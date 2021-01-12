Святки: 12 рецептов для семейного застолья

В старину во время Святок по домам ходили колядники. Они пели песни, шутили, смеялись, желали хозяевам благополучия и процветания. За это их угощали запеченным мясом, вкусными кашами, сладкой выпечкой и обязательно — кутьей. Таким образом наши предки с легкостью и весельем проводили морозные зимние вечера. Сегодня мало где можно увидеть колядки, но зато каждый может организовать небольшой символический праздничный ужин у себя дома. А угостить любимых домочадцев всегда найдется чем: свиным рулетом, фаршированной курицей, кашами, пирогами и даже тортом с орехами и сухофруктами.
1. Каша с сухофруктами
Каша с сухофруктами.
Ингредиенты
На 4 порции
- Перловая крупа — 200 г
- Вода — 1 л
- Сухофрукты — 200 г
- По 1 ч. ложке нарезанной цедры лимона и апельсина
- Сахар, соль, корица
- Лимонный сок — 2 ст. ложки
Приготовление
- Крупу замочить в воде или простокваше на 12 часов.
- Нагреть духовку до 150 °С. Сухофрукты перебрать и промыть, крупные нарезать. Промыть крупу, затем слоями выложить в кастрюлю вместе с сухофруктами, посыпая сахаром и корицей по вкусу. Слегка посолить и полностью залить водой.
- Готовить в духовке около 60 минут. Готовую кашу подкислить лимонным соком, остудить и подавать с холодным молоком или взбитыми сливками. По желанию украсить цукатами.
2. Гурьевская каша в старом стиле
Гурьевская каша в старом стиле.
Ингредиенты
- Молоко — 500 мл
- Ванилин по вкусу
- Сливочное масло — 50 г
- Рубленые ядра грецких орехов — 50 г
- Манка — 100 г
- Абрикосы -10 шт.
- Сахар — 100 г
- Яйца — 1 шт.
Приготовление
- Вскипятить молоко, слегка посолить, постепенно всыпать манку и сварить вязкую кашу. Немного ее охладить и добавить растертые с сахаром желтки, взбитые белки, ванилин и обжаренные на сливочном масле грецкие орехи. Все тщательно перемешать.
- Налить в мелкую широкую кастрюлю сливки и поставить в духовку, разогретую до 150 °С, пока не образуются пенки. По мере образования пенок снимать их и выкладывать на блюдо.
- В смазанную маслом сковороду положить большую часть каши. Затем выложить слой нарезанных абрикосов без косточек, затем — слой пенок, далее чередовать слои в зависимости от количества снятых пенок, последний слой — каша.
- Поместить кашу в духовку и запекать до золотистой корочки при температуре 180 °С. Готовое блюдо посыпать сверху грецкими орехами.
- К каше готовят соус: абрикосы протереть, смешать с сахаром, добавить воду и варить до загустения.
3. Пряный окорок
Пряный окорок.
Ингредиенты
- Свиной окорок (около 2 кг) — 1 шт.
- Душистый перец — 5 горошин
- Гвоздика — 2 шт.
- Лавровый лист — 3 шт.
- Розмарин — 1 ст. ложка
- Соль — 150 г
- Сахар — 50 г
- Чеснок — 5 зубчиков
- По 2 веточки кинзы и петрушки
- Мед — 2 ст. ложки
- Соевый соус — 1 ч. ложка
Приготовление
- Для маринада 3 л воды доведите до кипения, положите все специи, соль, сахар и варите 3 минуты, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс, и дайте хорошо остыть.
- В остывший маринад погрузите окорок и оставьте в холодном месте на 24 часа (на протяжении этого времени окорок нужно 2 раза перевернуть).
- Оставшийся чеснок очистите и нарежьте длинными дольками. С веточек кинзы и петрушки оборвите листочки.
- Окорок достаньте из маринада, обсушите, сделайте в мясе проколы и в каждый поместите чеснок с зеленью. Заверните в фольгу и запекайте около 3 часов при 190 °С. Затем фольгу разверните, верх окорока смажьте смесью меда и соевого соуса и запекайте еще 10 минут.
4. Рулет с курагой и орехами
Рулет с курагой и орехами.
Ингредиенты
- Чеснок — 2 зубчика
- Мякоть свинины одним куском — 1,2 кг
- Смесь сушеных прованских трав — 1 ч. ложка
- Курага — 150 г кураги
- Апельсиновый сок — 1 ст. ложка
- Десертное белое вино — 100 мл
- Грецкие орехи — 100 г
- Мед — 2 ст. ложки
- Соль, молотый черный перец
Приготовление
- Чеснок очистите и пропустите через пресс. Мясо вымойте, хорошо обсушите и разрежьте таким образом, чтобы получился ровный пласт. Отбейте, натрите чесночной массой, посыпьте прованскими травами и оставьте на 30 минут.
- Для начинки курагу вымойте и обдайте кипятком. Сложите в кастрюлю, залейте апельсиновым соком и вином, поставьте на огонь, доведите до кипения, варите 3 мин. Дайте остыть и измельчите в блендере. Орехи также измельчите и соедините с массой из кураги.
- Приготовленную начинку распределите по пласту мяса и сверните его рулетом. Обвяжите кулинарной нитью, заверните в фольгу и запекайте 1 ч при 180 °С. Затем фольгу разверните, верх рулета смажьте медом и запекайте еще 10 минут. Рулет нарежьте и подайте на стол.
5. Фаршированная курица
Фаршированная курица.
Ингредиенты
- Курица — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Перец чили — 2 стручка
- Оливковое масло — 3 ст. ложки
Для начинки
- Луковицы — 2 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Шампиньоны нарезанные — 400 г
- Оливковое масло — 1 ст. ложка
- Белое вино — 125 мл
- Куриная печенка отварная — 200 г
- Помидоры — 2 шт.
- Ветчина — 200 г
- Яйца — 3 шт.
- Оливки — 6 шт.
- Тертый мускатный орех
Приготовление
- Чеснок очистить, пропустить через пресс. Перец чили очистить от плодоножки и семян, перец мелко нарезать, соединить с чесноком, оливковым маслом, солью и хорошо перемешать.
- Курицу вымыть, обсушить, натереть солью снаружи и изнутри. Лук и чеснок нарезать, обжарить в оливковом масле, добавить вино, довести до кипения, снять с плиты.
- Куриную печенку нарезать. К луку и чесноку добавить печенку, грибы, вновь поставить на плиту, тушить 5 минут, остудить. 2 яйца отварить вкрутую, охладить и очистить.
- Яйца, помидоры, ветчину, оливки нарезать, соединить с грибной смесью, посолить, приправить мускатным орехом и перемешать. Начинку положить в курицу, отверстие зашить кулинарной нитью.
- Духовку предварительно разогреть до 200 °С. Запекать курицу 1 час, поливая соком.
6. Птица под «снегом»
Птица под «снегом».
Ингредиенты
На 4 порции
- Отварное куриное мясо — 250-300 г
- Сваренные в мундире картофелины — 2-3 шт.
- Средние соленые огурцы — 2-3 шт.
- Средние вареные моркови — 2-3 шт.
- Консервированный зеленый горошек - 2-3 ст. ложки
- Яичные белки — 2-3 шт.
- Твердый сыр — 100 г
- Майонез
Приготовление
- Отварное куриное мясо мелко нарезать и разделить на 4 порции. Глубокий противень смазать растительным маслом и выложить 4 порции мяса, придав им форму пирожков. Сверху мясо слегка смазать майонезом.
- Картофель и морковь очистить и по отдельности натереть на крупной терке. Соленые огурцы натереть так же, рассол слить. Зеленый горошек откинуть на сито. На мясо послойно выложить тертые картофель, морковь и соленые огурцы. Последним распределить зеленый горошек (при этом каждый слой промазывать майонезом).
- Сыр натереть и засыпать им горошек. Поставить в духовку, разогретую до 200 °С, чтобы сыр расплавился.
- К белкам добавить немного соли, хорошо взбить и горкой выложить на каждый многослойный «пирожок». Противень еще раз поставить в духовку на 1-2 минуты.
7. Гречка с грибами
Гречка с грибами.
Ингредиенты
- Замороженные белые грибы — 450 г
- Луковицы — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Небольшой корень петрушки — 1 шт.
- Растительное масло — 2 ст. ложки
- Гречневая крупа (ядрица) — 150 г
- Укроп — 2 веточки
- Соль, молотый черный перец
Приготовление
- Грибы сложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену и варите 1 час. Откиньте на дуршлаг, дайте остыть и нарежьте.
- Лук очистите и крупно порубите. Морковь и корень петрушки очистите, затем натрите на средней терке.
- В сковороде разогрейте масло и обжарьте подготовленные овощи до подрумянивания. Положите грибы, перемешайте и жарьте все вместе, помешивая, 10 минут.
- Гречку переберите и прокалите на сухой сковороде. В кастрюле доведите до кипения 300 мл воды, всыпьте гречку и варите до тех пор, пока вода не уйдет с поверхности.
- Огонь выключите, кастрюлю плотно накройте крышкой и держите на горячей плите 10 минут. Можно убрать в горячую выключенную духовку.
- Гречку переложите к грибам, перемешайте и прогрейте.
8. Гречаники с печенкой и морковью
Гречаники с печенкой и морковью.
Ингредиенты
- Гречка- 1 стакан
- Луковица — 1 шт.
- Морковь — 1-2 шт. некрупные
- Печенка — 0,5 кг
- Яйцо — 1 шт.
- 1 кубик бульонный (грибной или куриный)
- Соль по вкусу
- Растительное масло для жаренья
Приготовление
- Гречку отварить до готовности в подсоленной воде. Остудить. Морковь вымыть, очистить, натереть на крупной терке. Немного моркови оставить для украшения. Лук очистить, ополоснуть прохладной водой, мелко нарезать. Обжарить лук и морковь в растительном масле.
- Печенку вымыть, удалить пленку и желчные протоки. Пропустить печенку через мясорубку.
- Соединить гречку, морковь с луком и печенку, добавить яйцо, бульонный кубик, соль, перемешать.
- Выкладывать получившуюся массу ложкой на сковороду с разогретым растительным маслом и обжаривать гречаники с 2 сторон до румяной корочки.
- Готовые изделия выложить на тарелку, украсить зеленью и морковью.
9. Пшенные гренки с чесноком
Пшенные гренки с чесноком.
Ингредиенты
- Пшено — 2 стакана
- Овощной бульон — 400 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Сухие специи (по вкусу) — 1 ч. ложка
- Соль — 1 щепотка
- Молотый черный перец
Приготовление
- Чеснок очистить и измельчить. Пшено тщательно промыть, залить кипятком и через 2 минуты слить воду (чтобы каша не горчила). Бульон довести до кипения в кастрюле с толстым дном. Положить все перечисленные ингредиенты (кроме яйца) и варить, помешивая, пока каша не начнет отставать от стенок кастрюли.
- Кашу выложить в круглую форму для запекания диаметром 23 см, разровнять и остудить. Затем разрезать на порционные кусочки (от середины узкими треугольниками) и выложить на противень.
- Яйцо слегка взбить и смазать им кусочки. Затем запечь под сильно разогретым грилем до золотистой хрустящей корочки. Гренки подать горячими с салатом из свежих овощей или тушеными грибами.
10. Пирог «Семейный»
Пирог «Семейный».
Ингредиенты
Для теста
- Мука — 1 кг муки
- Молоко — 0,5 стакана
- Дрожжи — 50 г
- Сливочное масло — 100 г
- Сахар — 2 ст. ложки
- Желтки — 5 шт.
- Соль
Для начинки
- Рубленое мясо — 800 г
- Рис — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Луковица — 1 шт.
- Сливочное масло — 2 ст. ложки
- Жир для смазывания противня
- Желток для смазывания теста — 1 шт.
Приготовление
- Дрожжи распустить в теплом молоке, добавив соль и сахар, и перелить жидкость в большую кастрюлю. Подмешать желтки, размягченное сливочное масло и стакан муки. Постепенно добавляя муку, вымесить мягкое тесто. Дать тесту подойти, осадить его и еще раз дать подняться.
- Рис и яйца отварить. Яйца очистить, нарубить и перемешать с рисом. Мясо обжарить на сливочном масле до рассыпчатости. Лук мелко нарубить, добавить к мясу и обжарить. Обжаренное мясо с луком снять с огня, немного остудить и добавить к нему рис и яйца. Начинку тщательно перемешать, посолить и поперчить.
- Небольшой кусочек теста отложить для украшения. Остальное тесто раскатать в продолговатый пласт толщиной ок. 1 см и выложить его на смазанный жиром противень. Равномерно распределить по тесту начинку. Тесто для украшения раскатать, нарезать фигурными полосками и украсить пирог.
- Поставить пирог на 10 минут в теплое место. Желток взбить. Когда пирог поднимется, смазать его взбитым желтком. Выпекать пирог 40 минут при 220 °С.
11. Пирог с миндалем и изюмом
Пирог с миндалем и изюмом.
Ингредиенты
Для теста
- Мука — 250 г
- Сливочное масло — 125 г
- Сахарная пудра — 70 г
- Соль — 1 щепотка
- Яйца — 1 шт.
Для начинки
- Яйца — 4 шт.
- Сливки — 200 мл
- Сахар — 100 г
- Корица — 1 щепотка
- Цедра 1 лимона
- Рубленый миндаль — 100 г
- Яблоки — 500 г
- Изюм — 50 г
Приготовление
- Сливочное масло порубите с мукой и солью. Яйца взбейте с сахарной пудрой и соедините с маслянистой крошкой. Замесите тесто, заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут.
- Духовку разогрейте до 180 °С. Тесто достаньте из холодильника, раскатайте и выложить в форму, выстланную бумагой для выпекания, сделав бортик. Выпекайте 15 минут.
- Для начинки яйца взбейте со сливками, сахарным песком и корицей. Смешайте с лимонной цедрой и половиной рубленого миндаля. Яблоки вымойте, очистите, каждое разрежьте пополам и удалите сердцевины. С выпуклой стороны сделайте надрезы.
- Подготовленные яблоки положите на тесто срезами вниз и залейте яично-миндальной смесью. Посыпьте изюмом и оставшимся миндалем. Поставьте в духовку на 45 минут.
12. Чудо-тортик
Чудо-тортик
Ингредиенты
Для теста
- Молоко — 200 мл
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 4 ст. ложки
- Растительное масло — 30 мл
- Сахар — 1 ч. ложка
- Щепотка соли
- Сливочное масло — 1 ст. ложка
Для начинки
- Курага — 200 г
- Чернослив — 200 г
- Грецкие орехи — 1 стакан очищенных
- Нежирная сметана — 1 стакан
Приготовление
- Сухофрукты мелко нарежьте, орехи порубите (оставьте немного для украшения). Все перемешайте, добавив стакан сметаны. Дайте постоять 10 минут.
- Муку, соль и сахар смешайте с яйцами и небольшим количеством теплого молока. Затем тонкой струйкой вливайте молоко в тесто, постоянно перемешивая.
- Растительное масло слегка подогрейте, введите в тесто и тщательно размешайте (до консистенции жидкой сметаны).
- Выпекайте блинчики на сковороде. Затем складывайте их в форму, предварительно смазывая каждый сливочным маслом и прослаивая подготовленной начинкой их сухофруктов.
- Верхний блин накройте тарелкой и положите сверху на нее небольшой груз. Поставьте тортик в духовку на 30 минут.
- Перед подачей на стол смажьте верх торта сметаной и украсьте оставшимися измельченными сухофруктами и орехами.
Приятного аппетита! А что вы готовите на Святки?
Свежие комментарии