Баклажаны по-корейски 

Эта вкуснейшая закуска готовится 2-3 дня!!!
Надо набраться терпения, но приготовить ее стоит.
Думаю, не пожалеете...
Нам понадобится:
- 4 баклажана
- 2 сладких перца
- 1 большая морковь
- 1 большая луковица (или 2 небольших)
- чеснок (3-4 зубчика)
- уксус (5 % , 1-2 стол. ложки по вкусу) (я ложу 2 ложки)
- зелень
- соль, перец (черный, молотый)
- раст. масло для жарки
1. Баклажаны не очищая порезать соломкой
2. Засыпать 1 стол. ложкой соли (без горки)
3. Перемешать хорошо, пока не станет мягкой
и не пустит сок.
4. Оставить минимум на 8 часов...
... через 8 часов достать баклажаны,
хорошо отжать и обжарить на раст. масле.
Берем перец и морковь
Перец нарезаем соломкой
Морковь трем на спец. терке для корейской морковки.
Но если терки нет, то как я, режем соломкой
Берем лук, режем его полукольцами. Все соединяем с баклажанами, перемешиваем. Добавляем выдавленный чеснок, мелко нарезанную зелень, заправляем уксусом, солим, перчим.
Тщательно перемешиваем (я мешала рукой).
Запах стоял такой аппетитный!!!
Затем я все это поместила в литровую банку
Настаивать в холодильнике не менее 12 часов
Вот она наша вкусняшка!
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