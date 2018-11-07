Вкусно и недорого: топ-5 простых блюд из куриной печени

Куриную печень многие хозяйки незаслуженно обходят стороной, наивно полагая, что ее приготовление требует особой подготовки, а результат семью не порадует. А зря! В отличие от говяжьей, с которой действительно на кухне могут возникнуть сложности, куриная печенка не нуждается в дополнительных кулинарных знаниях и может стать прекрасным блюдом на вашем столе. К тому же, еще и очень полезным. Предлагаем заглянуть в нашу подборку незамысловатых рецептов и в следующий раз не проходить мимо прилавка с субпродуктами.
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КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
Ингредиенты:
300 гр куриной печени
150 гр шампиньонов
3-4 шт. картофелины
1 шт. морковь
1 шт. луковица
50 гр сметаны
2-3 ст. л. растительного масла
соль по вкусу
перец по вкусу
Процесс приготовления:
1. Лук и морковь очистить, лук мелко нашинковать, а морковь нарезать брусочками. Печень промыть, обсушить и нарезать кусочками. Обжарить на сковороде с растительным маслом лук и морковь 1-2 минуты. Добавить печень и готовить 4-5 минут помешивая. Добавить грибы, нарезанные ломтиками, посолить и поперчить.
2. Картофель очистить и нарезать кубиками. Картофель разложить по горшочкам и немного посолить. Добавить по 2 ст. ложки сметаны в каждый горшочек.
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КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
Ингредиенты:
500 гр куриной печени
2 сладких перца
1 помидор
2 луковицы
4 зубчика чеснока
пучок зелени
300 мл сливок (20%)
соль,специи по вкусу
Процесс приготовления:
1. Куриную печень очистить от плёнок и нарезать. Лук и перец нарезать полукольцами. Помидор нарезать кубиком. Чеснок и зелень измельчить.
2. На растительном масле обжарить до мягкости лук. Добавить печень, обжарить 5 минут. Добавить перец, перемешать и готовить на среднем огне 10 минут.
3. Добавить помидор, чеснок, соль, специи, зелень и сливки, перемешать, готовить ещё 15 минут. Гарнир к такому блюду подойдет любой.
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ОЛАДЬИ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ
Ингредиенты:
350 гр. куриной печени
1 репчатый лук
100 гр. моркови
1 яйцо
1 ст. л. муки
0,5 ч. л. соды
соль/специи по вкусу
Процесс приготовления:
1. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на сухой сковородке.
2. Сырую печень пюрировать в блендере. Добавить яйцо, соду, специи и муку. Остывшие морковь и лук ввести в печеночную смесь.
3. На сухой сковородке обжарить оладьи. Главное, чтобы сковородка не была перегрета, сделайте огонь средним и используйте крышку — тогда оладьи получатся пышными.
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КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ ПО-МИЛАНСКИ
Ингредиенты:
600 гр куриной печени
2 средних луковицы
100 гр пармезана
3 средних помидора
3 зубчика чеснока
3-4 веточки петрушки
соль по вкусу
черный молотый перец
2 ст. л. растительного масла
Процесс приготовления:
1. Печень вымыть, обсушить и порезать каждую на 2-3 части. Лук порезать мелко, помидоры — некрупными кубиками, зелень и чеснок мелко порубить ножом. Сыр натереть на мелкой терке.
2. Духовку прогреть до 190 градусов.
3. На сковороде нагреть масло и поджарить лук до слегка золотистого цвета. Добавить к луку печень и обжаривать в течение 6-8 минут.
4. Переложить печень с луком в форму для запекания, посолить и присыпать перцем, перемешать. На печень выложить зелень и чеснок, на них — помидоры. Присыпать все сыром.
5. Готовить при температуре 190 градусов приблизительно 20 минут.
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СУФЛЕ ИЗ ПЕЧЕНИ С ОВОЩАМИ:
Ингредиенты:
500 гр куриной печени (можно использовать печень индейки)
1 средняя луковица
1 средняя морковь
200-250 гр капусты белокочанной
1 ст. л. томатной пасты (или 1 помидор или томаты в собственном соку)
2 яйца
масло для обжарки (топленое)
соль по вкусу
специи по вкусу
Процесс приготовления:
1. Измельчить морковь, лук и капусту. Все обжарить на минимальном количестве масла. Добавить в овощи томатную пасту, немного разведённую водой, продолжить тушить до готовности (овощи должны быть мягкими). Немного остудить.
2. Печень и яйца пробить блендером. Посолить, добавить специи. Затем добавить в чашу тушеные овощи и снова взбить блендером.
3. В смазанную маслом форму выложить смесь, запечь в разогретой до 180 С духовке 40-45 минут.
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