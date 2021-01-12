Святки: 12 рецептов для семейного застолья

В старину во время Святок по домам ходили колядники. Они пели песни, шутили, смеялись, желали хозяевам благополучия и процветания. За это их угощали запеченным мясом, вкусными кашами, сладкой выпечкой и обязательно — кутьей. Таким образом наши предки с легкостью и весельем проводили морозные зимние вечера. Сегодня мало где можно увидеть колядки, но зато каждый может организовать небольшой символический праздничный ужин у себя дома. А угостить любимых домочадцев всегда найдется чем: свиным рулетом, фаршированной курицей, кашами, пирогами и даже тортом с орехами и сухофруктами.

1. Каша с сухофруктами

Каша с сухофруктами.

Ингредиенты

На 4 порции

Перловая крупа — 200 г

Вода — 1 л

Сухофрукты — 200 г

По 1 ч. ложке нарезанной цедры лимона и апельсина

Сахар, соль, корица

Лимонный сок — 2 ст. ложки

Приготовление

Крупу замочить в воде или простокваше на 12 часов. Нагреть духовку до 150 °С. Сухофрукты перебрать и промыть, крупные нарезать. Промыть крупу, затем слоями выложить в кастрюлю вместе с сухофруктами, посыпая сахаром и корицей по вкусу. Слегка посолить и полностью залить водой. Готовить в духовке около 60 минут. Готовую кашу подкислить лимонным соком, остудить и подавать с холодным молоком или взбитыми сливками. По желанию украсить цукатами.

2. Гурьевская каша в старом стиле

Гурьевская каша в старом стиле.

Ингредиенты

Молоко — 500 мл

Ванилин по вкусу

Сливочное масло — 50 г

Рубленые ядра грецких орехов — 50 г

Манка — 100 г

Абрикосы -10 шт.

Сахар — 100 г

Яйца — 1 шт.

Приготовление

Вскипятить молоко, слегка посолить, постепенно всыпать манку и сварить вязкую кашу. Немного ее охладить и добавить растертые с сахаром желтки, взбитые белки, ванилин и обжаренные на сливочном масле грецкие орехи. Все тщательно перемешать. Налить в мелкую широкую кастрюлю сливки и поставить в духовку, разогретую до 150 °С, пока не образуются пенки. По мере образования пенок снимать их и выкладывать на блюдо. В смазанную маслом сковороду положить большую часть каши. Затем выложить слой нарезанных абрикосов без косточек, затем — слой пенок, далее чередовать слои в зависимости от количества снятых пенок, последний слой — каша. Поместить кашу в духовку и запекать до золотистой корочки при температуре 180 °С. Готовое блюдо посыпать сверху грецкими орехами. К каше готовят соус: абрикосы протереть, смешать с сахаром, добавить воду и варить до загустения.

3. Пряный окорок

Пряный окорок.

Ингредиенты

Свиной окорок (около 2 кг) — 1 шт.

Душистый перец — 5 горошин

Гвоздика — 2 шт.

Лавровый лист — 3 шт.

Розмарин — 1 ст. ложка

Соль — 150 г

Сахар — 50 г

Чеснок — 5 зубчиков

По 2 веточки кинзы и петрушки

Мед — 2 ст. ложки

Соевый соус — 1 ч. ложка

Приготовление

Для маринада 3 л воды доведите до кипения, положите все специи, соль, сахар и варите 3 минуты, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс, и дайте хорошо остыть. В остывший маринад погрузите окорок и оставьте в холодном месте на 24 часа (на протяжении этого времени окорок нужно 2 раза перевернуть). Оставшийся чеснок очистите и нарежьте длинными дольками. С веточек кинзы и петрушки оборвите листочки. Окорок достаньте из маринада, обсушите, сделайте в мясе проколы и в каждый поместите чеснок с зеленью. Заверните в фольгу и запекайте около 3 часов при 190 °С. Затем фольгу разверните, верх окорока смажьте смесью меда и соевого соуса и запекайте еще 10 минут.

4. Рулет с курагой и орехами

Рулет с курагой и орехами.

Ингредиенты

Чеснок — 2 зубчика

Мякоть свинины одним куском — 1,2 кг

Смесь сушеных прованских трав — 1 ч. ложка

Курага — 150 г кураги

Апельсиновый сок — 1 ст. ложка

Десертное белое вино — 100 мл

Грецкие орехи — 100 г

Мед — 2 ст. ложки

Соль, молотый черный перец

Приготовление

Чеснок очистите и пропустите через пресс. Мясо вымойте, хорошо обсушите и разрежьте таким образом, чтобы получился ровный пласт. Отбейте, натрите чесночной массой, посыпьте прованскими травами и оставьте на 30 минут. Для начинки курагу вымойте и обдайте кипятком. Сложите в кастрюлю, залейте апельсиновым соком и вином, поставьте на огонь, доведите до кипения, варите 3 мин. Дайте остыть и измельчите в блендере. Орехи также измельчите и соедините с массой из кураги. Приготовленную начинку распределите по пласту мяса и сверните его рулетом. Обвяжите кулинарной нитью, заверните в фольгу и запекайте 1 ч при 180 °С. Затем фольгу разверните, верх рулета смажьте медом и запекайте еще 10 минут. Рулет нарежьте и подайте на стол.

5. Фаршированная курица

Фаршированная курица.

Ингредиенты

Курица — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Перец чили — 2 стручка

Оливковое масло — 3 ст. ложки

Для начинки

Луковицы — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Шампиньоны нарезанные — 400 г

Оливковое масло — 1 ст. ложка

Белое вино — 125 мл

Куриная печенка отварная — 200 г

Помидоры — 2 шт.

Ветчина — 200 г

Яйца — 3 шт.

Оливки — 6 шт.

Тертый мускатный орех

Приготовление

Чеснок очистить, пропустить через пресс. Перец чили очистить от плодоножки и семян, перец мелко нарезать, соединить с чесноком, оливковым маслом, солью и хорошо перемешать. Курицу вымыть, обсушить, натереть солью снаружи и изнутри. Лук и чеснок нарезать, обжарить в оливковом масле, добавить вино, довести до кипения, снять с плиты. Куриную печенку нарезать. К луку и чесноку добавить печенку, грибы, вновь поставить на плиту, тушить 5 минут, остудить. 2 яйца отварить вкрутую, охладить и очистить. Яйца, помидоры, ветчину, оливки нарезать, соединить с грибной смесью, посолить, приправить мускатным орехом и перемешать. Начинку положить в курицу, отверстие зашить кулинарной нитью. Духовку предварительно разогреть до 200 °С. Запекать курицу 1 час, поливая соком.

6. Птица под «снегом»

Птица под «снегом».

Ингредиенты

На 4 порции

Отварное куриное мясо — 250-300 г

Сваренные в мундире картофелины — 2-3 шт.

Средние соленые огурцы — 2-3 шт.

Средние вареные моркови — 2-3 шт.

Консервированный зеленый горошек - 2-3 ст. ложки

Яичные белки — 2-3 шт.

Твердый сыр — 100 г

Майонез

Приготовление

Отварное куриное мясо мелко нарезать и разделить на 4 порции. Глубокий противень смазать растительным маслом и выложить 4 порции мяса, придав им форму пирожков. Сверху мясо слегка смазать майонезом. Картофель и морковь очистить и по отдельности натереть на крупной терке. Соленые огурцы натереть так же, рассол слить. Зеленый горошек откинуть на сито. На мясо послойно выложить тертые картофель, морковь и соленые огурцы. Последним распределить зеленый горошек (при этом каждый слой промазывать майонезом). Сыр натереть и засыпать им горошек. Поставить в духовку, разогретую до 200 °С, чтобы сыр расплавился. К белкам добавить немного соли, хорошо взбить и горкой выложить на каждый многослойный «пирожок». Противень еще раз поставить в духовку на 1-2 минуты.

7. Гречка с грибами

Гречка с грибами.

Ингредиенты

Замороженные белые грибы — 450 г

Луковицы — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Небольшой корень петрушки — 1 шт.

Растительное масло — 2 ст. ложки

Гречневая крупа (ядрица) — 150 г

Укроп — 2 веточки

Соль, молотый черный перец

Приготовление

Грибы сложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену и варите 1 час. Откиньте на дуршлаг, дайте остыть и нарежьте. Лук очистите и крупно порубите. Морковь и корень петрушки очистите, затем натрите на средней терке. В сковороде разогрейте масло и обжарьте подготовленные овощи до подрумянивания. Положите грибы, перемешайте и жарьте все вместе, помешивая, 10 минут. Гречку переберите и прокалите на сухой сковороде. В кастрюле доведите до кипения 300 мл воды, всыпьте гречку и варите до тех пор, пока вода не уйдет с поверхности. Огонь выключите, кастрюлю плотно накройте крышкой и держите на горячей плите 10 минут. Можно убрать в горячую выключенную духовку. Гречку переложите к грибам, перемешайте и прогрейте.

8. Гречаники с печенкой и морковью

Гречаники с печенкой и морковью.

Ингредиенты

Гречка- 1 стакан

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1-2 шт. некрупные

Печенка — 0,5 кг

Яйцо — 1 шт.

1 кубик бульонный (грибной или куриный)

Соль по вкусу

Растительное масло для жаренья

Приготовление

Гречку отварить до готовности в подсоленной воде. Остудить. Морковь вымыть, очистить, натереть на крупной терке. Немного моркови оставить для украшения. Лук очистить, ополоснуть прохладной водой, мелко нарезать. Обжарить лук и морковь в растительном масле. Печенку вымыть, удалить пленку и желчные протоки. Пропустить печенку через мясорубку. Соединить гречку, морковь с луком и печенку, добавить яйцо, бульонный кубик, соль, перемешать. Выкладывать получившуюся массу ложкой на сковороду с разогретым растительным маслом и обжаривать гречаники с 2 сторон до румяной корочки. Готовые изделия выложить на тарелку, украсить зеленью и морковью.

9. Пшенные гренки с чесноком

Пшенные гренки с чесноком.

Ингредиенты

Пшено — 2 стакана

Овощной бульон — 400 мл

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Сухие специи (по вкусу) — 1 ч. ложка

Соль — 1 щепотка

Молотый черный перец

Приготовление

Чеснок очистить и измельчить. Пшено тщательно промыть, залить кипятком и через 2 минуты слить воду (чтобы каша не горчила). Бульон довести до кипения в кастрюле с толстым дном. Положить все перечисленные ингредиенты (кроме яйца) и варить, помешивая, пока каша не начнет отставать от стенок кастрюли. Кашу выложить в круглую форму для запекания диаметром 23 см, разровнять и остудить. Затем разрезать на порционные кусочки (от середины узкими треугольниками) и выложить на противень. Яйцо слегка взбить и смазать им кусочки. Затем запечь под сильно разогретым грилем до золотистой хрустящей корочки. Гренки подать горячими с салатом из свежих овощей или тушеными грибами.

10. Пирог «Семейный»

Пирог «Семейный».

Ингредиенты

Для теста

Мука — 1 кг муки

Молоко — 0,5 стакана

Дрожжи — 50 г

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 2 ст. ложки

Желтки — 5 шт.

Соль

Для начинки

Рубленое мясо — 800 г

Рис — 100 г

Яйца — 2 шт.

Луковица — 1 шт.

Сливочное масло — 2 ст. ложки

Жир для смазывания противня

Желток для смазывания теста — 1 шт.

Приготовление

Дрожжи распустить в теплом молоке, добавив соль и сахар, и перелить жидкость в большую кастрюлю. Подмешать желтки, размягченное сливочное масло и стакан муки. Постепенно добавляя муку, вымесить мягкое тесто. Дать тесту подойти, осадить его и еще раз дать подняться. Рис и яйца отварить. Яйца очистить, нарубить и перемешать с рисом. Мясо обжарить на сливочном масле до рассыпчатости. Лук мелко нарубить, добавить к мясу и обжарить. Обжаренное мясо с луком снять с огня, немного остудить и добавить к нему рис и яйца. Начинку тщательно перемешать, посолить и поперчить. Небольшой кусочек теста отложить для украшения. Остальное тесто раскатать в продолговатый пласт толщиной ок. 1 см и выложить его на смазанный жиром противень. Равномерно распределить по тесту начинку. Тесто для украшения раскатать, нарезать фигурными полосками и украсить пирог. Поставить пирог на 10 минут в теплое место. Желток взбить. Когда пирог поднимется, смазать его взбитым желтком. Выпекать пирог 40 минут при 220 °С.

11. Пирог с миндалем и изюмом

Пирог с миндалем и изюмом.

Ингредиенты

Для теста

Мука — 250 г

Сливочное масло — 125 г

Сахарная пудра — 70 г

Соль — 1 щепотка

Яйца — 1 шт.

Для начинки

Яйца — 4 шт.

Сливки — 200 мл

Сахар — 100 г

Корица — 1 щепотка

Цедра 1 лимона

Рубленый миндаль — 100 г

Яблоки — 500 г

Изюм — 50 г

Приготовление

Сливочное масло порубите с мукой и солью. Яйца взбейте с сахарной пудрой и соедините с маслянистой крошкой. Замесите тесто, заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут. Духовку разогрейте до 180 °С. Тесто достаньте из холодильника, раскатайте и выложить в форму, выстланную бумагой для выпекания, сделав бортик. Выпекайте 15 минут. Для начинки яйца взбейте со сливками, сахарным песком и корицей. Смешайте с лимонной цедрой и половиной рубленого миндаля. Яблоки вымойте, очистите, каждое разрежьте пополам и удалите сердцевины. С выпуклой стороны сделайте надрезы. Подготовленные яблоки положите на тесто срезами вниз и залейте яично-миндальной смесью. Посыпьте изюмом и оставшимся миндалем. Поставьте в духовку на 45 минут.

12. Чудо-тортик

Чудо-тортик

Ингредиенты

Для теста

Молоко — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Мука — 4 ст. ложки

Растительное масло — 30 мл

Сахар — 1 ч. ложка

Щепотка соли

Сливочное масло — 1 ст. ложка

Для начинки

Курага — 200 г

Чернослив — 200 г

Грецкие орехи — 1 стакан очищенных

Нежирная сметана — 1 стакан

Приготовление

Сухофрукты мелко нарежьте, орехи порубите (оставьте немного для украшения). Все перемешайте, добавив стакан сметаны. Дайте постоять 10 минут. Муку, соль и сахар смешайте с яйцами и небольшим количеством теплого молока. Затем тонкой струйкой вливайте молоко в тесто, постоянно перемешивая. Растительное масло слегка подогрейте, введите в тесто и тщательно размешайте (до консистенции жидкой сметаны). Выпекайте блинчики на сковороде. Затем складывайте их в форму, предварительно смазывая каждый сливочным маслом и прослаивая подготовленной начинкой их сухофруктов. Верхний блин накройте тарелкой и положите сверху на нее небольшой груз. Поставьте тортик в духовку на 30 минут. Перед подачей на стол смажьте верх торта сметаной и украсьте оставшимися измельченными сухофруктами и орехами.

Приятного аппетита! А что вы готовите на Святки?