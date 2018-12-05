Новогоднее печенье - готовим свинок

Новогоднее печенье - это радость сама по себе. Это мило, красиво и про праздник, который так легко организовать, если есть хотя бы небольшое желание его создавать. Вариант, который я вам сегодня предлагаю, простой и доступный, и я честно не вижу причин, по которым вы не можете его реализовать. Мы с детьми делали новогоднее печенье с поросятами в двух цветах, добавляя какао в половину теста, однако, можно и заменить какао на пищевой краситель розового цвета - и тогда свиньи будут выглядеть как настоящие свинские поросята!

Ингредиенты:

200 г сливочного масла;

400 г муки;

50 г какао;

1 ст. л. сметаны;

1 яйцо;

200 г сахара;

1/2 ч. л. соли.

В чашу комбайна выкладываем размягченное сливочное масло, сахар, соль, разбиваем яйцо.

Размешиваем.

Всыпаем муку и хорошо вымешиваем однородное тесто.

Количество муки можно определять интуитивно - готовое тесто не должно прилипать к стенкам чаши, должно быть собрано в шар. Я чуть добавила муки - у меня было масло не очень хорошего качества и большущее яйцо, понадобилось еще немного.

Делим тесто на две части, одну из них округляем, вторую оставляем в чаше комбайна, добавляем сметану и какао.

Вымешиваем - я домешивала потом вручную.

На рабочую поверхность выкладываем два кусочка теста и подбираем два бокала - с диаметром побольше и поменьше.

Раскатываем тесто в ровный пласт толщиной около 3 мм. Вырезаем кружки. Большие.

И маленькие.

В маленьких палочкой делаем два отверстия. Собираем мордочки поросят.

Из обрезков делаем уши, глаза.

Готовые печеньки выкладываем на противень.

Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 12 минут.

Остужаем и отдаем на растерзание детям.