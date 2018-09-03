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Рыбно-овощные котлеты «Монастырские»

Когда мы с мужем стали их пробовать, то просто не могли остановиться, так и съели всю порцию за обедом. Котлеты получились нежными, сочным, ароматными и необычайно вкусными. Теперь готовлю такие котлеты каждую неделю в обязательном порядке.

Рыбно-овощные котлеты «Монастырские»

Понадобится:

500 г рыбного филе 
1 луковица 
1 морковь 
1 картофелина 
2 зуб. чеснока 
70 г белокачанной капусты 
1 яйцо 
зелень 
соль, перец по вкусу 
специи для рыбы (я добавляю белый перец, кориандр и шафран) 
панировочные сухари

Приготовление:

Филе (я беру пангасиуса) и овощи пропустить через мясорубку.

Добавить в фарш яйцо, рубленную зелень, соль, перец и специи (т.к. фарш получается очень сочный, то я ещё добавляю в него 2-3 ст. л. панировочных сухарей) и хорошо перемешать ложкой.

Сформировать котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне с двух сторон до готовности.

Приятного аппетита!

Источник

рыбные блюдакулинариякотлеты
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