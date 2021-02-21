Как приготовить ленивые голубцы: 3 рецепта

Я из тех людей, которые любят вкусно поесть при этом провести минимум времени на кухне. Так что стараюсь находить самые простые рецепты. Оказывается, их так много, что без особых усилий можно организовать пир горой. Выбирая из такого разнообразия, сегодня я остановилась на очень аппетитном блюде. Но я растерялась между тремя рецептами. Давайте я расскажу, как приготовить ленивые голубцы, а вы поможете с выбором.

Прелесть этих блюд в том, что их сложно испортить. Даже самый неумелый кулинар сможет вкусно накормить себя и семью. Смело меняйте количество ингредиентов, если нужно приготовить больше или меньше. Капуста, рис и фарш — вот три основных составляющих каждого рецепта ленивых голубцов. А как их лучше всего подать, читайте ниже.

Как вкусно приготовить ленивые голубцы

Ленивые голубцы в томатно-сметанном соусе

Вкус этих голубцов знаком нам с детства. Именно такие подавали в детском саду. Давайте же вспомним то прекрасное время.

Ингредиенты

400 г мясного фарша

1 яйцо

200 г белокочанной капусты

1 морковь

100 г риса

1 луковица

2 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. растительного масла

2–3 ст. л. сметаны

1–2 лавровых листа

соль по вкусу

молотый перец по вкусу

Приготовление

Отварите рис и дайте ему остыть. Нашинкуйте капусту, залейте ее кипятком, накройте крышкой и проварите 10 минут. Измельчите лук и натрите морковь на крупной терке. Обжарьте овощи на столовой ложке масла. Не дайте им подгореть. Слейте воду с капусты. Когда она остынет, добавьте фарш, зажарку, рис, яйцо и соль. Перемешайте руками до однородности. Смочите руки и сформируйте небольшие котлетки. Выложите их одним слоем в форму для запекания. Смешайте томатную пасту, сметану и специи. Залейте полученным соусом голубцы, добавьте 200 мл кипятка и лавровый лист. Готовьте голубцы в разогретой до 180 градусов духовке 45–50 минут. Подавайте горячими со сметаной.

Ленивые голубцы в мультиварке

Максимально ленивые, потому что за нас всё сделает мультиварка. Ну практически всё, нужно только подготовить продукты.

Ингредиенты

400 г белокочанной капусты

300 г говяжьего фарша

0,75 стак. риса

1 луковица

4 ст. л. растительного масла

соль по вкусу

молотый перец по вкусу

Приготовление

Нарежьте лук кубиками и обжарьте на масле в режиме «Жарка» с открытой крышкой. Добавьте фарш и продолжайте жарить еще в течение 10 минут. Посолите и поперчите зажарку. Рис промойте и равномерно распределите сверху. Нашинкуйте капусту и добавьте в мультиварку. Залейте стаканом воды и слегка посолите. Затем закройте крышку и тушите в режиме «Плов».

Слоеная запеканка с болгарским перцем

В этом рецепте все ингредиенты укладывают слоями, заливают соусом и запекают в духовке. Безумно вкусно и очень эффектно.

Ингредиенты

1 кг нашинкованной белокочанной капусты

600 г мясного фарша

100 г моркови

350 г лука

140 г жирной сметаны

400 г мякоти томатов или томатов в собственном соку

120 г риса

100 г болгарского перца

50–80 мл растительного масла

соль по вкусу

молотый перец по вкусу

Приготовление