тыква

Рецепт сушёной тыквы

Хорошо вызревшую тыкву столового сорта очистить от кожицы и семян. Нарезать небольшими дольками (толщиной примерно полсантиметра). Для улучшения цвета можно бланшировать 1-2 минуты в кипящей, слегка подсолённой воде, после чего быстро остудить в холодной воде и подсушить в сите. Затем выложить на противень и отправить в духовку, где тыква будет сушиться при температуре +55...+60°С в течение 5-7 часов! А затем — ещё 2 часа сушить при температуре +70...+80°С.

Готовый продукт хранить в закрытых коробочках или другой таре.

Сушёная тыква

Неплохо, да?.. 5-7 часов приготовление… Но зато вкусно. Я ела!)) Правда, высушенную не в духовке, а в русской печи. И рецепт там был чуть другой: тыкву сначала немного парили, а потом сушили. Получается очень вкусно. Текстура плотная, эдакая твёрдая жвачка… Жуёшь её, жуёшь, она постепенно тает… Вкусная вещь. В общем-то, рецептов похожих много, вот еще один:

Вяленая тыква

Тыкву любого десертного сорта режем кубиками 3 на 3 см. Немного держим на воздухе, затем на солнце — кусочки станут вялыми. Разогреваем духовку до 60°С. Раскладываем кусочки на поддоне и сушим (при открытой дверце!). Пробуем. Когда будет готово, обсыпаем сахарной пудрой. Храним в бумажных пакетиках.

Вяленая тыква

Пищевая добавка — тыквенный порошок!

Это вообще нечто. Необычный рецептик, скажу я вам. Для чего этот порошок? Для добавления в пищу — чтобы оздоровить и укрепить организм. Считается, что он снижает уровень холестерина, улучшает работу кишечника (клетчатка в чистом виде), улучшает состояние при хронических заболеваниях почек — и это только малая часть полезных свойств. В общем, рецепт для тех, кто особенно заботится о своём здоровье.

Рецепт приготовления тыквенного порошка:

Тыкву помыть, очистить от кожицы. Порезать на куски и удалить семена. Варить 10-20 минут. Перетереть через мелкое сито. Сушить при температуре +135°С всего несколько минут.

В общем-то, этот продукт изготавливают промышленным способом, его можно и купить. После сушки получается желтоватый порошок с приятным сладковатым вкусом. Если его развести в воде, будет обычное тыквенное пюре.

Цукаты из тыквы

Это уже ближе к привычным рецептам. Итак:

Моем тыкву, очищаем от кожицы и удаляем семена. Режем мякоть кубиками. Готовим сахарный сироп: 1200 г сахара, ванилин и 1 лимон (3 г лимонной кислоты) на 200 г воды. Тыкву заливаем сиропом и варим 5 минут. Затем держим тыкву в сиропе ещё часов 6-8. Снова доводим до кипения, варим 3-5 минут. Снова настаиваем, в этот раз до 12 часов. Откидываем на сито, подсушиваем и обсыпаем сахарным песком, а лучше — пудрой.

Цукаты из тыквы

Хранить эту вкусняшку нужно в закрытых стеклянных банках.

Пюре из тыквы

Можно сделать пюре с яблоками или сливами. Рецепт состоит из нескольких этапов:

Тыкву и яблоки очистить от кожуры и семян. Пропустить их через мясорубку. Засыпать сахар из расчёта 4 ст. ложки сахара на 1 кг тыквы и 0,5 кг яблок. Варить на слабом огне 2 часа. В самом конце варки добавить в пюре 1 ч. ложку лимонной кислоты (при тех же пропорциях). В горячем виде разложить по банкам и закрыть.

Пюре из тыквы

Если делать пюре со сливой, то рецепт чуть иной:

Взять тыкву и сливу в равных пропорциях, очистить и нарезать. Отварить в небольшом количестве воды до мягкости. Перетереть через сито или измельчить блендером. Затем пюре нужно довести до кипения и разлить по банкам.

Маринованная тыква

Рецептов маринования тыквы очень много. Вот один из них.

Ингредиенты

Тыква

Вода — 1л

Уксус 9 % — 80 мл

Соль — 30 г

Сахар — 20 г

Лавровый лист, чёрный перец, корица и гвоздика

Приготовление

Тыкву очистить и порезать кубиками, затем ошпарить и остудить. В заранее подготовленные банки уложить тыкву, пряности и залить маринадом.

В общем, как обычные огурцы. Кто пробовал? Интересно ваше мнение. Тыквы у нас много, вот думаю, может так сделать, для разнообразия? А то всё огурцы да огурцы…

Маринованная тыква

В этом ролике постоянный автор нашего канала Youtube Алена покажет еще один способ приготовления очень вкусной маринованной тыквы.

И ещё меня заинтересовал вот какой рецепт маринованной тыквы.

Ингредиенты

Вода — 5 л

Хрен измельчённый (вот, пожалуйста, снова он)) — 20 г

Листья сельдерея — 25 г

Зелень укропа — 50 г

Лавровый лист — 2-3 шт.

Стручок горького перца — 1 шт.

Уксус — 200 г

Соль — 250 г

Тыква — 3-4 штуки крупных

Приготовление

Очищенную тыкву порезать кубиками и минут 5 бланшировать в кипятке, после чего остудить и разложить по стерилизованным банкам. Залить маринадом и стерилизовать в банках при температуре воды +85ºС где-то полчаса (для 3-литровой банки). Всё.

Вам какой рецепт больше понравился?

Вкусная закуска из тыквы и спаржевой фасоли

У меня уже слюнки текут…

Ингредиенты

Тыква — 2 кг

Спаржевая фасоль — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Сладкий перец — 0,5 кг

Растительное масло — 300 мл

Чеснок — 150 г

Сахар — 200 г

Соль — 50 г

Зелень укропа

Уксус — 100 мл

Закуска из тыквы

Приготовление

Фасоль нарезать палочками, перец — полукольцами, а тыкву — кубиками. Помидоры и чеснок нужно пропустить через мясорубку или, что проще, измельчить блендером. Добавить в смесь сахар, соль, масло и уксус. Опустить в неё все нарезанные овощи, а также зелень укропа и поставить на огонь. Варить, помешивая, 40-50 минут. Разложить в стерилизованные банки.

Икра из овощей и тыквы

Должно быть, весьма вкусная вещь. Что для неё нужно? Записывайте.

Ингредиенты

Тыква, спаржевая фасоль, помидоры, яблоки и сладкий перец — всё по 1 кг

Лук — 0,5 кг

Сахар — 0,3 кг

Соль — 50 г

Уксус — 50 мл

Икра из овощей и тыквы

Приготовление

Все овощи очистить и по отдельности пропустить через мясорубку, лук нашинковать. Затем взять таз, налить в него масло и пассеровать лук в течение 10 минут. Добавить тыкву и помидоры, соль и сахар и довести до кипения. Затем выложить туда и все остальные овощи. Всё вместе варить 1 час на среднем огне. Добавить пряности по вкусу и варить ещё 10 минут. Разложить по банкам и закатать.

Салат из тыквы

Именно из одной тыквы! Но с приправами.

Ингредиенты

Тыква — 1 шт, среднего размера

Лук — 2 шт

Уксус — 600 мл

Вода — 300 мл

Сахар — 100 г

Соль — 30 г

Горошины чёрного и душистого перца — 5 и 3 шт.

Зёрна горчицы — 1 ч. ложка

Лавровый лист — 2 шт.

Гвоздичка — 2 шт.

Салат из тыквы

Приготовление

Тыкву очистить, нарезать посыпать солью и оставить на сутки. Приготовить маринад: все остальные ингредиенты смешать и прогреть до растворения сахара и соли, остудить. На следующий день тыкву уложить в банки и залить маринадом. Холодным! Банки стерилизовать 1 час в кипящей воде. И закатать.

Тыква в яблочном соке

Нужны: тыква среднего размера, 1 литр сока и 200 г сахара.

Тыква в яблочном соке

Приготовление

Тыкву очищаем и режем кубиками, заливаем кипящим соком с сахаром. При желании можно добавить немного имбиря или кардамона. Выдерживаем тыкву в соке до полного остывания. Затем ставим на огонь и варим 20 минут, после чего раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем.

Для этого рецепта можно использовать и какой-нибудь другой сок, главное — не слишком кислый.



Варенье из тыквы

Это простейший рецепт.

Ингредиенты

Тыква — 1 кг

Сахар — 1 кг

Вода — 400 мл

Ванилин — по вкусу, можно вовсе без него

Варенье из тыквы

Приготовление

Очищенную тыкву порезать кубиками и бланшировать 5 минут. Размер кубиков — до 3 см. Залить кипящим сиропом и оставить на ночь. Утром поварить 20-30 минут и снова на 2 часа убрать с огня. И, наконец — сварить до готовности. Как определить готовность? Кусочки тыквы становятся прозрачными. В самом конце добавить ванилин (по желанию). И всё, остается разложить по банкам.

Должно быть вкусно. Варенье из кабачков я ела, а вот из тыквы что-то не довелось. Кстати, в это варенье можно добавить груши или яблоки. Процесс приготовления аналогичен.

Меня заинтересовал ещё такой рецепт.

Варенье из тыквы и апельсинов

Ингредиенты

Тыква — 1 кг

Вода — 1 л

Апельсины — 3 шт.

Грецкие орехи — 1 стакан

Варенье из тыквы и апельсинов

Приготовление

Отжать из апельсинов сок, а цедру натереть. Сварить сахарный сироп, опустить в него кусочки тыквы и варить до полуготовности. Добавить апельсиновый сок, цедру, орехи и варить, пока варенье не загустеет. Разложить в горячем виде в подготовленные банки и закрыть.

Думаю, вкуснотища. Попробую в небольшом количестве сварить, потом поделюсь впечатлениями. И несложно, что плюс.

Кстати, где-то даже видела рецепт варенья с тыквой и физалисом. Варится аналогично, только на 1 кг тыквы берётся 0,5 кг физалиса, 1,5 кг сахара и 1-2 гвоздики. А вот ещё оригинальный рецепт.

Варенье из тыквы и рябины

Ингредиенты

Тыква — 1 кг

Рябина спелая — 100-200 г

Сахар — 0,5-1 кг

Вода — 100 мл

Лимонная кислота — 1 ч. ложка

Имбирь или корица, что больше любите — 0,5 ч. ложки

Варенье из тыквы и рябины

Приготовление

Очищенную и нарезанную кубиками тыкву опустить в сахарный сиропчик и довести до кипения. Варить полчаса, затем добавить рябину и варить ещё 15 минут. Разлить по банкам, закрыть и укутать.

Мармелад из тыквы варится так же, как варенья, с той лишь разницей, что все ингредиенты измельчаются до пюре.

Мармелад из тыквы

Вот такие вкусные и довольно простые рецепты, с помощью которых можно заготовить тыкву на зиму. А вы как-то консервируете её? Если да, поделитесь рецептом!