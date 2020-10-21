Запекаем мясо внутри тыквы прямо в земле. Получается сочнее, чем в казане

Совсем необязательно использовать казан для приготовления сочного мяса. Более того, мясо еще сочнее мы приготовим в большой тыкве: уложим слоями с овощами и острым перцем, накроем сыром и зеленью, а затем запечем прямо в земле.

Тыква к этому рецепту нужна крупная, чтобы вся начинка поместилась. Убираем внутри все семечки и начинаем выкладывать начинку слоями. Первым слоем кладем крупно нарезанный картофель, солим его и перчим. Слой картошки требуется, чтобы мясо во время приготовления успело протомиться как следует и не пригорело. Сама картошка впитает мясной сок.

Теперь нарезаем грудинку небольшими кусками. Количество мяса берите в зависимости от размера тыквы — в большую легко поместится килограмма 2-3. Мясо также перчим.

Следующим слоем выкладываем три крупно нарезанных луковицы и выливаем сверху 400 граммов сметаны. На сметану укладываем нарезанные кружочками помидоры и болгарский перец. Два острых перца оставляем по краям.

Добавляем в тыкву 6-8 зубчиков чеснока. Сверху раскладываем по начинке сливочное масло, нарезанное пластинками. Следующий слой — сыр, подойдет любой сорт.

Напоследок посыпем все рубленой зеленью, посолим и накрываем крышкой. Плотно упаковываем тыкву в несколько слоев фольги.

Для такого мяса нам потребуется импровизированная печь в земле. Она не должна быть глубокой, полуметра хватит. Сначала сделаем в яме угли, затем кладем в нее тыкву, закапываем и сверху разводим еще один костер.

Весь процесс готовки на видео:

Приготовленное таким образом мясо получается гораздо более сочным, чем в казане.