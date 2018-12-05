Новогоднее печенье - готовим свинок

Новогоднее печенье - это радость сама по себе. Это мило, красиво и про праздник, который так легко организовать, если есть хотя бы небольшое желание его создавать. Вариант, который я вам сегодня предлагаю, простой и доступный, и я честно не вижу причин, по которым вы не можете его реализовать. Мы с детьми делали новогоднее печенье с поросятами в двух цветах, добавляя какао в половину теста, однако, можно и заменить какао на пищевой краситель розового цвета - и тогда свиньи будут выглядеть как настоящие свинские поросята!
Ингредиенты:
200 г сливочного масла;
400 г муки;
50 г какао;
1 ст. л. сметаны;
1 яйцо;
200 г сахара;
1/2 ч. л. соли.
В чашу комбайна выкладываем размягченное сливочное масло, сахар, соль, разбиваем яйцо.
Размешиваем.
Всыпаем муку и хорошо вымешиваем однородное тесто.
Количество муки можно определять интуитивно - готовое тесто не должно прилипать к стенкам чаши, должно быть собрано в шар. Я чуть добавила муки - у меня было масло не очень хорошего качества и большущее яйцо, понадобилось еще немного.
Делим тесто на две части, одну из них округляем, вторую оставляем в чаше комбайна, добавляем сметану и какао.
Вымешиваем - я домешивала потом вручную.
На рабочую поверхность выкладываем два кусочка теста и подбираем два бокала - с диаметром побольше и поменьше.
Раскатываем тесто в ровный пласт толщиной около 3 мм. Вырезаем кружки. Большие.
И маленькие.
В маленьких палочкой делаем два отверстия. Собираем мордочки поросят.
Из обрезков делаем уши, глаза.
Готовые печеньки выкладываем на противень.
Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 12 минут.
Остужаем и отдаем на растерзание детям.
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