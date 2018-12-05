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Новогоднее печенье - готовим свинок

Новогоднее печенье - готовим свинок

Новогоднее печенье - это радость сама по себе. Это мило, красиво и про праздник, который так легко организовать, если есть хотя бы небольшое желание его создавать. Вариант, который я вам сегодня предлагаю, простой и доступный, и я честно не вижу причин, по которым вы не можете его реализовать. Мы с детьми делали новогоднее печенье с поросятами в двух цветах, добавляя какао в половину теста, однако, можно и заменить какао на пищевой краситель розового цвета - и тогда свиньи будут выглядеть как настоящие свинские поросята!

Ингредиенты:

200 г сливочного масла;

400 г муки;

50 г какао;

1 ст. л. сметаны;

1 яйцо;

200 г сахара;

1/2 ч. л. соли.

новогоднее печенье свинки

В чашу комбайна выкладываем размягченное сливочное масло, сахар, соль, разбиваем яйцо.

новогоднее печенье свинки

Размешиваем.

новогоднее печенье свинки

Всыпаем муку и хорошо вымешиваем однородное тесто.

новогоднее печенье свинки

Количество муки можно определять интуитивно - готовое тесто не должно прилипать к стенкам чаши, должно быть собрано в шар. Я чуть добавила муки - у меня было масло не очень хорошего качества и большущее яйцо, понадобилось еще немного.

новогоднее печенье свинки

Делим тесто на две части, одну из них округляем, вторую оставляем в чаше комбайна, добавляем сметану и какао.

новогоднее печенье свинки

Вымешиваем - я домешивала потом вручную.

новогоднее печенье свинки

На рабочую поверхность выкладываем два кусочка теста и подбираем два бокала - с диаметром побольше и поменьше.

новогоднее печенье свинки

Раскатываем тесто в ровный пласт толщиной около 3 мм. Вырезаем кружки. Большие.

новогоднее печенье свинки

И маленькие.

новогоднее печенье свинки

В маленьких палочкой делаем два отверстия. Собираем мордочки поросят.

новогоднее печенье свинки

Из обрезков делаем уши, глаза.

новогоднее печенье свинки

Готовые печеньки выкладываем на противень.

новогоднее печенье свинки

Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 12 минут.

новогоднее печенье свинки

Остужаем и отдаем на растерзание детям.

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