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Запеченные клецки

Запеченные клецки

Картофельные клецки — замечательный рецепт из доступных продуктов. Чаще такие клецки отваривают в подсоленной воде, я хочу сегодня предложить приготовить запеченные клецки.

Описание приготовления:

Картофельные клецки с ветчиной и сыром — отличный вариант сытного завтрака или лёгкого ужина для всей семьи. Рекомендую подавать такие клецки с различными соусами и свежими овощами. Это очень вкусно! Берите на заметку рецепт!

Ингредиенты:

  • Картофель  — 300 Грамм
  • Ветчина  — 70 Грамм
  • Желток  — 1 Штука
  • Сыр  — 50 Грамм
  • Растительное масло  — 1 Ст. ложка
  • Зелень  — По вкусу
  • Соль  — По вкусу
  • Перец черный молотый  — По вкусу

Количество порций: 6-8

Запеченные клецки

Подготовьте все ингредиенты.

Запеченные клецки

Картофель отварите в мундире, очистите и натрите на мелкой терке.

Запеченные клецки

Добавьте тертую на крупной терке ветчину.

Запеченные клецки

И тертый на крупной терке сыр.

Запеченные клецки

Добавьте рубленую зелень, соль по вкусу, молотый перец и один желток.

Запеченные клецки

Хорошо все перемешайте.

Запеченные клецки

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Влажными руками сформируйте клецки, выложите их в форму и смажьте сверху маслом. Запекайте при в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.

Запеченные клецки

Запеченные клецки готовы. Подавайте их с томатным, чесночным или сырным соусом. Приятного аппетита!

 

 

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