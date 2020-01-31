Лепешки «Теща в ударе»





Я очень люблю пироги с не сладкой начинкой - с рыбой, с мясом, с капустой, картошкой и т.д. Особенно люблю пироги рыбные. В моей семье всегда пекли рыбные пироги "с подложкой", при этом бабушка любила в качестве "подложки" рис, а мама - картофель. Я люблю оба варианта, и совсем без "подложки", просто с рыбой и луком, тоже люблю. Но сегодня расскажу о начинке из тёртого картофеля и рыбы.

Многих удивляет, что в начинке для пирога используются сырые продукты - рыба, мясо, картофель - люди опасаются, что эти продукты не успеют приготовиться и останутся сырыми.

Не бойтесь, всё приготовится.ПОНАДОБИТСЯ:Для теста:- 500 г пшеничной муки- 240 мл воды- 50 мл растительного масла- 25 г сахара- 6 г сухих дрожжей- 5 г солиДля начинки:- 4-5 картофелин- 400 г рыбного филе- 1-2 луковицы- соль- чёрный перец- специи по вкусу- масло сливочное или растительное- яичный желток для смазывания пирогаСмешать муку, сахар, соль и дрожжи. Влить воду и тщательно перемешать. Добавить растительное масло, тщательно вымесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить в тепло для подъёма.Для начинки картофель очистить, натереть на крупной тёрке, отжать жидкость, посолить и поперчить. При желании добавить дополнительные специи - я иногда добавляю сушёный укроп.Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.Рыбное филе нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить. Рыбу можно использовать ту, что вам больше нравится - лосось, треску, скумбрию и т.п. У меня сегодня скумбрия.Подошедшее тесто обмять, разделить на две части, скатать каждую в шар, посыпать мукой и дать расстояться 10-15 минут.Из теста раскатать два тонких прямоугольника размером с противень. Один выложить на смазанный маслом противень, выложить на него тёртый картофель, оставляя со всех сторон свободное место, чтобы потом защипать края пирога. Поверх картофеля выложить слой репчатого лука, а на него куски рыбного филе. Сливочное масло натереть на тёрке, разложить поверх рыбы. Количество масла зависит от жирности рыбы и вашей совести). Можно использовать не сливочное, а растительное масло, если вы, например, готовите пирог в пост.Накрыть пирог вторым пластом теста и защипать края.Противень с пирогом накрыть полотенцем или плёнкой и оставить для расстойки на 30-40 минут.Смазать верх пирога яичным желтком или чаем, если печёте в пост и выпекать в разогретой до 180 град. духовке в течение 40-50 минут.Готовый пирог вынуть из духовки и смазать кусочком сливочного масла, накрыть полотенцем и дать постоять 15-20 минут. Нарезать на порции и подавать. Пирог с рыбой в холодном виде так же вкусен, как и в горячем.Таким же образом можно испечь пирог с мясом вместо рыбы, или с одной картошкой.