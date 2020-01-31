Лепешки «Теща в ударе»

Вы спросите, откуда такое интересное название? Все очень просто: моя мама приехала в гости и нажарила этих лепешек. А когда муж попробовал, то сразу воскликнул: «А теща сегодня в ударе!» Вот так и прицепилось это название к блюду в кругу семьи.
Начинка лепешек «Теща в ударе» получается вкусной и нежной благодаря томатной пасте и картофельному пюре, а блюдо совсем не жирное, но очень сытное. Обязательно попробуйте приготовить.
Ингредиенты
Вода 250 мл
Соль 1,5 ч. л.
Уксус 1 ст. л.
Пшеничная мука 450 г
Лук 1 шт.
Свиной фарш 200 г
Томатная паста 1 ст.л.
Картофель 150 г
Сливочное масло 10 г
Черный перец (молотый) по вкусу
Зелень по вкусу
Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Сперва приготовим тесто. Вскипятите воду, затем добавьте 1 ч. л. соли, 2–3 ст. л. растительного масла и уксус.
- Просейте в воду муку, замешайте тесто. Оно должно получиться мягким. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 20 минут.
- Для того, чтобы приготовить начинку, нарежьте лук кубиками и обжарьте на растительном масле. Затем добавьте фарш, посолите и поперчите.
- Обжаривайте фарш несколько минут, затем добавьте к нему томатную пасту. Перемешайте, обжаривайте еще пару минут.
- Заранее приготовленное со сливочным маслом картофельное пюре добавьте к фаршу. По желанию накрошите зелень, перемешайте.
- Сделайте из теста колбаску и разделите на 8 одинаковых частей. Сделайте из каждого кусочка шарик и накройте пищевой пленкой.
- Раскатывайте кусочки теста в тонкие лепешки, сверху положите начинку из фарша и накройте другой раскатанной лепешкой.
- Хорошенько придавите края лепешек, пройдитесь вилкой.
- Обжаривайте лепешки на сковороде с двух сторон, пока не образуется румяная корочка.
Выбирайте для лепешек «Теща в ударе» такой вид фарша, который любите вы и ваша семья. А еще можно заменить фарш на грибы, капусту или какую-нибудь другую начинку.
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