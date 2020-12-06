Секретные секреты заготовки тыквы на зиму

Ну, не такие уж это и секреты! Тем не менее, многие и понятия не имеют, что хранить тыкву можно не только в целом виде, употребляя по мере необходимости. Тыкву можно консервировать. Причём существует немало способов сберечь её полезные свойства и приумножить вкусовые качества.
Заготовка тыквы
Признаюсь честно, мы не практикуем консервирование тыквы. Но я неоднократно пробовала заготовки у друзей-знакомых. Это действительно очень вкусно. Итак, рецепты в студию! Но сперва…
Какие тыквы можно консервировать?
Конечно же, в первую очередь хозяйки пускают на заготовки плоды, которые в силу каких-то причин нельзя хранить долго. К примеру, с повреждённой кожицей или отломанным под корень «хвостиком». Важно, чтобы тыква была спелая, иначе вкус у заготовки будет неважный. Никаких иных обязательных условий выбора в общем-то и нет.
Какие тыквы можно консервировать?
Сушёная или вяленая тыква
Плюсы рецепта: сохраняется вкус. Можно есть вместо обычных сухофруктов, точно зная, что в продукте — одна только польза. Съедается обычно очень быстро; особенно хорошо использовать в качестве лёгких перекусов в поездках. Знаю женщину, которая сушит очень много тыквы и отвозит в город — маленькому внуку. Чтобы не чипсы и конфеты ел, а сладкую сушёную тыкву.
Сушёная или вяленая тыква
Рецепт сушёной тыквы
- Хорошо вызревшую тыкву столового сорта очистить от кожицы и семян.
- Нарезать небольшими дольками (толщиной примерно полсантиметра).
- Для улучшения цвета можно бланшировать 1-2 минуты в кипящей, слегка подсолённой воде, после чего быстро остудить в холодной воде и подсушить в сите.
- Затем выложить на противень и отправить в духовку, где тыква будет сушиться при температуре +55...+60°С в течение 5-7 часов!
- А затем — ещё 2 часа сушить при температуре +70...+80°С.
Готовый продукт хранить в закрытых коробочках или другой таре.
Сушёная тыква
Неплохо, да?.. 5-7 часов приготовление… Но зато вкусно. Я ела!)) Правда, высушенную не в духовке, а в русской печи. И рецепт там был чуть другой: тыкву сначала немного парили, а потом сушили. Получается очень вкусно. Текстура плотная, эдакая твёрдая жвачка… Жуёшь её, жуёшь, она постепенно тает… Вкусная вещь. В общем-то, рецептов похожих много, вот еще один:
Вяленая тыква
- Тыкву любого десертного сорта режем кубиками 3 на 3 см.
- Немного держим на воздухе, затем на солнце — кусочки станут вялыми.
- Разогреваем духовку до 60°С.
- Раскладываем кусочки на поддоне и сушим (при открытой дверце!).
- Пробуем.
- Когда будет готово, обсыпаем сахарной пудрой.
- Храним в бумажных пакетиках.
Вяленая тыква
Пищевая добавка — тыквенный порошок!
Это вообще нечто. Необычный рецептик, скажу я вам. Для чего этот порошок? Для добавления в пищу — чтобы оздоровить и укрепить организм. Считается, что он снижает уровень холестерина, улучшает работу кишечника (клетчатка в чистом виде), улучшает состояние при хронических заболеваниях почек — и это только малая часть полезных свойств. В общем, рецепт для тех, кто особенно заботится о своём здоровье.
Рецепт приготовления тыквенного порошка:
- Тыкву помыть, очистить от кожицы.
- Порезать на куски и удалить семена.
- Варить 10-20 минут.
- Перетереть через мелкое сито.
- Сушить при температуре +135°С всего несколько минут.
В общем-то, этот продукт изготавливают промышленным способом, его можно и купить. После сушки получается желтоватый порошок с приятным сладковатым вкусом. Если его развести в воде, будет обычное тыквенное пюре.
Цукаты из тыквы
Это уже ближе к привычным рецептам. Итак:
- Моем тыкву, очищаем от кожицы и удаляем семена.
- Режем мякоть кубиками.
- Готовим сахарный сироп: 1200 г сахара, ванилин и 1 лимон (3 г лимонной кислоты) на 200 г воды.
- Тыкву заливаем сиропом и варим 5 минут.
- Затем держим тыкву в сиропе ещё часов 6-8.
- Снова доводим до кипения, варим 3-5 минут.
- Снова настаиваем, в этот раз до 12 часов.
- Откидываем на сито, подсушиваем и обсыпаем сахарным песком, а лучше — пудрой.
Цукаты из тыквы
Хранить эту вкусняшку нужно в закрытых стеклянных банках.
Пюре из тыквы
Можно сделать пюре с яблоками или сливами. Рецепт состоит из нескольких этапов:
- Тыкву и яблоки очистить от кожуры и семян.
- Пропустить их через мясорубку.
- Засыпать сахар из расчёта 4 ст. ложки сахара на 1 кг тыквы и 0,5 кг яблок.
- Варить на слабом огне 2 часа.
- В самом конце варки добавить в пюре 1 ч. ложку лимонной кислоты (при тех же пропорциях).
- В горячем виде разложить по банкам и закрыть.
Пюре из тыквы
Если делать пюре со сливой, то рецепт чуть иной:
- Взять тыкву и сливу в равных пропорциях, очистить и нарезать.
- Отварить в небольшом количестве воды до мягкости.
- Перетереть через сито или измельчить блендером.
- Затем пюре нужно довести до кипения и разлить по банкам.
Маринованная тыква
Рецептов маринования тыквы очень много. Вот один из них.
Ингредиенты
- Тыква
- Вода — 1л
- Уксус 9 % — 80 мл
- Соль — 30 г
- Сахар — 20 г
- Лавровый лист, чёрный перец, корица и гвоздика
Приготовление
- Тыкву очистить и порезать кубиками, затем ошпарить и остудить.
- В заранее подготовленные банки уложить тыкву, пряности и залить маринадом.
В общем, как обычные огурцы. Кто пробовал? Интересно ваше мнение. Тыквы у нас много, вот думаю, может так сделать, для разнообразия? А то всё огурцы да огурцы…
Маринованная тыква
В этом ролике постоянный автор нашего канала Youtube Алена покажет еще один способ приготовления очень вкусной маринованной тыквы.
И ещё меня заинтересовал вот какой рецепт маринованной тыквы.
Ингредиенты
- Вода — 5 л
- Хрен измельчённый (вот, пожалуйста, снова он)) — 20 г
- Листья сельдерея — 25 г
- Зелень укропа — 50 г
- Лавровый лист — 2-3 шт.
- Стручок горького перца — 1 шт.
- Уксус — 200 г
- Соль — 250 г
- Тыква — 3-4 штуки крупных
Приготовление
- Очищенную тыкву порезать кубиками и минут 5 бланшировать в кипятке, после чего остудить и разложить по стерилизованным банкам.
- Залить маринадом и стерилизовать в банках при температуре воды +85ºС где-то полчаса (для 3-литровой банки). Всё.
Вам какой рецепт больше понравился?
Вкусная закуска из тыквы и спаржевой фасоли
У меня уже слюнки текут…
Ингредиенты
- Тыква — 2 кг
- Спаржевая фасоль — 1 кг
- Помидоры — 1 кг
- Сладкий перец — 0,5 кг
- Растительное масло — 300 мл
- Чеснок — 150 г
- Сахар — 200 г
- Соль — 50 г
- Зелень укропа
- Уксус — 100 мл
Закуска из тыквы
Приготовление
- Фасоль нарезать палочками, перец — полукольцами, а тыкву — кубиками.
- Помидоры и чеснок нужно пропустить через мясорубку или, что проще, измельчить блендером.
- Добавить в смесь сахар, соль, масло и уксус.
- Опустить в неё все нарезанные овощи, а также зелень укропа и поставить на огонь. Варить, помешивая, 40-50 минут.
- Разложить в стерилизованные банки.
Икра из овощей и тыквы
Должно быть, весьма вкусная вещь. Что для неё нужно? Записывайте.
Ингредиенты
- Тыква, спаржевая фасоль, помидоры, яблоки и сладкий перец — всё по 1 кг
- Лук — 0,5 кг
- Сахар — 0,3 кг
- Соль — 50 г
- Уксус — 50 мл
Икра из овощей и тыквы
Приготовление
- Все овощи очистить и по отдельности пропустить через мясорубку, лук нашинковать.
- Затем взять таз, налить в него масло и пассеровать лук в течение 10 минут.
- Добавить тыкву и помидоры, соль и сахар и довести до кипения.
- Затем выложить туда и все остальные овощи. Всё вместе варить 1 час на среднем огне. Добавить пряности по вкусу и варить ещё 10 минут.
- Разложить по банкам и закатать.
Салат из тыквы
Именно из одной тыквы! Но с приправами.
Ингредиенты
- Тыква — 1 шт, среднего размера
- Лук — 2 шт
- Уксус — 600 мл
- Вода — 300 мл
- Сахар — 100 г
- Соль — 30 г
- Горошины чёрного и душистого перца — 5 и 3 шт.
- Зёрна горчицы — 1 ч. ложка
- Лавровый лист — 2 шт.
- Гвоздичка — 2 шт.
Салат из тыквы
Приготовление
- Тыкву очистить, нарезать посыпать солью и оставить на сутки.
- Приготовить маринад: все остальные ингредиенты смешать и прогреть до растворения сахара и соли, остудить.
- На следующий день тыкву уложить в банки и залить маринадом. Холодным!
- Банки стерилизовать 1 час в кипящей воде. И закатать.
Тыква в яблочном соке
Нужны: тыква среднего размера, 1 литр сока и 200 г сахара.
Тыква в яблочном соке
Приготовление
- Тыкву очищаем и режем кубиками, заливаем кипящим соком с сахаром. При желании можно добавить немного имбиря или кардамона. Выдерживаем тыкву в соке до полного остывания.
- Затем ставим на огонь и варим 20 минут, после чего раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем.
Для этого рецепта можно использовать и какой-нибудь другой сок, главное — не слишком кислый.
Варенье из тыквы
Это простейший рецепт.
Ингредиенты
- Тыква — 1 кг
- Сахар — 1 кг
- Вода — 400 мл
- Ванилин — по вкусу, можно вовсе без него
Варенье из тыквы
Приготовление
- Очищенную тыкву порезать кубиками и бланшировать 5 минут. Размер кубиков — до 3 см.
- Залить кипящим сиропом и оставить на ночь.
- Утром поварить 20-30 минут и снова на 2 часа убрать с огня.
- И, наконец — сварить до готовности. Как определить готовность? Кусочки тыквы становятся прозрачными.
- В самом конце добавить ванилин (по желанию). И всё, остается разложить по банкам.
Должно быть вкусно. Варенье из кабачков я ела, а вот из тыквы что-то не довелось. Кстати, в это варенье можно добавить груши или яблоки. Процесс приготовления аналогичен.
Меня заинтересовал ещё такой рецепт.
Варенье из тыквы и апельсинов
Ингредиенты
- Тыква — 1 кг
- Вода — 1 л
- Апельсины — 3 шт.
- Грецкие орехи — 1 стакан
Варенье из тыквы и апельсинов
Приготовление
- Отжать из апельсинов сок, а цедру натереть.
- Сварить сахарный сироп, опустить в него кусочки тыквы и варить до полуготовности.
- Добавить апельсиновый сок, цедру, орехи и варить, пока варенье не загустеет.
- Разложить в горячем виде в подготовленные банки и закрыть.
Думаю, вкуснотища. Попробую в небольшом количестве сварить, потом поделюсь впечатлениями. И несложно, что плюс.
Кстати, где-то даже видела рецепт варенья с тыквой и физалисом. Варится аналогично, только на 1 кг тыквы берётся 0,5 кг физалиса, 1,5 кг сахара и 1-2 гвоздики. А вот ещё оригинальный рецепт.
Варенье из тыквы и рябины
Ингредиенты
- Тыква — 1 кг
- Рябина спелая — 100-200 г
- Сахар — 0,5-1 кг
- Вода — 100 мл
- Лимонная кислота — 1 ч. ложка
- Имбирь или корица, что больше любите — 0,5 ч. ложки
Варенье из тыквы и рябины
Приготовление
- Очищенную и нарезанную кубиками тыкву опустить в сахарный сиропчик и довести до кипения.
- Варить полчаса, затем добавить рябину и варить ещё 15 минут.
- Разлить по банкам, закрыть и укутать.
Мармелад из тыквы варится так же, как варенья, с той лишь разницей, что все ингредиенты измельчаются до пюре.
Мармелад из тыквы
Вот такие вкусные и довольно простые рецепты, с помощью которых можно заготовить тыкву на зиму. А вы как-то консервируете её? Если да, поделитесь рецептом!
Свежие комментарии