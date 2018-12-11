Нетривиальные способы подачи, которые превратят банальное оливье в блюдо высокой кухни

Аппетитные идеи подачи салата оливье.

Салат оливье можно считать таким же неотъемлемым атрибутом Нового года, как елку или мандарины. Однако, нельзя не согласиться, что хозяйкам хочется некоторого разнообразия на праздничном столе. Но если родные упорно требуют оливье, тогда можно попробовать подать его совершенно нестандартно. Поверьте, домашние и гости будут в восторге. Салат оливье можно считать таким же неотъемлемым атрибутом Нового года, как елку или мандарины. Однако, нельзя не согласиться, что хозяйкам хочется некоторого разнообразия на праздничном столе. Но если родные упорно требуют оливье, тогда можно попробовать подать его совершенно нестандартно. Поверьте, домашние и гости будут в восторге.

1. Букет

Украшение в виде букета.

2. Мозаика

Оливье с мозаикой.

3. Рождественский венок

Салат в форме рождественского венка.

4. Слои

Салат, выложенный слоями.

5. Необычная подача

Порционный салат оливе в яйце.

6. Узоры

Салат, украшенный узорами.

7. Цветы

Цветочное оформление салата оливье.

8. Тарталетки

Тарталетки из лаваша.

9. Просто и со вкусом

Красиво и просто.

10. Посуда

Выбор посуды.

11. Гнездо

Очаровательное гнездышко.

12. Ресторанный стиль

Подача в ресторанном стиле.

13. Не смешиваем

Не смешанные ингредиенты.

14. Ассорти

Яркая «шапка».

15. Роскошь

Роскошная подача.

16. Свинка

Салат оливье в виде свиньи.

17. Форма

Порция салата в виде молодой луны.

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Классический салат оливье, верхняя часть которого равномерно помазана майонезом и украшена фигурками в виде цветов. Для создания этого простого и оригинального украшения понадобились фигурно нарезанные огурцы, морковь и болгарский перец.Хорошо приминая, выложите готовый салат оливье на блюдо так, чтобы получился узкий прямоугольник. Верхушку смажьте небольшим количеством майонеза и украсьте морковью, соленым огурцом или болгарским перцем, порезанными на маленькие кубики. Несмотря на свою простоту, мозаика из ярких овощей выглядит очень эффектно.Для реализации этой идеи, сначала нужно придать салату форму кольца. Сделать это удастся при помощи соответствующей формы для выпечки. Верхушку следует украсить веточками свежего укропа и ягодами клюквы.Салат оливье, выложенный слоями. По мнению Novate.ru, данный вариант подачи является одним из самых простых. Все что вам понадобится, это квадратная форма. Слой за слоем выкладывайте в нее нарезанные ингредиенты, завершайте каждый слой небольшой порцией майонеза. Последним, самым верхним слоем выложите горошек, добавьте несколько фигурных кусочков морковки и мелко покрошенного яйца.Подавать салат можно не только в тарелках, но и в половинках, сваренных вкрутую яиц. Учитывайте, что подобный вариант оформления подразумевает очень мелкую нарезку.Классический салат оливье, верхушку которого украшают контрастные узоры из зелени. Для этого вам понадобятся листья петрушки, зеленый горошек и парочка помидоров черри.Иногда, чтобы блюдо стало красивым, нужно просто добавить несколько контрастных деталей. Например, украсить майонезную верхушку розочками из лосося, креветками, цветами из моркови, кусочками помидоров черри и веточками зелени. А тем, кто хочет удивить родных новой интерпретацией любимого салата, редакция Novate.ru рекомендует заменить колбасу на красную рыбу или креветки.Салатом оливье давно никого не удивишь, а вот необычной подачей можно. Для этого вам понадобятся тарталетки из лаваша. Приготовить их очень просто: лаваш нужно разрезать на кусочки 10 на 10 сантиметров, разложить по два кусочка в форму для кексов и запекать в течение 10 минут при температуре 180 градусов. Тонкие хрустящие тарталетки используйте для выкладки салата.Если на оформление салата совсем нет времени, подайте его порционно. Чтобы порции получились аккуратными, используйте специальное формовочное кольцо. Выкладывайте салат на ломтик серого или черного хлеба.Посуда тоже играет немаловажную роль при подаче блюд. Так что, если хотите удивить гостей, подайте классический салат оливье в стеклянных вазочках или стаканах.Небольшая порция салата оливье, сформированная с помощью металлического кольца, украшенная по бокам тертым пармезаном, а сверху перепелиным яичком, ложкой красной икры и щедрым пучком зелени, сразит гостей наповал и станет настояще изюминкой праздничного стола.Хотите, чтобы гости увидели в салате оливье блюдо высокой кухни? Во-первых, уменьшите порцию. Во-вторых, используйте большую красивую тарелку. В-третьих, добавьте контрастов. И вуаля, на большой тарелке, украшенной тонким слоем горохового пюре, лежит полоска изысканного ресторанного блюда, дополненного листочками зелени и икринками.А вот еще одна оригинальная идея подачи: налить на дно блюда майонеза, а сверху ровными треугольниками выложит ингредиенты салата и не перемешивать.Не знаете, чем украсит верхушку салата? Для красивой подачи нужны контрасты. Аккуратно выложите салат на блюдо, верхушку украсьте листьями салата, сверху положите несколько брусочков морковки, четвертинки яиц и несколько ягодок клюквы.Раньше салат оливье считался одним из самых доступных. Но сейчас существует масса интерпретаций классического рецепта. Поэтому никто не запретит вам сделать свое оливье роскошным, заменив докторскую колбасу на утку, лосося или креветки. Ну а роскошному блюду, нужна и соответствующая презентация. Украсьте верхушку тонкими слайсами слабосоленого лосося, добавьте веточку зелени, а сверху выложите яйцо пашот и немного икры.Пятачок, ушки-треугольнички и тонкий хвостик, вырезанные из кружочков докторской колбасы превратят салат оливье в забавного поросенка. Стоит отметить, что в год земляной свиньи, такой декор будет как никогда уместен.Вы даже не представляете, как сильно внешний вид порции влияет на восприятие всего блюда. Предложите вашим гостям тарелки, где простое оливье выложено в виде молодой луны, и готовьтесь слушать комплименты про свои кулинарные таланты.