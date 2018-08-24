Баклажаны по-корейски 

Эта вкуснейшая закуска готовится 2-3 дня!!!

Надо набраться терпения, но приготовить ее стоит.

Думаю, не пожалеете...

Нам понадобится:

4 баклажана

2 сладких перца

1 большая морковь

1 большая луковица (или 2 небольших)

чеснок (3-4 зубчика)

уксус (5 % , 1-2 стол. ложки по вкусу) (я ложу 2 ложки)

зелень

соль, перец (черный, молотый)

раст. масло для жарки



1. Баклажаны не очищая порезать соломкой



2. Засыпать 1 стол. ложкой соли (без горки)







3. Перемешать хорошо, пока не станет мягкой

и не пустит сок.



4. Оставить минимум на 8 часов...



... через 8 часов достать баклажаны,







хорошо отжать и обжарить на раст. масле.



Берем перец и морковь







Перец нарезаем соломкой







Морковь трем на спец. терке для корейской морковки.

Но если терки нет, то как я, режем соломкой







Берем лук, режем его полукольцами. Все соединяем с баклажанами, перемешиваем. Добавляем выдавленный чеснок, мелко нарезанную зелень, заправляем уксусом, солим, перчим.







Тщательно перемешиваем (я мешала рукой).

Запах стоял такой аппетитный!!!





Затем я все это поместила в литровую банку



Настаивать в холодильнике не менее 12 часов



Вот она наша вкусняшка!



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