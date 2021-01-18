Картофельные клецки — замечательный рецепт из доступных продуктов. Чаще такие клецки отваривают в подсоленной воде, я хочу сегодня предложить приготовить запеченные клецки.

Описание приготовления:

Картофельные клецки с ветчиной и сыром — отличный вариант сытного завтрака или лёгкого ужина для всей семьи. Рекомендую подавать такие клецки с различными соусами и свежими овощами. Это очень вкусно! Берите на заметку рецепт!

Ингредиенты:

Картофель — 300 Грамм

Ветчина — 70 Грамм

Желток — 1 Штука

Сыр — 50 Грамм

Растительное масло — 1 Ст. ложка

Зелень — По вкусу

Соль — По вкусу

Перец черный молотый — По вкусу

Количество порций: 6-8

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель отварите в мундире, очистите и натрите на мелкой терке.

Добавьте тертую на крупной терке ветчину.

И тертый на крупной терке сыр.

Добавьте рубленую зелень, соль по вкусу, молотый перец и один желток.

Хорошо все перемешайте.

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Влажными руками сформируйте клецки, выложите их в форму и смажьте сверху маслом. Запекайте при в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.

Запеченные клецки готовы. Подавайте их с томатным, чесночным или сырным соусом. Приятного аппетита!