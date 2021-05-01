Просто и вкусно: что приготовить на природе, кроме шашлыка

Готовить мясо на мангале — сплошное удовольствие. Но даже от шашлыков, стейков и жареных колбасок порой хочется отдохнуть. Особенно когда становится теплее и организму нужна легкая пища. Сегодня поговорим о том, что вкусного можно приготовить на мангале на даче, кроме шашлыка. Делимся беспроигрышными рецептами и кулинарными секретами, которые обязательно пригодятся вам в этом сезоне.

Ароматные креветки на мангале с соусами

Креветки на мангале — деликатес в чистом виде. Профессиональные повара рекомендуют для этого рецепта королевские или тигровые креветки. Лучше всего покупать их охлажденными и прямо из магазина везти на пикник. Обычные замороженные креветки тоже подойдут. Но тогда нужно выбирать самые крупные и заранее оставлять их оттаивать при комнатной температуре. Никакой теплой воды и микроволновки. А перед приготовлением креветки нужно промыть и просушить.

Чаще всего панцири оставляют. Тогда, зарумянившись, креветки будут аппетитно хрустеть. Если вы все же решили снять панцири, не забудьте вытащить пищевод и оставить хвостики. Креветки не требуют маринада. Достаточно сбрызнуть их оливковым маслом с лимонным соком, слегка посолить и поперчить. Впрочем, для более яркого вкуса можно смешать простой маринад.

Какой именно, узнаете из рецепта.

Ингредиенты для креветок:

креветки — 1 кг

лимоны — 1 шт.

чеснок — 2–3 зубчика

соль, черный перец, тмин — по вкусу

свежий ананас — 300 г

зеленый лук — 3–4 пера

Способ приготовления:

Заранее вымачиваем деревянные шпажки в воде 2–3 часа. Выжимаем из лимона весь сок, добавляем пропущенный через пресс чеснок, соль и специи. Полученным маринадом заливаем креветки и оставляем на полчаса. Затем, чередуя креветки с ломтиками свежего ананаса, аккуратно нанизываем на шпажки. Чтобы удобнее было жарить такие шашлычки, используйте решетку для барбекю. Важно подрумянить креветки со всех сторон — в общей сложности на это уйдет 2–3 минуты. Если передержать их на огне, креветки получатся жесткими и сухими. Перед подачей посыпьте креветки гриль зеленым луком. С соусом они станут еще вкуснее.

Чесночный соус:

сметана 25% — 200 грамм

чеснок —1–2 зубчика

твердый сыр —100 грамм

укроп (по желанию) — 5–6 веточек

соевый соус — по вкусу

Способ приготовления:

Пропускаем через пресс чеснок, натираем на мелкой терке сыр. Смешиваем все со сметаной, вливаем соевый соус. При желании можно порубить сюда укроп. Дайте соусу настояться в холодильнике хотя бы полчаса, чтобы он напитался чесночным ароматом.

Острый томатный соус:

крупные мясистые помидоры — 2 шт.

корень хрена — 50 г

чеснок — 1–2 зубчика

уксус — ½ ч. л.

сахар — 1 ч. л.

соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Делаем на помидорах крестообразные надрезы, бланшируем в воде пару минут, обдаем ледяной водой и снимаем кожицу. Мякоть пропускаем через мясорубку с чесноком. Хрен натираем на терке и тоже добавляем в томатное пюре. Заправляем его уксусом и сахаром, солим и перчим по вкусу. Не забудьте охладить томатный соус перед подачей.

Сочные шампиньоны на гриле

Целиком запеченные на мангале грибы — настоящее объеденье. Казалось бы, здесь нет ничего сложного. Однако стоит ненадолго отвлечься, как грибы сморщатся, станут сухими и безвкусными. Чтобы этого не произошло, нужно сделать всего одну вещь — заранее полить грибы оливковым маслом холодного отжима и убрать в холодильник.

Больше всего для мангала подходят шампиньоны. Выбирайте самые крупные и свежие грибы, без потемнений и следов гниения. Некоторые хозяйки предпочитают не промывать шампиньоны в воде, поскольку они впитывают ее, как губка. Чтобы удалить остатки грязи, они используют увлажненное бумажное полотенце. А еще у крупных грибов аккуратно удаляют тонкую кожицу со шляпок. Вот теперь можно переходить к рецепту грибов на мангале.

Ингредиенты:

Основные:

шампиньоны — 1 кг

Маринад:

оливковое масло — 50 мл

соевый соус — 5 ст. л.

уксус 6 % — 1 ч. л.

майонез — 2 ст. л.

острая горчица — 1 ч. л.

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Промываем грибы в проточной воде, высушиваем, снимаем со шляпок кожицу — она отходит очень легко. Смешиваем оливковое масло, соевый соус, уксус, майонез и горчицу. Взбиваем венчиком до однородной консистенции, солим и перчим. Полученным маринадом заливаем грибы и убираем в холодильник на 2–3 часа. Маринованные грибы можно насадить на шампур и пожарить над открытыми углями. Приготовятся они довольно быстро, за 7–10 минут. Если вы запекаете их на решетке, придется подождать 15–20 минут. Но результат того стоит.

Простая закуска из сыра

Что еще приготовить на пикнике, кроме шашлыка? Отличная альтернатива — сыр на гриле. Твердые сорта быстро плавятся над углями, поэтому лучше выбирать рассольные. Греческий сыр халуми словно специально создан для такого блюда. Благодаря особой слоистой текстуре он хорошо держит форму даже на сильном огне. Вкус у него нежный и сливочный, слегка солоноватый. В некоторые сорта добавляют мяту. Если халуми у вас нет, возьмите сулугуни, брынзу или адыгейский сыр.

Сыр следует нарезать довольно толстыми ломтиками, не меньше 1–1,5 см. Достаточно сбрызнуть их оливковым маслом и можно отправлять на мангал. Если хотите получить хрустящую корочку, окуните сырные ломтики во взбитое яйцо и обваляйте в молотых сухарях. Как жарить сыр на гриле, подробно расскажем в пошаговом рецепте.

Ингредиенты:

халуми — 200 г

растительное масло — 2 ст. л.

чеснок — 1–2 зубчика

сухие прованские травы, соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Пропускаем чеснок через пресс, добавляем прованские травы и растительное масло, солим и перчим. Режем сыр толстыми ровными ломтиками, смазываем полученным маринадом и оставляем на 10 минут. Помещаем его на решетку гриля, жарим буквально по минуте с каждой стороны и выкладываем на бумажные полотенца.

Жареный сыр можно подавать как самостоятельную закуску, полив лимонным соком. Прекрасно дополнят его любые летние овощи, свежая зелень и оливки. Из такого сыра получится оригинальный сэндвич с хрустящими полосками бекона, кружочками томатов и салатными листьями. А еще вы можете приготовить простой и очень вкусный салат, нарезав сыр на гриле кубиками и смешав с баклажанами, кабачками и помидорами черри.

Готовим рыбу на природе

Ничто не сравнится с правильно пожаренными на мангале рыбными стейками. Красная морская рыба здесь вне всякой конкуренции. Самой сочной и нежной на углях получается форель. Если вы предпочитаете диетические блюда, выбирайте горбушу. А те, кто калории не считает, могут смело готовить семгу.

Красная рыба обладает богатым насыщенным вкусом, который очень легко испортить в процессе приготовления. Главная ошибка — чрезмерное увлечение специями и маринадами. Стейки из благородной морской рыбы достаточно символически посолить и поперчить, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком.

Правильный стейк имеет толщину 4,5–5 см. Жар не должен быть слишком сильным, иначе рыба быстро пересушится и утратит все соки. И еще одна тонкость. Для углей выбирайте лиственные породы деревьев. Они создают умеренный жар и дарят стейкам неповторимый аромат. Предлагаем приготовить рыбу на мангале в фольге.

Ингредиенты:

стейки семги — 1 кг

оливковое масло — 2 ст. л.

лайм — 1 шт.

соль и черный перец — по вкусу

зелень — пучок

Способ приготовления:

Стейки промываем и обсушиваем бумажными полотенцами. Слегка натираем каждый солью с черным перцем. Затем с обеих сторон смазываем оливковым маслом и сбрызгиваем соком лайма. Дайте рыбе отдохнуть в холодильнике 30–40 минут. Делаем из фольги кармашки, помещаем внутрь стейки, отправляем на решетку. Жарим в течение 10 минут, затем переворачиваем и готовим еще столько же. Перед подачей стейки можно еще раз полить соком лайма и посыпать свежей зеленью. А на гарнир подойдут свежие овощи, листья салата или запеченный на гриле картофель.

Рецепт овощей на мангале

Как же хороши овощи на углях! В их приготовлении есть свои тонкости. Выбирайте только свежие сезонные овощи. Летом это кабачки, баклажаны, помидоры, кукуруза в початках, сладкий перец, фенхель, красный лук. Плоды должны быть максимально сочными, зрелыми, без повреждений и вмятин. Если овощи перезрели, они развалятся на решетке или получатся жесткими и безвкусными.

В рецепте овощей на мангале обязательно используется маринад. Его готовят на основе растительного масла, лимонного сока или уксуса. Свежая зелень добавит яркого аромата. Лучше всего сезонные овощи дополнит петрушка, кинза, орегано, базилик и мята.

Ингредиенты:

Основные:

баклажаны — 2 шт.

кабачки — 2 шт.

красный перец — 2 шт.

помидоры черри — 7–8 шт.

красный лук — 2 головки

Маринад:

растительное масло — 50 мл

соевый соус — 2–3 ст. л.

чеснок — 3 зубчика

винный уксус — 1 ст. л.

кинза — 1 маленький пучок

соль, черный и красный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Все овощи тщательно моем и обсушиваем. Баклажаны с кожурой нарезаем шайбами, кабачки — тонкими широкими полосками, красный лук — толстыми кольцами. Помидоры и перцы можно оставить целиком. Для маринада смешиваем оливковое масло, соевый соус и винный уксус. Добавляем нашинкованную кинзу, пропущенный через пресс чеснок, соль и специи. Смешиваем маринад с овощами, перекладываем в пакет, оставляем в холодильнике на 2–3 часа. Не забывайте время от времени перетряхивать овощи. Когда они хорошо пропитаются, выкладываем их на решетку, поместив между ними кольца лука. Готовим овощи на мангале по 10 минут с каждой стороны.

Рекомендуем подавать овощи гриль с таким соусом.

Ингредиенты:

базилик — 1 пучок

оливковое масло — 100 мл

бальзамический уксус — 2 ч. л.

дижонская горчица — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Крупно рубим базилик и с помощью блендера тщательно измельчаем в кашицу. В процессе понемногу подливаем оливковое масло и бальзамик. Добавляем дижонскую горчицу, солим по вкусу, взбиваем еще раз.

Такой легкий зеленый соус идеально дополнит овощи на гриле.

Как приготовить вкусную шаурму на даче

Самая вкусная шаурма — шаурма, приготовленная своими руками на гриле. И главным ее ингредиентом, разумеется, является куриное мясо. Проще всего замариновать его в кольцах лука. Если берете куриное филе, оставьте его в холодильнике на всю ночь. Куриным бедрам хватит 2 часов. Но учтите, филе готовится на углях по меньшей мере 20 минут, бедра — чуть быстрее. Предлагаем приготовить вот такую дачную шаурму в лаваше на мангале.

Ингредиенты:

Основные:

армянский лаваш

куриные бедрышки — 1 кг

майонез — 100 г

томатный соус — 100 г

чеснок — 2–3 зубчика

красный перец — 2 шт.

огурец — 2 шт.

помидоры — 2 шт.

белокочанная капуста — 150 г

петрушка — 5–6 веточек

Соус:

оливковое масло — 50 мл

яичные желтки — 1 шт.

горчица — 1 ч. л.

лимонный сок — ½ ч. л.

чеснок — 1 зубчик

соль, черный перец, чили — по вкусу

сахар — ¼ ч. л.

Способ приготовления:

Пропускаем через пресс чеснок, смешиваем с майонезом и томатным соусом. Смазываем этой смесью бедра, маринуем в холодильнике. Затем обжариваем мясо на углях с обеих сторон по 7–8 минут, остужаем, разбираем на мелкие волокна. Огурцы рубим соломкой, помидоры и перцы — ломтиками, капусту и петрушку — тонко шинкуем. Смешиваем овощи с жареным куриным мясом. С помощью блендера взбиваем до состояния эмульсии оливковое масло, горчицу, лимонный сок, желток и чеснок. Приправляем все сахаром, солью и специями, пробиваем еще раз. Полученным соусом смазываем листы тонкого лаваша, выкладываем начинку, сворачиваем лаваш конвертиками и подрумяниваем на решетке мангала до золотистых полосок.

Картошка на углях для большой компании

Ну и какая же вылазка на природу без картошки на углях? Для такого блюда больше всего подходит молодой картофель. Выбирайте слегка продолговатые плоды среднего размера с тончайшей кожицей. Перед приготовлением нужно тщательно промыть их в проточной воде, обработав бока жесткой щеткой.

Чтобы картофель получился сочным и хорошо зажарился, будем чередовать его с кусочками сала, корейки или бекона. В этом случае его можно даже не мариновать — достаточно полить растительным маслом прямо перед приготовлением. Выделившиеся из сала соки тоже сделают свое дело. Как готовить картошку в фольге на мангале, рассказываем в нашем рецепте.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг

сало — 300 г

растительное масло — 100 мл

соль, черный перец, розмарин — по вкусу

Способ приготовления:

Подготовленные клубни картофеля режем кружками толщиной 4–5 мм, сало — ломтиками такой же толщины. Картофель поливаем растительным маслом и посыпаем солью со специями. Можно использовать готовые пряные смеси для картошки. Поочередно нанизываем все на шампур, не слишком плотно оборачиваем фольгой, отправляем на мангал. Готовим такой шашлык примерно 15–20 минут, постоянно переворачивая. В конце снимаем фольгу и выдерживаем картошку над углями еще немного, чтобы она как следует зарумянилась.

Можно подать ее на гарнир к рыбным стейкам или есть просто так с овощами и зеленью.

Десерты из бананов и яблок на мангале

Что еще добавить в дачное меню, кроме закусок? На природе можно приготовить даже десерты. Конечно, это будут не такие изысканные блюда, как в домашних условиях, но некоторые сочетания вас приятно удивят. Захватите на пикник фрукты, шоколад и мороженое в сумке-холодильнике. Этот аксессуар не один раз пригодится вам в поездках весной и летом.

Приготовить бананы на мангале можно несколькими способами. Первый: очистите плоды от кожуры и заверните их нижнюю часть в фольгу. Второй: запеките бананы прямо в кожуре, сделав посередине продольный надрез. Расскажем подробнее в рецепте.

Ингредиенты:

бананы — 4 шт.

шоколад молочный — 1 плитка

корица — по вкусу

мороженое — по желанию

Способ приготовления:

Хорошо промойте бананы и обсушите бумажными полотенцами. Прямо в кожуре разрежьте каждый банан вдоль, но не до конца. В разрез поместите вертикально квадратики шоколада. Сверху посыпьте бананы корицей и положите на решетку в зону непрямого жара. Обжарьте бананы в течение 5–10 минут, снимите прямо на тарелки и подавайте с мороженым.

Также можно использовать для начинки маршмеллоу, а сверху посыпать фрукты кокосовой стружкой. Сочетания могут быть абсолютно разными, какие больше любите.

Кроме банановых «лодочек», запеките на гриле яблоки, они тоже будут очень хороши с холодным пломбиром.

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.

орехи грецкие — 30 г

мед жидкий — 2 ч. л.

корица — по вкусу

мороженое — по желанию

Способ приготовления:

Хорошо вымойте яблоки и обсушите бумажными полотенцами. С помощью ножа срежьте верхушки у яблок и удалите часть сердцевины. «Крышечки» сохраните. Положите в каждое яблоко немного меда, измельченных орехов, посыпьте корицей и накройте верхушкой. Оберните фрукты в фольгу и запеките на гриле до мягкости. Добавьте в каждое яблоко немного мороженого и сразу же подавайте к столу.

Простой и вкусный десерт станет приятной завершающей ноткой активного дня на природе.

Теперь вы точно знаете, что приготовить на мангале, кроме мяса. Не сомневайтесь, эти простые блюда на гриле будут иметь успех на любом пикнике.