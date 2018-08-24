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Баклажаны по-корейски

Баклажаны по-корейски

Эта вкуснейшая закуска готовится 2-3 дня!!!
Надо набраться терпения, но приготовить ее стоит.
Думаю, не пожалеете...

Нам понадобится:

  • 4 баклажана
  • 2 сладких перца
  • 1 большая морковь
  • 1 большая луковица (или 2 небольших)
  • чеснок (3-4 зубчика)
  • уксус (5 % , 1-2 стол. ложки по вкусу) (я ложу 2 ложки)
  • зелень
  • соль, перец (черный, молотый)
  • раст. масло для жарки


1. Баклажаны не очищая порезать соломкой

2. Засыпать 1 стол. ложкой соли (без горки)

Баклажаны по-корейски 

3. Перемешать хорошо, пока не станет мягкой
и не пустит сок.

4. Оставить минимум на 8 часов...

... через 8 часов достать баклажаны,

Баклажаны по-корейски

хорошо отжать и обжарить на раст. масле.

Берем перец и морковь

Баклажаны по-корейски

Перец нарезаем соломкой

Баклажаны по-корейски

Морковь трем на спец. терке для корейской морковки.
Но если терки нет, то как я, режем соломкой

Баклажаны по-корейски

Берем лук, режем его полукольцами. Все соединяем с баклажанами, перемешиваем. Добавляем выдавленный чеснок, мелко нарезанную зелень, заправляем уксусом, солим, перчим.

Баклажаны по-корейски

Тщательно перемешиваем (я мешала рукой).
Запах стоял такой аппетитный!!!

Баклажаны по-корейски
Затем я все это поместила в литровую банку

Настаивать в холодильнике не менее 12 часов

Вот она наша вкусняшка!
Баклажаны по-корейски

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Закускисалатыкорейская кухнябаклажаныкулинария
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