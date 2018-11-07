Вкусно и недорого: топ-5 простых блюд из куриной печени

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КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ



Ингредиенты:

300 гр куриной печени

150 гр шампиньонов

3-4 шт. картофелины

1 шт. морковь

1 шт. луковица

50 гр сметаны

2-3 ст. л. растительного масла

соль по вкусу

перец по вкусу

Процесс приготовления:

1. Лук и морковь очистить, лук мелко нашинковать, а морковь нарезать брусочками. Печень промыть, обсушить и нарезать кусочками. Обжарить на сковороде с растительным маслом лук и морковь 1-2 минуты. Добавить печень и готовить 4-5 минут помешивая. Добавить грибы, нарезанные ломтиками, посолить и поперчить.

2. Картофель очистить и нарезать кубиками. Картофель разложить по горшочкам и немного посолить. Добавить по 2 ст. ложки сметаны в каждый горшочек. Выложить печень с овощами сверху. Добавить сверху еще по 2 ст. ложки сметаны. Закрыть крышечками и поставить в духовку на 35-40 минут, при 180 градусах С. Перед подачей добавить зелень по вкусу. Выложить печень с овощами сверху. Добавить сверху еще по 2 ст. ложки сметаны. Закрыть крышечками и поставить в духовку на 35-40 минут, при 180 градусах С. Перед подачей добавить зелень по вкусу.

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КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ



Ингредиенты:

500 гр куриной печени

2 сладких перца

1 помидор

2 луковицы

4 зубчика чеснока

пучок зелени

300 мл сливок (20%)

соль,специи по вкусу

Процесс приготовления:

1. Куриную печень очистить от плёнок и нарезать. Лук и перец нарезать полукольцами. Помидор нарезать кубиком. Чеснок и зелень измельчить.

2. На растительном масле обжарить до мягкости лук. Добавить печень, обжарить 5 минут. Добавить перец, перемешать и готовить на среднем огне 10 минут.

3. Добавить помидор, чеснок, соль, специи, зелень и сливки, перемешать, готовить ещё 15 минут. Гарнир к такому блюду подойдет любой.

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ОЛАДЬИ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ



Ингредиенты:

350 гр. куриной печени

1 репчатый лук

100 гр. моркови

1 яйцо

1 ст. л. муки

0,5 ч. л. соды

соль/специи по вкусу

Процесс приготовления:

1. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на сухой сковородке.

2. Сырую печень пюрировать в блендере. Добавить яйцо, соду, специи и муку. Остывшие морковь и лук ввести в печеночную смесь.

3. На сухой сковородке обжарить оладьи. Главное, чтобы сковородка не была перегрета, сделайте огонь средним и используйте крышку — тогда оладьи получатся пышными.

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КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ ПО-МИЛАНСКИ



Ингредиенты:

600 гр куриной печени

2 средних луковицы

100 гр пармезана

3 средних помидора

3 зубчика чеснока

3-4 веточки петрушки

соль по вкусу

черный молотый перец

2 ст. л. растительного масла

Процесс приготовления:

1. Печень вымыть, обсушить и порезать каждую на 2-3 части. Лук порезать мелко, помидоры — некрупными кубиками, зелень и чеснок мелко порубить ножом. Сыр натереть на мелкой терке.

2. Духовку прогреть до 190 градусов.

3. На сковороде нагреть масло и поджарить лук до слегка золотистого цвета. Добавить к луку печень и обжаривать в течение 6-8 минут.

4. Переложить печень с луком в форму для запекания, посолить и присыпать перцем, перемешать. На печень выложить зелень и чеснок, на них — помидоры. Присыпать все сыром.

5. Готовить при температуре 190 градусов приблизительно 20 минут.

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СУФЛЕ ИЗ ПЕЧЕНИ С ОВОЩАМИ:



Ингредиенты:

500 гр куриной печени (можно использовать печень индейки)

1 средняя луковица

1 средняя морковь

200-250 гр капусты белокочанной

1 ст. л. томатной пасты (или 1 помидор или томаты в собственном соку)

2 яйца

масло для обжарки (топленое)

соль по вкусу

специи по вкусу