Рыбно-овощные котлеты «Монастырские»

Когда мы с мужем стали их пробовать, то просто не могли остановиться, так и съели всю порцию за обедом. Котлеты получились нежными, сочным, ароматными и необычайно вкусными. Теперь готовлю такие котлеты каждую неделю в обязательном порядке.
Понадобится:
500 г рыбного филе
1 луковица
1 морковь
1 картофелина
2 зуб. чеснока
70 г белокачанной капусты
1 яйцо
зелень
соль, перец по вкусу
специи для рыбы (я добавляю белый перец, кориандр и шафран)
панировочные сухари
Приготовление:
Филе (я беру пангасиуса) и овощи пропустить через мясорубку.
Добавить в фарш яйцо, рубленную зелень, соль, перец и специи (т.к. фарш получается очень сочный, то я ещё добавляю в него 2-3 ст. л. панировочных сухарей) и хорошо перемешать ложкой.
Сформировать котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне с двух сторон до готовности.
Приятного аппетита!
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