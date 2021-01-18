Картофельные клецки — замечательный рецепт из доступных продуктов. Чаще такие клецки отваривают в подсоленной воде, я хочу сегодня предложить приготовить запеченные клецки.
Описание приготовления:
Картофельные клецки с ветчиной и сыром — отличный вариант сытного завтрака или лёгкого ужина для всей семьи. Рекомендую подавать такие клецки с различными соусами и свежими овощами. Это очень вкусно! Берите на заметку рецепт!
Ингредиенты:
- Картофель — 300 Грамм
- Ветчина — 70 Грамм
- Желток — 1 Штука
- Сыр — 50 Грамм
- Растительное масло — 1 Ст. ложка
- Зелень — По вкусу
- Соль — По вкусу
- Перец черный молотый — По вкусу
Количество порций: 6-8
Подготовьте все ингредиенты.
Картофель отварите в мундире, очистите и натрите на мелкой терке.
Добавьте тертую на крупной терке ветчину.
И тертый на крупной терке сыр.
Добавьте рубленую зелень, соль по вкусу, молотый перец и один желток.
Хорошо все перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом. Влажными руками сформируйте клецки, выложите их в форму и смажьте сверху маслом. Запекайте при в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.
Запеченные клецки готовы. Подавайте их с томатным, чесночным или сырным соусом. Приятного аппетита!
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