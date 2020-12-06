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Секретные секреты заготовки тыквы на зиму

Ну, не такие уж это и секреты! Тем не менее, многие и понятия не имеют, что хранить тыкву можно не только в целом виде, употребляя по мере необходимости. Тыкву можно консервировать. Причём существует немало способов сберечь её полезные свойства и приумножить вкусовые качества. 

304Заготовка тыквы

Признаюсь честно, мы не практикуем консервирование тыквы. Но я неоднократно пробовала заготовки у друзей-знакомых. Это действительно очень вкусно. Итак, рецепты в студию! Но сперва…

Какие тыквы можно консервировать?

Конечно же, в первую очередь хозяйки пускают на заготовки плоды, которые в силу каких-то причин нельзя хранить долго. К примеру, с повреждённой кожицей или отломанным под корень «хвостиком». Важно, чтобы тыква была спелая, иначе вкус у заготовки будет неважный. Никаких иных обязательных условий выбора в общем-то и нет. 

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуКакие тыквы можно консервировать?

Сушёная или вяленая тыква

Плюсы рецепта: сохраняется вкус. Можно есть вместо обычных сухофруктов, точно зная, что в продукте — одна только польза. Съедается обычно очень быстро; особенно хорошо использовать в качестве лёгких перекусов в поездках. Знаю женщину, которая сушит очень много тыквы и отвозит в город — маленькому внуку. Чтобы не чипсы и конфеты ел, а сладкую сушёную тыкву.

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуСушёная или вяленая тыква

Рецепт сушёной тыквы

  1. Хорошо вызревшую тыкву столового сорта очистить от кожицы и семян.
  2. Нарезать небольшими дольками (толщиной примерно полсантиметра).
  3. Для улучшения цвета можно бланшировать 1-2 минуты в кипящей, слегка подсолённой воде, после чего быстро остудить в холодной воде и подсушить в сите.
  4. Затем выложить на противень и отправить в духовку, где тыква будет сушиться при температуре +55...+60°С в течение 5-7 часов!
  5. А затем — ещё 2 часа сушить при температуре +70...+80°С.

Готовый продукт хранить в закрытых коробочках или другой таре.

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуСушёная тыква

Неплохо, да?.. 5-7 часов приготовление… Но зато вкусно. Я ела!)) Правда, высушенную не в духовке, а в русской печи. И рецепт там был чуть другой: тыкву сначала немного парили, а потом сушили. Получается очень вкусно. Текстура плотная, эдакая твёрдая жвачка… Жуёшь её, жуёшь, она постепенно тает… Вкусная вещь. В общем-то, рецептов похожих много, вот еще один:

Вяленая тыква

  1. Тыкву любого десертного сорта режем кубиками 3 на 3 см.
  2. Немного держим на воздухе, затем на солнце — кусочки станут вялыми.
  3. Разогреваем духовку до 60°С.
  4. Раскладываем кусочки на поддоне и сушим (при открытой дверце!).
  5. Пробуем.
  6. Когда будет готово, обсыпаем сахарной пудрой.
  7. Храним в бумажных пакетиках. 

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуВяленая тыква

Пищевая добавка — тыквенный порошок!

Это вообще нечто. Необычный рецептик, скажу я вам. Для чего этот порошок? Для добавления в пищу — чтобы оздоровить и укрепить организм. Считается, что он снижает уровень холестерина, улучшает работу кишечника (клетчатка в чистом виде), улучшает состояние при хронических заболеваниях почек — и это только малая часть полезных свойств. В общем, рецепт для тех, кто особенно заботится о своём здоровье.

Рецепт приготовления тыквенного порошка:

  1. Тыкву помыть, очистить от кожицы.
  2. Порезать на куски и удалить семена.
  3. Варить 10-20 минут.
  4. Перетереть через мелкое сито.
  5. Сушить при температуре +135°С всего несколько минут.

В общем-то, этот продукт изготавливают промышленным способом, его можно и купить. После сушки получается желтоватый порошок с приятным сладковатым вкусом. Если его развести в воде, будет обычное тыквенное пюре.

Цукаты из тыквы

Это уже ближе к привычным рецептам. Итак:

  1. Моем тыкву, очищаем от кожицы и удаляем семена.
  2. Режем мякоть кубиками.
  3. Готовим сахарный сироп: 1200 г сахара, ванилин и 1 лимон (3 г лимонной кислоты) на 200 г воды.
  4. Тыкву заливаем сиропом и варим 5 минут.
  5. Затем держим тыкву в сиропе ещё часов 6-8.
  6. Снова доводим до кипения, варим 3-5 минут.
  7. Снова настаиваем, в этот раз до 12 часов.
  8. Откидываем на сито, подсушиваем и обсыпаем сахарным песком, а лучше — пудрой.

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуЦукаты из тыквы

Хранить эту вкусняшку нужно в закрытых стеклянных банках.

Пюре из тыквы

Можно сделать пюре с яблоками или сливами. Рецепт состоит из нескольких этапов:

  1. Тыкву и яблоки очистить от кожуры и семян.
  2. Пропустить их через мясорубку.
  3. Засыпать сахар из расчёта 4 ст. ложки сахара на 1 кг тыквы и 0,5 кг яблок.
  4. Варить на слабом огне 2 часа.
  5. В самом конце варки добавить в пюре 1 ч. ложку лимонной кислоты (при тех же пропорциях).
  6. В горячем виде разложить по банкам и закрыть.

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуПюре из тыквы

Если делать пюре со сливой, то рецепт чуть иной:

  1. Взять тыкву и сливу в равных пропорциях, очистить и нарезать.
  2. Отварить в небольшом количестве воды до мягкости.
  3. Перетереть через сито или измельчить блендером. 
  4. Затем пюре нужно довести до кипения и разлить по банкам.

Маринованная тыква

Рецептов маринования тыквы очень много. Вот один из них.

Ингредиенты

  • Тыква
  • Вода — 1л
  • Уксус 9 % — 80 мл
  • Соль — 30 г
  • Сахар — 20 г
  • Лавровый лист, чёрный перец, корица и гвоздика

Приготовление

  1. Тыкву очистить и порезать кубиками, затем ошпарить и остудить. 
  2. В заранее подготовленные банки уложить тыкву, пряности и залить маринадом. 

В общем, как обычные огурцы. Кто пробовал? Интересно ваше мнение. Тыквы у нас много, вот думаю, может так сделать, для разнообразия? А то всё огурцы да огурцы…

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуМаринованная тыква

В этом ролике постоянный автор нашего канала Youtube Алена покажет еще один способ приготовления очень вкусной маринованной тыквы.

И ещё меня заинтересовал вот какой рецепт маринованной тыквы.

Ингредиенты

  • Вода — 5 л
  • Хрен измельчённый (вот, пожалуйста, снова он)) — 20 г
  • Листья сельдерея — 25 г
  • Зелень укропа — 50 г
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Стручок горького перца — 1 шт.
  • Уксус — 200 г
  • Соль — 250 г
  • Тыква — 3-4 штуки крупных

Приготовление

  1. Очищенную тыкву порезать кубиками и минут 5 бланшировать в кипятке, после чего остудить и разложить по стерилизованным банкам. 
  2. Залить маринадом и стерилизовать в банках при температуре воды +85ºС где-то полчаса (для 3-литровой банки). Всё. 

Вам какой рецепт больше понравился?

Вкусная закуска из тыквы и спаржевой фасоли

У меня уже слюнки текут…

Ингредиенты

  • Тыква — 2 кг
  • Спаржевая фасоль — 1 кг
  • Помидоры — 1 кг
  • Сладкий перец — 0,5 кг
  • Растительное масло — 300 мл
  • Чеснок — 150 г
  • Сахар — 200 г
  • Соль — 50 г
  • Зелень укропа
  • Уксус — 100 мл

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуЗакуска из тыквы

Приготовление

  1. Фасоль нарезать палочками, перец — полукольцами, а тыкву — кубиками. 
  2. Помидоры и чеснок нужно пропустить через мясорубку или, что проще, измельчить блендером.
  3. Добавить в смесь сахар, соль, масло и уксус. 
  4. Опустить в неё все нарезанные овощи, а также зелень укропа и поставить на огонь. Варить, помешивая, 40-50 минут. 
  5. Разложить в стерилизованные банки. 

Икра из овощей и тыквы

Должно быть, весьма вкусная вещь. Что для неё нужно? Записывайте.

Ингредиенты

  • Тыква, спаржевая фасоль, помидоры, яблоки и сладкий перец — всё по 1 кг
  • Лук — 0,5 кг
  • Сахар — 0,3 кг
  • Соль — 50 г
  • Уксус — 50 мл

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуИкра из овощей и тыквы

Приготовление

  1. Все овощи очистить и по отдельности пропустить через мясорубку, лук нашинковать. 
  2. Затем взять таз, налить в него масло и пассеровать лук в течение 10 минут. 
  3. Добавить тыкву и помидоры, соль и сахар и довести до кипения. 
  4. Затем выложить туда и все остальные овощи. Всё вместе варить 1 час на среднем огне. Добавить пряности по вкусу и варить ещё 10 минут.
  5. Разложить по банкам и закатать. 

Салат из тыквы

Именно из одной тыквы! Но с приправами.

Ингредиенты

  • Тыква — 1 шт, среднего размера
  • Лук — 2 шт
  • Уксус — 600 мл
  • Вода — 300 мл
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 30 г
  • Горошины чёрного и душистого перца — 5 и 3 шт.
  • Зёрна горчицы — 1 ч. ложка
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Гвоздичка — 2 шт.

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуСалат из тыквы

Приготовление

  1. Тыкву очистить, нарезать посыпать солью и оставить на сутки. 
  2. Приготовить маринад: все остальные ингредиенты смешать и прогреть до растворения сахара и соли, остудить. 
  3. На следующий день тыкву уложить в банки и залить маринадом. Холодным! 
  4. Банки стерилизовать 1 час в кипящей воде. И закатать. 

Тыква в яблочном соке

Нужны: тыква среднего размера, 1 литр сока и 200 г сахара.

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуТыква в яблочном соке

Приготовление

  1. Тыкву очищаем и режем кубиками, заливаем кипящим соком с сахаром. При желании можно добавить немного имбиря или кардамона. Выдерживаем тыкву в соке до полного остывания. 
  2. Затем ставим на огонь и варим 20 минут, после чего раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем. 

Для этого рецепта можно использовать и какой-нибудь другой сок, главное — не слишком кислый. 
 

Варенье из тыквы

Это простейший рецепт.

Ингредиенты

  • Тыква — 1 кг
  • Сахар — 1 кг
  • Вода — 400 мл
  • Ванилин — по вкусу, можно вовсе без него

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуВаренье из тыквы

Приготовление

  1. Очищенную тыкву порезать кубиками и бланшировать 5 минут. Размер кубиков — до 3 см. 
  2. Залить кипящим сиропом и оставить на ночь.
  3.  Утром поварить 20-30 минут и снова на 2 часа убрать с огня. 
  4. И, наконец — сварить до готовности. Как определить готовность? Кусочки тыквы становятся прозрачными. 
  5. В самом конце добавить ванилин (по желанию). И всё, остается разложить по банкам. 

Должно быть вкусно. Варенье из кабачков я ела, а вот из тыквы что-то не довелось. Кстати, в это варенье можно добавить груши или яблоки. Процесс приготовления аналогичен.

Меня заинтересовал ещё такой рецепт.

Варенье из тыквы и апельсинов

Ингредиенты

  • Тыква — 1 кг
  • Вода — 1 л
  • Апельсины — 3 шт.
  • Грецкие орехи — 1 стакан

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуВаренье из тыквы и апельсинов

Приготовление

  1. Отжать из апельсинов сок, а цедру натереть. 
  2. Сварить сахарный сироп, опустить в него кусочки тыквы и варить до полуготовности. 
  3. Добавить апельсиновый сок, цедру, орехи и варить, пока варенье не загустеет. 
  4. Разложить в горячем виде в подготовленные банки и закрыть. 

Думаю, вкуснотища. Попробую в небольшом количестве сварить, потом поделюсь впечатлениями. И несложно, что плюс.

Кстати, где-то даже видела рецепт варенья с тыквой и физалисом. Варится аналогично, только на 1 кг тыквы берётся 0,5 кг физалиса, 1,5 кг сахара и 1-2 гвоздики. А вот ещё оригинальный рецепт.

Варенье из тыквы и рябины

Ингредиенты

  • Тыква — 1 кг
  • Рябина спелая — 100-200 г
  • Сахар — 0,5-1 кг
  • Вода — 100 мл
  • Лимонная кислота — 1 ч. ложка
  • Имбирь или корица, что больше любите — 0,5 ч. ложки

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуВаренье из тыквы и рябины

Приготовление

  1. Очищенную и нарезанную кубиками тыкву опустить в сахарный сиропчик и довести до кипения. 
  2. Варить полчаса, затем добавить рябину и варить ещё 15 минут. 
  3. Разлить по банкам, закрыть и укутать.

Мармелад из тыквы варится так же, как варенья, с той лишь разницей, что все ингредиенты измельчаются до пюре.

Секретные секреты заготовки тыквы на зимуМармелад из тыквы

Вот такие вкусные и довольно простые рецепты, с помощью которых можно заготовить тыкву на зиму. А вы как-то консервируете её? Если да, поделитесь рецептом!

 

 

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