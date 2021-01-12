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Святки: 12 рецептов для семейного застолья

В старину во время Святок по домам ходили колядники. Они пели песни, шутили, смеялись, желали хозяевам благополучия и процветания. За это их угощали запеченным мясом, вкусными кашами, сладкой выпечкой и обязательно — кутьей. Таким образом наши предки с легкостью и весельем проводили морозные зимние вечера. Сегодня мало где можно увидеть колядки, но зато каждый может организовать небольшой символический праздничный ужин у себя дома. А угостить любимых домочадцев всегда найдется чем: свиным рулетом, фаршированной курицей, кашами, пирогами и даже тортом с орехами и сухофруктами.

1. Каша с сухофруктами

304Каша с сухофруктами.

Ингредиенты

На 4 порции

  • Перловая крупа — 200 г 
  • Вода — 1 л 
  • Сухофрукты — 200 г 
  • По 1 ч. ложке нарезанной цедры лимона и апельсина 
  • Сахар, соль, корица 
  • Лимонный сок — 2 ст. ложки

Приготовление

  1. Крупу замочить в воде или простокваше на 12 часов. 
  2. Нагреть духовку до 150 °С. Сухофрукты перебрать и промыть, крупные нарезать. Промыть крупу, затем слоями выложить в кастрюлю вместе с сухофруктами, посыпая сахаром и корицей по вкусу. Слегка посолить и полностью залить водой. 
  3. Готовить в духовке около 60 минут. Готовую кашу подкислить лимонным соком, остудить и подавать с холодным молоком или взбитыми сливками.
    По желанию украсить цукатами.

2. Гурьевская каша в старом стиле

Святки: 12 рецептов для семейного застольяГурьевская каша в старом стиле.

Ингредиенты

  • Молоко — 500 мл
  • Ванилин по вкусу
  • Сливочное масло — 50 г
  • Рубленые ядра грецких орехов — 50 г 
  • Манка — 100 г
  • Абрикосы -10 шт. 
  • Сахар — 100 г
  • Яйца — 1 шт.

Приготовление

  1. Вскипятить молоко, слегка посолить, постепенно всыпать манку и сварить вязкую кашу. Немного ее охладить и добавить растертые с сахаром желтки, взбитые белки, ванилин и обжаренные на сливочном масле грецкие орехи. Все тщательно перемешать. 
  2. Налить в мелкую широкую кастрюлю сливки и поставить в духовку, разогретую до 150 °С, пока не образуются пенки. По мере образования пенок снимать их и выкладывать на блюдо. 
  3. В смазанную маслом сковороду положить большую часть каши. Затем выложить слой нарезанных абрикосов без косточек, затем — слой пенок, далее чередовать слои в зависимости от количества снятых пенок, последний слой — каша. 
  4. Поместить кашу в духовку и запекать до золотистой корочки при температуре 180 °С. Готовое блюдо посыпать сверху грецкими орехами. 
  5. К каше готовят соус: абрикосы протереть, смешать с сахаром, добавить воду и варить до загустения. 

3. Пряный окорок

Святки: 12 рецептов для семейного застольяПряный окорок.

Ингредиенты

  • Свиной окорок (около 2 кг) — 1 шт.
  • Душистый перец — 5 горошин 
  • Гвоздика — 2 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Розмарин — 1 ст. ложка
  • Соль — 150 г
  • Сахар — 50 г 
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • По 2 веточки кинзы и петрушки
  • Мед — 2 ст. ложки
  • Соевый соус — 1 ч. ложка

Приготовление

  1. Для маринада 3 л воды доведите до кипения, положите все специи, соль, сахар и варите 3 минуты, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс, и дайте хорошо остыть. 
  2. В остывший маринад погрузите окорок и оставьте в холодном месте на 24 часа (на протяжении этого времени окорок нужно 2 раза перевернуть). 
  3. Оставшийся чеснок очистите и нарежьте длинными дольками. С веточек кинзы и петрушки оборвите листочки. 
  4. Окорок достаньте из маринада, обсушите, сделайте в мясе проколы и в каждый поместите чеснок с зеленью. Заверните в фольгу и запекайте около 3 часов при 190 °С. Затем фольгу разверните, верх окорока смажьте смесью меда и соевого соуса и запекайте еще 10 минут. 

4. Рулет с курагой и орехами

Святки: 12 рецептов для семейного застольяРулет с курагой и орехами.

Ингредиенты

  • Чеснок — 2 зубчика
  • Мякоть свинины одним куском — 1,2 кг 
  • Смесь сушеных прованских трав — 1 ч. ложка 
  • Курага — 150 г кураги
  • Апельсиновый сок — 1 ст. ложка 
  • Десертное белое вино — 100 мл
  • Грецкие орехи — 100 г 
  • Мед — 2 ст. ложки
  • Соль, молотый черный перец

Приготовление

  1. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Мясо вымойте, хорошо обсушите и разрежьте таким образом, чтобы получился ровный пласт. Отбейте, натрите чесночной массой, посыпьте прованскими травами и оставьте на 30 минут. 
  2. Для начинки курагу вымойте и обдайте кипятком. Сложите в кастрюлю, залейте апельсиновым соком и вином, поставьте на огонь, доведите до кипения, варите 3 мин. Дайте остыть и измельчите в блендере. Орехи также измельчите и соедините с массой из кураги. 
  3. Приготовленную начинку распределите по пласту мяса и сверните его рулетом. Обвяжите кулинарной нитью, заверните в фольгу и запекайте 1 ч при 180 °С. Затем фольгу разверните, верх рулета смажьте медом и запекайте еще 10 минут. Рулет нарежьте и подайте на стол. 

5. Фаршированная курица

Святки: 12 рецептов для семейного застольяФаршированная курица.

Ингредиенты

  • Курица — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Перец чили — 2 стручка 
  • Оливковое масло — 3 ст. ложки

Для начинки

  • Луковицы — 2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик 
  • Шампиньоны нарезанные — 400 г 
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка
  • Белое вино — 125 мл
  • Куриная печенка отварная — 200 г 
  • Помидоры — 2 шт.
  • Ветчина — 200 г 
  • Яйца — 3 шт.
  • Оливки — 6 шт.
  • Тертый мускатный орех

Приготовление

  1. Чеснок очистить, пропустить через пресс. Перец чили очистить от плодоножки и семян, перец мелко нарезать, соединить с чесноком, оливковым маслом, солью и хорошо перемешать. 
  2. Курицу вымыть, обсушить, натереть солью снаружи и изнутри. Лук и чеснок нарезать, обжарить в оливковом масле, добавить вино, довести до кипения, снять с плиты. 
  3. Куриную печенку нарезать. К луку и чесноку добавить печенку, грибы, вновь поставить на плиту, тушить 5 минут, остудить. 2 яйца отварить вкрутую, охладить и очистить. 
  4. Яйца, помидоры, ветчину, оливки нарезать, соединить с грибной смесью, посолить, приправить мускатным орехом и перемешать. Начинку положить в курицу, отверстие зашить кулинарной нитью. 
  5. Духовку предварительно разогреть до 200 °С. Запекать курицу 1 час, поливая соком. 

6. Птица под «снегом»

Святки: 12 рецептов для семейного застольяПтица под «снегом».

Ингредиенты

На 4 порции

  • Отварное куриное мясо — 250-300 г 
  • Сваренные в мундире картофелины — 2-3 шт.
  • Средние соленые огурцы — 2-3 шт.
  • Средние вареные моркови — 2-3 шт.
  • Консервированный зеленый горошек -  2-3 ст. ложки 
  • Яичные белки — 2-3 шт.
  • Твердый сыр — 100 г 
  • Майонез

Приготовление

  1. Отварное куриное мясо мелко нарезать и разделить на 4 порции. Глубокий противень смазать растительным маслом и выложить 4 порции мяса, придав им форму пирожков. Сверху мясо слегка смазать майонезом. 
  2. Картофель и морковь очистить и по отдельности натереть на крупной терке. Соленые огурцы натереть так же, рассол слить. Зеленый горошек откинуть на сито. На мясо послойно выложить тертые картофель, морковь и соленые огурцы. Последним распределить зеленый горошек (при этом каждый слой промазывать майонезом). 
  3. Сыр натереть и засыпать им горошек. Поставить в духовку, разогретую до 200 °С, чтобы сыр расплавился. 
  4. К белкам добавить немного соли, хорошо взбить и горкой выложить на каждый многослойный «пирожок». Противень еще раз поставить в духовку на 1-2 минуты. 

7. Гречка с грибами

Святки: 12 рецептов для семейного застольяГречка с грибами.

Ингредиенты

  • Замороженные белые грибы — 450 г 
  • Луковицы — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Небольшой корень петрушки — 1 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. ложки 
  • Гречневая крупа (ядрица) — 150 г 
  • Укроп — 2 веточки 
  • Соль, молотый черный перец

Приготовление

  1. Грибы сложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену и варите 1 час. Откиньте на дуршлаг, дайте остыть и нарежьте. 
  2. Лук очистите и крупно порубите. Морковь и корень петрушки очистите, затем натрите на средней терке. 
  3. В сковороде разогрейте масло и обжарьте подготовленные овощи до подрумянивания. Положите грибы, перемешайте и жарьте все вместе, помешивая, 10 минут. 
  4. Гречку переберите и прокалите на сухой сковороде. В кастрюле доведите до кипения 300 мл воды, всыпьте гречку и варите до тех пор, пока вода не уйдет с поверхности. 
  5. Огонь выключите, кастрюлю плотно накройте крышкой и держите на горячей плите 10 минут. Можно убрать в горячую выключенную духовку. 
  6. Гречку переложите к грибам, перемешайте и прогрейте.

8. Гречаники с печенкой и морковью

Святки: 12 рецептов для семейного застольяГречаники с печенкой и морковью.

Ингредиенты

  • Гречка- 1 стакан
  • Луковица — 1 шт.
  • Морковь — 1-2  шт. некрупные
  • Печенка — 0,5 кг 
  • Яйцо — 1 шт.
  • 1 кубик бульонный (грибной или куриный)
  • Соль по вкусу
  • Растительное масло для жаренья

Приготовление

  1. Гречку отварить до готовности в подсоленной воде. Остудить. Морковь вымыть, очистить, натереть на крупной терке. Немного моркови оставить для украшения. Лук очистить, ополоснуть прохладной водой, мелко нарезать. Обжарить лук и морковь в растительном масле. 
  2. Печенку вымыть, удалить пленку и желчные протоки. Пропустить печенку через мясорубку. 
  3. Соединить гречку, морковь с луком и печенку, добавить яйцо, бульонный кубик, соль, перемешать. 
  4. Выкладывать получившуюся массу ложкой на сковороду с разогретым растительным маслом и обжаривать гречаники с 2 сторон до румяной корочки. 
  5. Готовые изделия выложить на тарелку, украсить зеленью и морковью. 

9. Пшенные гренки с чесноком

Святки: 12 рецептов для семейного застольяПшенные гренки с чесноком.

Ингредиенты

  • Пшено — 2 стакана
  • Овощной бульон — 400 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сухие специи (по вкусу) — 1 ч. ложка
  • Соль — 1 щепотка
  • Молотый черный перец 

Приготовление

  1. Чеснок очистить и измельчить. Пшено тщательно промыть, залить кипятком и через 2 минуты слить воду (чтобы каша не горчила). Бульон довести до кипения в кастрюле с толстым дном. Положить все перечисленные ингредиенты (кроме яйца) и варить, помешивая, пока каша не начнет отставать от стенок кастрюли. 
  2. Кашу выложить в круглую форму для запекания диаметром 23 см, разровнять и остудить. Затем разрезать на порционные кусочки (от середины узкими треугольниками) и выложить на противень. 
  3. Яйцо слегка взбить и смазать им кусочки. Затем запечь под сильно разогретым грилем до золотистой хрустящей корочки. Гренки подать горячими с салатом из свежих овощей или тушеными грибами.

10. Пирог «Семейный»

Святки: 12 рецептов для семейного застольяПирог «Семейный».

Ингредиенты

Для теста

  • Мука — 1 кг муки 
  • Молоко — 0,5 стакана
  • Дрожжи — 50 г
  • Сливочное масло — 100 г 
  • Сахар — 2 ст. ложки
  • Желтки — 5 шт.
  • Соль

Для начинки

  • Рубленое мясо — 800 г 
  • Рис — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Луковица — 1 шт.
  • Сливочное масло — 2 ст. ложки 
  • Жир для смазывания противня 
  • Желток для смазывания теста  — 1 шт.

Приготовление

  1. Дрожжи распустить в теплом молоке, добавив соль и сахар, и перелить жидкость в большую кастрюлю. Подмешать желтки, размягченное сливочное масло и стакан муки. Постепенно добавляя муку, вымесить мягкое тесто. Дать тесту подойти, осадить его и еще раз дать подняться. 
  2. Рис и яйца отварить. Яйца очистить, нарубить и перемешать с рисом. Мясо обжарить на сливочном масле до рассыпчатости. Лук мелко нарубить, добавить к мясу и обжарить. Обжаренное мясо с луком снять с огня, немного остудить и добавить к нему рис и яйца. Начинку тщательно перемешать, посолить и поперчить. 
  3. Небольшой кусочек теста отложить для украшения. Остальное тесто раскатать в продолговатый пласт толщиной ок. 1 см и выложить его на смазанный жиром противень. Равномерно распределить по тесту начинку. Тесто для украшения раскатать, нарезать фигурными полосками и украсить пирог. 
  4. Поставить пирог на 10 минут в теплое место. Желток взбить. Когда пирог поднимется, смазать его взбитым желтком. Выпекать пирог 40 минут при 220 °С.

11. Пирог с миндалем и изюмом

Святки: 12 рецептов для семейного застольяПирог с миндалем и изюмом.

Ингредиенты

Для теста

  • Мука — 250 г
  • Сливочное масло — 125 г
  • Сахарная пудра — 70 г 
  • Соль — 1 щепотка
  • Яйца — 1 шт.

Для начинки

  • Яйца — 4 шт.
  • Сливки — 200 мл 
  • Сахар — 100 г 
  • Корица — 1 щепотка 
  • Цедра 1 лимона
  • Рубленый миндаль — 100 г 
  • Яблоки — 500 г 
  • Изюм — 50 г

Приготовление

  1. Сливочное масло порубите с мукой и солью. Яйца взбейте с сахарной пудрой и соедините с маслянистой крошкой. Замесите тесто, заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут. 
  2. Духовку разогрейте до 180 °С. Тесто достаньте из холодильника, раскатайте и выложить в форму, выстланную бумагой для выпекания, сделав бортик. Выпекайте 15 минут. 
  3. Для начинки яйца взбейте со сливками, сахарным песком и корицей. Смешайте с лимонной цедрой и половиной рубленого миндаля. Яблоки вымойте, очистите, каждое разрежьте пополам и удалите сердцевины. С выпуклой стороны сделайте надрезы. 
  4. Подготовленные яблоки положите на тесто срезами вниз и залейте яично-миндальной смесью. Посыпьте изюмом и оставшимся миндалем. Поставьте в духовку на 45 минут. 

12. Чудо-тортик

Святки: 12 рецептов для семейного застольяЧудо-тортик

Ингредиенты

Для теста

  • Молоко — 200 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 4 ст. ложки
  • Растительное масло — 30 мл 
  • Сахар — 1 ч. ложка
  • Щепотка соли
  • Сливочное масло — 1 ст. ложка 

Для начинки

  • Курага — 200 г 
  • Чернослив — 200 г 
  • Грецкие орехи — 1 стакан очищенных
  • Нежирная сметана — 1 стакан 

Приготовление

  1. Сухофрукты мелко нарежьте, орехи порубите (оставьте немного для украшения). Все перемешайте, добавив стакан сметаны. Дайте постоять 10 минут. 
  2. Муку, соль и сахар смешайте с яйцами и небольшим количеством теплого молока. Затем тонкой струйкой вливайте молоко в тесто, постоянно перемешивая. 
  3. Растительное масло слегка подогрейте, введите в тесто и тщательно размешайте (до консистенции жидкой сметаны). 
  4. Выпекайте блинчики на сковороде. Затем складывайте их в форму, предварительно смазывая каждый сливочным маслом и прослаивая подготовленной начинкой их сухофруктов. 
  5. Верхний блин накройте тарелкой и положите сверху на нее небольшой груз. Поставьте тортик в духовку на 30 минут.
  6. Перед подачей на стол смажьте верх торта сметаной и украсьте оставшимися измельченными сухофруктами и орехами.

Приятного аппетита! А что вы готовите на Святки?

 

 

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