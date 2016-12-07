Плов с вешенками. Готовим со Сталиком Ханкишиевым

Не верите, что этот красавец-плов можно приготовить, простояв у плиты всего 12 минут?Ну как вы можете мне не верить? Я всегда говорю только правду! )На самом деле, если вы так же заняты разговорами в жж, как и я, то кто-то должен для вас подготовить продукты.Вы понимаете - порезать морковь, как обычно, только количеством в два раза меньше, лук, только не кольцами, как обычно, а по меридиану - перышками, ну и кое-что из непривычного для плова. Например, половину болгарского перца и половину зеленого чили без семян и перегородок.Вынуть из банки и порезать вяленые томаты в масле.Вешенки отварить в подсоленной воде пять минут, опуская их ножками вниз, а потом откинуть их на дуршлаг и, когда остынут, порвать руками на удобные куски.Почистить головку молодого чеснока и наломать немного сухого чили. Да, я тоже думал, что будет очень остро. А оказалось, что испанский перец только пахнет задорно, а класть его можно и побольше - будет только вкуснее.И все! Тут в кухню входишь ты, на белом коне, весь в белом, разогреваешь казан на пламени, от вида которого женщины падают в обморок, а дети начинают слушаться, льешь масло, стремительно обжариваешь лук, чтобы учуявшие запах соседи получили голодный обморок.Ррраз туда чеснок и перец, рррраз грибы и перемешиваешь, встряхивая и подбрасывая. Все говорят: оооу, вау!А ты большую щепоть соли, такую большую, что фиг у кого столько поместится между тремя пальцами - рраз, большую щепоть кориандра, да еще и протирая его между пальцами, сокрушая зернышки и усиливая их аромат - два, ну и куркумы чуточку - это самое простое - три. Публика на кухне: браво, браво, женский смех, груднички перестают плакать и больше не хотят сосать сиську.А ты перемешал специи и всю морковь - опа!А огонь такой, что фиг кто подойдет. Но у твоей шумовки ручка длинная, ты смотришь на казан победителем и, склонившись с белого коня, небрежно так рассыпаешь с ладони перец болгарский и зеленый чили, как король в хорошем настроении бросает монеты подданным - нате. Ну и, так и быть, еще раз помешаю!Публика перестает кричать браво и начинает кричать бис, а пятилетние мальчики встают на цыпочки, чтобы заглянуть в казан.И чтобы усилить ослепительный эффект от твоего присутствия на кухне, ты рассыпаешь ложку сахара поверх всего: раз я в белом, и лошадь у меня белая, то мне позволительно и сахар в казан, ага. Женщины смущенно переглядываются, бросают на тебя взгляды из под белых чепчиков, а одна из них падает в обморок.А лошадь тем временем не просто так хвостом крутила, она сварила 600 грамм басмати в круто соленом кипятке и откинула на дуршлаг. А ты рис с дуршлага и поверх овощей. Как раз, только что успел положить последний ингредиент - вяленые томаты из банки с маслом, даже и перемешать не успел, а тут - опа - рис.Оркестр начинает играть туш, гимн и хаванагилу.И ты говоришь так, взмахивая белым платком и пришпоривая лошадь: накройте крышкой и поставьте в духовку на 130 градусов, я вернусь через час, у меня важные, неотложные дела. Прощайте и не смейте сожрать все без меня, пока я не вернусь!Груднички начинают плакать, женщины рыдать, а пажи несут неподъемный казан и ставят его в духовку.- Он милый, он гениальный, он такой позитивный! - раздаются всхлипы в толпе.И тут ты внезапно входишь, никто не ожидал увидеть тебя на пять минут раньше, они все - ах! - и расступились вокруг блюда, освобождая пространство для твоего священнодействия. А ты берешь так лопатку и подбрасывая разлетающиеся пухом рисинки вверх элегантно перемешиваешь плов. Несколько рисинок попали на кружевные манжеты твоего белоснежного камзола, ты их собираешь в щепоть, пробуешь и говоришь:- Ну ничего так, ешьте на здоровье!- Ах, как вкусно!- Боже мой, неужели может быть так вкусно!- Ох, надо же, ведь это и представить своему уму нерастяжимо - плов без мяса, а так вкусно?- Не правда ли, грибы своей консистенцией напоминают мясо?- Какая прелесть эта морковь!- Ух, мне сейчас попал зубчик чеснока вместе с рисом - это восхитительно!- Нет, нет, нет! Я не хочу, чтобы этот плов кончался! Господи, да дайте же мне протолкнуться, ведь я должен разложить хоть немного этого восхитительного плова по карманам!