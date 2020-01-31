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Лепешки «Теща в ударе»

Лепешки «Теща в ударе»

Вы спросите, откуда такое интересное название? Все очень просто: моя мама приехала в гости и нажарила этих лепешек. А когда муж попробовал, то сразу воскликнул: «А теща сегодня в ударе!» Вот так и прицепилось это название к блюду в кругу семьи.

Начинка лепешек «Теща в ударе» получается вкусной и нежной благодаря томатной пасте и картофельному пюре, а блюдо совсем не жирное, но очень сытное. Обязательно попробуйте приготовить.

Ингредиенты

Вода 250 мл

Соль 1,5 ч. л.

Уксус 1 ст. л.

Пшеничная мука 450 г

Лук 1 шт.

Свиной фарш 200 г

Томатная паста 1 ст.

л.

Картофель 150 г

Сливочное масло 10 г

Черный перец (молотый) по вкусу

Зелень по вкусу

Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

  1. Сперва приготовим тесто. Вскипятите воду, затем добавьте 1 ч. л. соли, 2–3 ст. л. растительного масла и уксус.вода с солью и уксусом
  2. Просейте в воду муку, замешайте тесто. Оно должно получиться мягким. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 20 минут.приготовление теста
  3. Для того, чтобы приготовить начинку, нарежьте лук кубиками и обжарьте на растительном масле. Затем добавьте фарш, посолите и поперчите.фарш
  4. Обжаривайте фарш несколько минут, затем добавьте к нему томатную пасту. Перемешайте, обжаривайте еще пару минут.фарш с томатной пастой
  5. Заранее приготовленное со сливочным маслом картофельное пюре добавьте к фаршу. По желанию накрошите зелень, перемешайте.фарш с пюре и зеленью
  6. Сделайте из теста колбаску и разделите на 8 одинаковых частей. Сделайте из каждого кусочка шарик и накройте пищевой пленкой.шарики из теста
  7. Раскатывайте кусочки теста в тонкие лепешки, сверху положите начинку из фарша и накройте другой раскатанной лепешкой.тесто с начинкой
  8. Хорошенько придавите края лепешек, пройдитесь вилкой.сформированная лепешка
  9. Обжаривайте лепешки на сковороде с двух сторон, пока не образуется румяная корочка.

Выбирайте для лепешек «Теща в ударе» такой вид фарша, который любите вы и ваша семья. А еще можно заменить фарш на грибы, капусту или какую-нибудь другую начинку.

Источник ➝
выпечкакулинария
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Пирог с тёртым картофелем и рыбой

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Я очень люблю пироги с не сладкой начинкой - с рыбой, с мясом, с капустой, картошкой и т.д. Особенно люблю пироги рыбные. В моей семье всегда пекли рыбные пироги "с подложкой", при этом бабушка любила в качестве "подложки" рис, а мама - картофель. Я люблю оба варианта, и совсем без "подложки", просто с рыбой и луком, тоже люблю. Но сегодня расскажу о начинке из тёртого картофеля и рыбы. 
Многих удивляет, что в начинке для пирога используются сырые продукты - рыба, мясо, картофель - люди опасаются, что эти продукты не успеют приготовиться и останутся сырыми.

Не бойтесь, всё приготовится.

ПОНАДОБИТСЯ:

Для теста:

- 500 г пшеничной муки
- 240 мл воды
- 50 мл растительного масла
- 25 г сахара
- 6 г сухих дрожжей
- 5 г соли

Для начинки:

- 4-5 картофелин
- 400 г рыбного филе
- 1-2 луковицы
- соль
- чёрный перец
- специи по вкусу
- масло сливочное или растительное 
- яичный желток для смазывания пирога

Смешать муку, сахар, соль и дрожжи. Влить воду и тщательно перемешать. Добавить растительное масло, тщательно вымесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить в тепло для подъёма.
Для начинки картофель очистить, натереть на крупной тёрке, отжать жидкость, посолить и поперчить. При желании добавить дополнительные специи - я иногда добавляю сушёный укроп.
Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.
Рыбное филе нарезать небольшими кусочками, посолить и поперчить. Рыбу можно использовать ту, что вам больше нравится - лосось, треску, скумбрию и т.п. У меня сегодня скумбрия.
Подошедшее тесто обмять, разделить на две части, скатать каждую в шар, посыпать мукой и дать расстояться 10-15 минут.
Из теста раскатать два тонких прямоугольника размером с противень. Один выложить на смазанный маслом противень, выложить на него тёртый картофель, оставляя со всех сторон свободное место, чтобы потом защипать края пирога. Поверх картофеля выложить слой репчатого лука, а на него куски рыбного филе. Сливочное масло натереть на тёрке, разложить поверх рыбы. Количество масла зависит от жирности рыбы и вашей совести). Можно использовать не сливочное, а растительное масло, если вы, например, готовите пирог в пост.
Накрыть пирог вторым пластом теста и защипать края.
Противень с пирогом накрыть полотенцем или плёнкой и оставить для расстойки на 30-40 минут.
Смазать верх пирога яичным желтком или чаем, если печёте в пост и выпекать в разогретой до 180 град. духовке в течение 40-50 минут.
Готовый пирог вынуть из духовки и смазать кусочком сливочного масла, накрыть полотенцем и дать постоять 15-20 минут. Нарезать на порции и подавать. Пирог с рыбой в холодном виде так же вкусен, как и в горячем. 
Таким же образом можно испечь пирог с мясом вместо рыбы, или с одной картошкой.

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выпечкакулинария

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