15 рецептов капустных котлет для тех, кто хочет приготовить что-то вкусненькое

Снова лежит кочан капусты, а ты не знаешь, что бы из него приготовить? Тогда делимся 15 рецептами капустных котлет – вкусный гарнир, быстрый перекус и просто интересное блюдо для разнообразия!

1. Капустные котлеты на сковороде

Начнем с классического рецепта, в который ты можешь добавить другие овощи по вкусу.

Тебе понадобится: 300 г капусты, 1 луковица, 2 яйца, 2 ст.л. сметаны, 30 г сливочного масла, специи.

Приготовление: Измельчи капусту и лук в блендере, добавь яйца со сметаной и специями, и перемешай фарш. Обжарь котлеты с двух сторон на сливочном масле.

2. Капустные котлеты в духовке

Так котлеты получаются менее жирными, так что это самый низкокалорийный рецепт!

Тебе понадобится: 300 г капусты, 1 яйцо, 1 луковица, специи, 2 ст.л. муки.

Приготовление: Измельчи капусту с луком в блендере, добавь муку, яйцо и специи, и перемешай. Сформируй котлеты, выложи на пергамент и запекай при 180 градусах 20 минут с одной стороны и 10-15 – с другой.

3. Капустные котлеты в панировке

Панировочные сухари вперемешку со специями дают аккуратную хрустящую корочку.

Тебе понадобится: 1 кг капусты, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 1 пучок зелени, 0,5 стакана муки, специи, 1 стакан панировочных сухарей.

Приготовление: Привари капусту 8-10 минут и измельчи ее в блендере. Добавь мелко рубленый лук, зелень, чеснок, а потом – специи и муку. Сформируй котлеты, обваляй в сухарях и обжарь до золотистости.

4. Капустные котлеты в кляре

Получается что-то среднее между котлетами и отбивными. Очень необычный, но простой рецепт!

Тебе понадобится: 1 кочан капусты, 1 яйцо, 2 ст.л. муки, 3 ст.л. молока, специи.

Приготовление: Разрежь кочан на 4 части, привари до мягкости, и каждую четвертину нарежь тонкими дольками. Смешай кляр из остальных ингредиентов, обмакни в него капусту и обжарь.

5. Котлеты с капустой и морковью

Такие котлетки получаются очень сочными, и с приятным золотистым оттенком.

Тебе понадобится: 400 г капусты, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, 4 ст.л. манки, зелень, специи.

Приготовление: Натри морковь, мелко нарежь лук и сделай легкую зажарку. Капусту нашинкуй и залей на 5 минут кипятком. Смешай овощи, добавь остальные ингредиенты, перемешай фарш и оставь на 10 минут. Сформируй и обжарь котлеты.

6. Котлеты из капусты с картошкой

Выбирай этот рецепт, если тебе нужно более сытное блюдо!

Тебе понадобится: 300 г капусты, 300 г картошки, 50 г сухарей, 2 луковицы, 1 яйцо, 1 ст.л. сливочного масла.

Приготовление: Отвари картошку и разомни в пюре, а капусту с луком нашинкуй и слегка протуши. Смешай обе массы, добавь масло и яйцо, слепи котлеты и обваляй в панировке. А потом обжарь на сковороде.

7. Капустные котлеты с грибами

Кефир делает котлеты еще нежнее и мягче.

Тебе понадобится: 200 г капусты, 150 г грибов, 160 мл кефира, 1 яйцо, 3 ст.л. муки, специи.

Приготовление: Нашинкуй капусту, разомни руками, и добавь туда нарезанные средними кусочками грибы. Влей кефир с яйцом, приправь, добавь муку и вымешай фарш. Выкладывай котлеты на сковороду ложкой.

8. Капустные котлеты с сыром

Подходит сыр абсолютно любого вида и текстуры. Кстати, творог тоже хорош!

Тебе понадобится: 500 г капусты, 100 г сыра, 1 луковица, 1 морковь, 1 яйцо, 60 г муки, зелень, специи, панировочные сухари.

Приготовление: Привари капусту 10 минут и мелко наруби ножом. Обжарь тертую морковь с луком, и добавь к капусте. Туда же добавь тертый сыр, рубленую зелень, яйцо, специи, муку и немного сухарей до удобной консистенции. Сформируй и обжарь котлеты по 3-4 минуты на сторону.

9. Котлеты из капусты и фарша

Оригинальный вариант капустно-мясных котлет.

Тебе понадобится: 400 г капусты, 1 яйцо, 150 г фарша, специи, 0,5 пучка зеленого лука, 10 ст.л. муки.

Приготовление: Тонко нашинкуй капусту, залей кипятком на 7 минут и дай стечь. Добавь фарш, яйцо, специи, рубленый зеленый лук и половину муки, вымеси фарш и сформируй котлеты. Обваляй их в оставшейся муке и обжарь.

10. Постные котлеты из капусты

Здесь нет ни яиц, ни молока – вообще ничего лишнего. Всего два ингредиента!

Тебе понадобится: 1 кг капусты, 1 стакан манки, специи.

Приготовление: Измельчи капусту в блендере, добавь манку со специями, перемешай и оставь на 15 минут. Сформируй котлеты, обжарь – вот и готово!

11. Капустные котлеты с рисом

Идеальное дополнение к мясным блюдам.

Тебе понадобится: 400 г капусты, 150 г риса, 1 яйцо, 1 пучок зелени, 2 ст.л. муки, специи.

Приготовление: Отвари рис до готовности, натри капусту на терке, мелко наруби зелень, и смешай все ингредиенты. Сформируй небольшие котлеты и обжарь с двух сторон.

12. Капустные котлеты с гречкой

Очень вкусный и оригинальный рецепт, хоть он и посложнее.

Тебе понадобится: 450 г капусты, 250 г гречки, 500 г картофеля, 300 г моркови, 100 г лука, специи.

Приготовление: Отвари картошку и гречку до готовности, а лук, морковь и капусту нашинкуй и протуши до мягкости. Сделай из картофеля пюре и смешай все ингредиенты в густой овощной фарш со специями. Сформируй и обжарь котлеты на сковороде.

13. Капустные котлеты с манкой

Манка отлично заменяет муку и придает более нежный вкус.

Тебе понадобится: 700 г капусты, 100 г манки, 2 яйца, зелень, специи.

Приготовление: Нашинкуй капусту, обдай кипятком и отожми. Добавь рубленую зелень, яйца, специи и половину манки, вымешай фарш и оставь на 15 минут для набухания. Сформируй котлеты, запанируй в оставшейся манке и обжарь.

14. Капустные котлеты с овсянкой

Подойдут хлопья или отруби, но их заранее нужно измельчить.

Тебе понадобится: 500 г капусты, специи, 50 г овсянки, зелень.

Приготовление: Привари капусту со специями до мягкости, дай обсохнуть и остыть, и измельчи в блендере или с помощью мясорубки. Добавь в капустный фарш зелень, специи и овсянку, перемешай, сформируй котлеты влажными руками и обжарь.

15. Капустные котлеты с кабачком

Еще один простейший диетический рецепт!

Тебе понадобится: 300 г капусты, 300 г кабачков, 1 яйцо, 4 ст.л. муки, 2 ст.л. сметаны, щепотка соды, 1 ч.л. сахара, специи.

Приготовление: Натри кабачок на мелкой терке и слегка отожми от жидкости. Капусту измельчи в блендере, смешай с кабачком и добавь остальные ингредиенты. Выкладывай котлеты на сковородку ложкой.